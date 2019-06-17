Великий неудачник: почему Месси ничего не выиграет в сборной

Ужасный старт

Сборная Аргентины проиграла Колумбии в матче первого тура групповой стадии Кубка Америки-2019, пропустив два безответных мяча ближе к концу второго тайма.

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«Есть и положительные моменты. Мы готовы принять вызов. Нет времени жаловаться. Нужно смотреть в будущее, поднять головы и продолжать. На турнире будет еще много матчей. Соперник хорошо контролировал мяч, но не создавал явных моментов. Когда мы продвинулись вперед во втором тайме, Колумбия забила, — сказал Месси после после матча.

— Когда Аргентина показывала свою лучшую игру, соперник забил отличный гол. Мы извлечем урок из этого для будущих матчей. Все зависит от нас.

Нелегко начинать с поражения, но в случае победы над Парагваем, ситуация снова станет комфортной для нас».

Месси храбрится, отдуваясь перед прессой за всю команду, но на самом деле у Аргентины все было очень плохо.

В первом тайме «альбиселесте» нанесла один неточный удар в сторону ворот и только один раз коснулась мяча в чужой штрафной. Во второй половине ударов было больше (и больше, чем у Колумбии), но сути это не изменило: соперник выглядел интереснее и победил заслуженно.

Одной из причин стала блестящая игра колумбийского опорного полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, который выиграл у Месси шесть из десяти единоборств и вообще царил в центре поля, но не менее важной была разбалансированность самой Аргентины.

С точки зрения борьбы за выход из группы стартовое фиаско не является критичным. Колумбия — объективно сильнейший соперник в квартете с Парагваем и Катаром, из которого в четвертьфинал вполне могут выйти три сборные, так как на Кубке Америки три группы по четыре команды.

Вот только дальше будет плей-офф, в котором аргентинцам нужно будет совершить чудо, чтобы добиться победы — сразу несколько команд (Бразилия, Уругвай, Колумбия, возможно, Чили) выглядят сильнее.

Сумбурная структура

Неудача Аргентины на старте турнира и ее неудачи вообще уже никого не удивляют. Даже имея в своем составе, возможно, лучшего футболиста в истории игры, полосатая сборная регулярно смотрится откровенно слабо.

Все знают, что Месси в «Барселоне» и в национальной команде — два разных игрока. Не в том плане, что Лионель за страну играет хуже. Игра клуба отлажена и подстроена под сильные стороны главной звезды, а вот на международном уровне ничего подобного нет.

Правда, виноваты в этом не только и, возможно, даже не столько партнеры и тренеры, которых аргентинская федерация меняет как перчатки.

Взять нынешнего наставника команды Лионеля Скалони. Бывший защитник, прославившийся в годы выступлений за испанский «Депортиво» во время рассвета той команды, был помощником Хорхе Сампаоли на ЧМ-2018, а после принял сборную, впервые в карьере заступив на должность главного тренера.

На протяжении девяти месяцев молодой специалист строил новую сборную. После неудачного ЧМ в России команда обновилась больше чем на две трети, и получалось у Скалони достаточно неплохо.

Аргентина поменяла игровую схему на 4-3-3 и за девять товарищеских игр одержала шесть побед, пропустив всего пять мячей. И все это время команда играла без Месси, который на этот раз не объявлял об уходе официально, но взял паузу.

Перед Кубком Америки лидер «Барселоны» вернулся в состав команды, и игра «альбиселесте» мгновенно поменялась. Лионель снова оказался в центре всеобщего внимания.

С Колумбией Месси совершил четыре обводки (вся остальная команда — пять в сумме), нанес четыре удара по воротам (больше всех) и мог забить. Но все это разрушило баланс, который искал Скалони.

В решающие моменты игры (и не только) партнеры действуют по принципу «не знаешь что делать — отдай мяч Месси», из-за чего Аргентина становится слишком предсказуемой и более простой в нейтрализации. Конечно, для этого нужно, чтобы оппоненты Месси выдали что-то подобное действиям Барриоса, но когда такое происходит, результат становится предрешенным.

И это только про атаку, а ведь пятикратный обладатель «Золотого мяча» еще и не горазд работать в обороне, что вкупе с его позицией на правом фланге атаки добавляет работы его партнерам по команде и вынуждает наставника искать новые варианты игры, которые тот не мог опробовать в товарищеских встречах.

Протекционизм капитана

Но это не все проблемы, связанные с Месси. Сколько бы аргентинский капитан ни говорил, что он не влияет на состав команды, факты говорят об обратном.

Отсутствие в национальной команде Мауро Икарди из «Интера» в этом сезоне можно списать на турбулентный сезон скандального бомбардира. забыв про историю обиды на него друга Месси Макси Лопеса за уведенную жену.

Но вместе с Лионелем к Кубку Америки в команду вернулись также не вызывавшиеся в нее Анхель ди Мария из «ПСЖ» и Серхио Агуэро из «Манчестер Сити», которые сразу же и составили атакующий трезубец (пока выглядящий на поле как раз довольно беззубо) с капитаном.

Меня не вызывали все это время, так что я сомневался, что попаду в сборную, но в апреле Месси позвонил и пообещал, что я получу вызов», — это цитата Агуэро перед КА-2019.

При этом в глухом запасе сразу же оказался нападающий Лаутаро Мартинес, который, может, не блистал в завершившемся сезоне в составе «Интера», но за сборную Скалони забил четыре мяча в шести встречах...

Идет ли все это на пользу самой сборной — вопрос в большей степени риторический, потому что ответ понятен.

История неудач

Все происходит именно так во многом потому, что для роман одного из двух лучших игроков планеты (сравнение с Криштиану Роналду оставим на ваше усмотрение) с национальной командой — история трагических неудач.

Месси выиграл молодежный чемпионат мира-2005 и Олимпиаду (где играют команды U-23 плюс три футболиста старше этого возраста) в 2008 году, но на взрослом уровне не взял ни одного трофея, несколько раз останавливаясь в шаге от них.

Трижды «альбиселесте» страдала в плей-офф чемпионатов мира от Германии, причем в 2014 году в Бразилии поражение случилось в дополнительное время финальной игры.

На чемпионате мира в России аргентинцы в четвертьфинале были биты французами, и это никого не удивило, потому что сборная Сампаоли еле выползла из группы, а «трехцветные» в итоге уверенно выиграли турнир.

На Кубках Америки Лео трижды играл в финалах, но всякий раз проигрывал, включая два последних. В обоих Аргентина играла вничью с Чили и уступала в сериях пенальти, причем во втором случае не забил и сам Месси.

Остроту переживаний форварда подчеркивают его паузы в выступлениях за национальную команду. После фиаско от Чили в 2006 году он на эмоциях объявил о завершении международной карьеры, но вскоре вернулся, получив порцию критики и сарказма.

Из той же серии, только без официальных заявлений, была пауза после ЧМ-2018. Месси снова вернулся и по-прежнему мечтает выиграть с национальной командой крупный турнир. Времени у 31-летнего нападающего все меньше, а шансы не увеличиваются...

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