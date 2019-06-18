Навстречу короне: россиянка выиграла турнир претенденток

Любому профессиональному спортсмену, даже самому опытному и хладнокровному, крайне трудно найти мотивацию, когда главная задача соревнования уже решена и мысли уносят тебя вдаль к новым и еще более важным стартам. Что уж говорить о 20-летней Саше, которая одержала самую крупную пока что победу в своей карьере?

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В последний выходной день Горячкина, по ее собственному признанию, немного расслабилась, сходила в цирк, – а после этого ей предстояло сыграть еще две партии с высокомотивированными соперницами, продолжавшими борьбу за более высокие места в таблице. Ведь призы в Казани были очень серьезными по меркам женских шахмат: первое место – €50 тыс, второе – €40 тыс, третье – €30 тыс, четвертое – €25 тыс и так далее. Да и вообще, победа над лидером, как известно, может изрядно поднять настроение, подсластить горечь от собственного неудачного выступления.

В предпоследнем туре Горячкина играла белыми с Наной Дзагнидзе. Грузинская шахматистка очень удачно стартовала в Казани, в первом круге могла огорчить Александру в личной встрече, но в итоге потерпела обидное поражение и отпала от борьбы за первое место. Реванш не состоялся, хотя Нана явно настраивалась на большую борьбу, подготовив дебютный вариант, который часто приводит к очень острым позициям. Но – не в этой партии.

Саша избрала в ответ «железобетонное» построение, и уже в районе 20-го хода черным пришлось соглашаться на ничью повторением ходов, поскольку в ином случае они получали стратегически крайне тяжелую, скорее всего, просто безнадежную позицию.

Оставалась еще одна партия – черными с экс-чемпионкой мира Марией Музычук, мечтавшей уйти с последнего места. И на этот заключительный поединок сил и фарта Александре, увы, не хватило. В то же время, безусловно, надо отдать должное ее сопернице, которая играла вдохновенно, с огромным напором. Мария пожертвовала пешку в дебюте, умело поддерживала инициативу, осуществила вторжение своих фигур в лагерь черных, а затем с помощью изящной комбинации добилась решающего позиционного перевеса и четко его реализовала. Эта партия по праву признана лучшей в турнире.

Несмотря на досадное поражение, Горячкина все равно выиграла турнир с огромным запасом, на целых полтора очка опередив второго призера. Но сразу после партии не могла скрыть своего огорчения:

«Смазала, конечно, хорошее выступление. Я уже полтурнира получала черными не очень приятные позиции, к этому всё шло. В этой партии как-то начала пропускать удары белых, и мне наваляли прилично!» — сказала она.

Что ж, можно вспомнить поговорку «За одного битого двух не битых дают!» и пожелать Александре удачи в матче за мировую шахматную корону!

Несколько слов о претендентке. Саша родилась 28 сентября 1998 года в небольшом городе Орске Оренбургской области – на юге Урала, на стыке Европы и Азии. Ее отец Юрий, шахматист мастерской силы, с детства помогает дочери, ездит с ней практически на все важные соревнования. Был он и в Казани, где зрители в игровом зале могли наблюдать типичную сценку: за пять минут до начала тура Александра оживленно болтает с отцом, улыбается, а то и смеется – сбрасывая излишнее напряжение перед началом игры. Очевидно, психологическая поддержка отца для Саши очень важна.

Горячкина очень рано проявила себя в детских шахматах, становилась чемпионкой мира до 10 и до 14 лет, а в 2012 и 2013 годах (в 14 и 15 лет) дважды выиграла чемпионат мира среди девушек до 20 лет, после чего с «детскими» шахматами завязала.

В том же 2013 году она дебютировала в составе женской сборной России и постепенно стала незаменимым игроком. В составе команды становилась чемпионкой мира и Европы, а в марте нынешнего года на командном чемпионате мира показала блестящий результат на третьей доске – 8 очков из 9.

На разных этапах карьеры Александру тренировали многие известные специалисты – гроссмейстеры Владимир Белов, Евгений Мирошниченко, Сергей Рублевский, Евгений Наер и другие, а буквально за неделю до старта турнира претенденток она начала работать с Константином Ландой. Этот смелый «экспромт», как назвал его Константин, оказался необыкновенно удачным. Ланда – сильный гроссмейстер-практик и очень опытный тренер, он помогал многим известным гроссмейстерам и целым сборным, а в 2008 году был одним из тренеров Александры Костенюк, которая стала тогда чемпионкой мира. Может быть, с другой Александрой история повторится?

Итоговое положение:

1. Александра Горячкина (Россия) – 9,5 очков из 14,

2. Анна Музычук (Украина) – 8,

3-4. Екатерина Лагно (Россия), Тань Чжунъи (Китай) – по 7,

5-6. Нана Дзагнидзе (Грузия), Мария Музычук (Украина) – по 6,5,

7. Александра Костенюк (Россия) – 6,

8. Валентина Гунина (Россия) – 5,5.

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