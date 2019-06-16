Головная боль Абрамовича: Сарри ушел к Роналду

Туринский «Ювентус» лишил летнее межсезонье еще одной затяжной трансферной саги. «Бьянконери» официально объявили о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. С 60-летним итальянским специалистом руководство туринцев подписало трехлетнее соглашение — до конца сезона-2021/22.

Реклама

«Теперь для Маурицио начинается новое приключение. Добро пожаловать в «Юве»! — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Старой синьоры».

Об остальных деталях сделки не сообщается, однако, как утверждает известный журналист Никколо Чеккарини,

зарплата Сарри в «Ювентусе» составит €6 млн в год.

Per Sarri tre anni a 6 milioni a stagione — Niccolт Ceccarini (@NickCecca) 16 июня 2019 г.

Предыдущим клубом Сарри был лондонский «Челси», в который он пришел летом 2018 года. За один сезон итальянец оставил о себе двоякое впечатление. С одной стороны, он привел команду к третьей строчке по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), уступив лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», которые не имеют на данный момент конкурентов в Англии. Также Сарри выиграл вместе с «синими» Лигу Европы, завоевав свой первый трофей за всю тренерскую карьеру.

Но, с другой стороны, он так и не сумел создать единый коллектив и удержать в раздевалке благоприятную рабочую атмосферу.

Ярко выраженные конфликты с игроками, постоянное давление со стороны британских СМИ, а также недовольство болельщиков нестабильным состоянием команды вынудили Сарри прийти к выводу, что в Англии для него места нет.

Косвенно это подтвердила и директор «Челси» Марина Грановская, отметившая, что тренер сам обратился с просьбой отпустить его в Италию.

«После финала Лиги Европы Сарри дал понять, что сильно хочет вернуться на родину. Его причины для возвращения были значительными. Маурицио важно быть ближе к семье, к родителям. Благодарим Маурицио за работу, а также за победу в Лиге Европы и третье место в Премьер-лиге. Мы поздравляем его с важным назначением в Серии А, желаем ему удачи в будущем», — цитирует Грановскую пресс-служба «синих».

Thank you and good luck for the future, Maurizio. pic.twitter.com/dGHzekBNPT — Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 июня 2019 г.

Интересно, что по ходу сезона лондонцы сами собирались уволить Сарри, однако трансферный бан от ФИФА, а также удачная концовка сезона заставили руководство клуба задуматься об обратном. В связи с этим переговоры между «Челси» и «Ювентусом» существенно затянулись. Отмечается, что первые не желали расставаться со своим тренером безвозмездно. По информации The Independent, «синие» потребовали от туринцев компенсацию за досрочный разрыв контракта с Сарри в размере £5 млн.

Итальянцы же оказались в безвыходной ситуации после того, как в конце мая Массимилиано Аллегри объявил о своем уходе из «Юве», заявив, что его время в стане «бьянконери» подошло к концу. Руководство туринцев до последнего пыталось уговорить своих коллег из Лондона отдать Сарри бесплатно. Удалось им это или нет — официально не сообщается. Также, по информации СМИ, «Ювентус» рассматривал и альтернативный вариант в случае провальных переговоров с «Челси». Как утверждает издание Goal,

действующие чемпионы Италии изучали кандидатуру бывшего наставника московского «Спартака» Массимо Карреры, помощником которого мог стать экс-полузащитник туринцев Андреа Пирло.

55-летний итальянец после ухода с должности главного тренера красно-белых еще не нашел себе новую команду. При этом в его пользу играли наличие опыта работы в «Ювентусе», а также репутация и авторитет. С 2011 по 2014 годы Каррера входил в тренерский штаб команды, возглавляемой тогда Антонио Конте. Кроме того, в сезоне-2012/13, когда Конте был дисквалифицирован после судебных слушаний по поводу своего участия в договорных матчах, Массимо стал исполняющим обязанности главного тренера «Юве». Вместе с ним «бьянконери» завоевали Суперкубок Италии.

Что касается «Челси», то руководство «синих», смирившись с уходом Сарри, уже на протяжении нескольких недель находится в поисках нового тренера.

Среди имен, которые фигурируют в СМИ в качестве замены итальянскому специалисту, называются Лоран Блан, Хави Грасия и даже Аллегри. Однако главным кандидатом на должность главного тренера «Челси», по данным The Guardian, является бывший хавбек лондонцев Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий «Дерби Каунти».

Отмечается, что представители «синих» уже вступили с 40-летним специалистом в переговоры и даже готовы выплатить его команде неустойку в размере £4 млн. Как утверждает The Sunday Times,

с Лэмпардом лично общался владелец «Челси» Роман Абрамович, давший англичанину обещание не увольнять его в течение первых двух сезонов.

Маурицио Сарри начал свою тренерскую карьеру в 1990 году. За 29 лет он сменил 19 клубов. Большую известность итальянский тренер приобрел за время своей работы в «Наполи», который тренировал в период с 2015 по 2018 год. Под руководством Сарри неаполитанцы дважды финишировали вторыми в Серии А, а сам специалист по итогам сезона-2015/16 был признан лучшим тренером в Италии.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой можно на странице итальянского футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».