«В унитаз головой макали?» Лунев раскрыл правду о пьяном скандале

Голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев впервые подробно рассказал о конфликте, который произошел между ним и сотрудником одной из российских авиакомпаний, когда он пытался вылететь из Москвы в Северную столицу после июньских матчей национальной команды.

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Напомним, тогда работник авиакомпании отказался пускать футболиста на рейс, мотивировав это тем, что тот ведет себя агрессивно и находится в состоянии алкогольного опьянения.

На место разбирательств даже прибыла полиция аэропорта Внуково, которая увела Лунева в отделение и провела медицинское освидетельствование.

Результаты показали, что в крови игрока содержалось 0,77 промилле алкоголя, что означает умеренное опьянение.

Однако сам футболист уверяет, что в полной мере контролировал себя, а главным виновником инцидента стал сотрудник авиакомпании, якобы спровоцировавший его на эмоции своим странным поведением.

«СМИ раздули такое из какой-то ерунды. Мне интересно, кто все это закинул в сеть и зачем, — заявил голкипер в комментарии РЕН ТВ.

— Конфликт? Да никакого серьезного конфликта там не было. Если бы был, то меня бы, наверное, «закрыли».

Многие думают, что я ходил там и рассказывал, что вот я — Андрей Лунев… Ничего подобного!

Мы просто стояли на стойке регистрации, уже отдали паспорта, и девушка неожиданно сказала нам, что надо заплатить за багаж. Я говорю: «Почему? Мы же билеты в бизнес-класс взяли». Она отвечает: «Нет, у вас эконом». Я: «Как это? Мы же заплатили вроде. Ну ладно».

После этого Лунев начал выяснять, где именно производится дополнительная оплата за багаж, а своего друга в это время попросил сходить и снять наличные, поскольку у него была только карта.

В тот момент к нему и подошел сотрудник авиакомпании, с которым позднее завязался конфликт. Он должен был объяснить пассажирам, где нужно доплатить за багаж, однако не спешил это делать, в то время как до окончания регистрации, как заметил Лунев, оставалось около пяти минут.

«Этот сотрудник — такой шкет, щупленький, — начинает объяснять: «У вас такой-то билет, поэтому в него не включен провоз багажа». Я говорю: «Молодой человек, девушка нам уже все рассказала.

Вы сейчас просто объясните, куда идти платить, а то регистрация сейчас закончится, и нас не пустят в самолет». А сотрудник продолжает: «Билет у вас невозвратный…» — поведал Лунев.

После нескольких попыток поторопить специалиста, который начал перепроверять что-то по компьютеру, футболист вышел из себя и начал повышать голос, задавая риторические вопросы, вроде «Вы что, глухой?»

Это не понравилось работнику, который попросил не разговаривать с ним в такой форме.

«Я вам раз, два говорю по-нормальному, вы что, меня не слышите? — ответил Лунев. — Мы сейчас опоздаем на рейс!»

В ответ он услышал «И что?». Это якобы окончательно вывело футболиста из себя.

«Я сказал: «Ты что, додик?» И потом связующие матерные слова типа «блин»... Нецензурные.

Но народу там особо не было, кричать я не кричал», — заверил голкипер.

Тем не менее сотрудник авиакомпании заметил, что от него исходит запах алкоголя и напрямую спросил, находится ли он в состоянии опьянения. Лунев не стал отрицать.

«Отвечаю: «Ну, выпивший. А тебе какое дело? Я как-то себя некультурно веду или еще что-то?» Уже на повышенных тонах.

Потому что реально выбесил человек. При этом я сутки не спал. При этом в сборной меня непонятно за что «зачехлили», я не играл. Эмоциональный фон был не очень»,

— признал футболист.

После этой перепалки сотрудник авиакомпании якобы объявил, что ни Лунев, ни его друг, даже не присутствовавший при этих разборках, никуда не летят. Тут же была вызвана полиция.

Вратарь позвонил администратору сборной России с просьбой помочь. Тот пообещал разобраться в ситуации и попросил делать то, что скажут прибывшие на место конфликта полицейские.

Лунев послушно отправился в отделение, где его попросили подышать в трубочку и выполнить некоторые упражнения — коснуться пальцем носа, присесть. Стражи порядка пришли к выводу, что он вполне адекватно себя ведет и способен к самоконтролю. При этом на вопрос, зачем его тогда привели в отделение, полицейские ответили, что «таков устав».

«Там я уже чуть-чуть начал объяснять свою позицию сотрудникам полиции. Уже понял, что мы никуда не летим. Говорю: «Ребята, вот такая ситуация, ваши действия?»

Говорят: «Мы бы рожу ему, наверное, набили». Говорю: «Да, молодцы. А вот если я к нему притронусь хотя бы пальцем, то уеду к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву»,

— заметил Лунев.

Футболисту пришлось просидеть в отделении три часа до полного отрезвления, прежде чем снова можно было воспользоваться услугами аэропорта. В ходе этой вынужденной задержки у него произошла вторая встреча с сотрудником авиакомпании, вызвавшим полицию.

«Приходит этот дегенерат. Это был единственный раз, когда я его реально оскорбил.

Я ему сказал: «Тебя в детстве унижали? Ты решил самоутвердиться? Мы сейчас улетим через три часа, а ты всю жизнь будешь вспоминать, как тебя головой в унитаз макали.

Но, если тебя так унижали в детстве, то это не значит, что ты себя так должен теперь вести», — заявил футболист.

После окончания задержания игрок улетел в Петербург, где получил гневный звонок от матери. К тому моменту в СМИ уже появилась информация о его задержании в состоянии алкогольного опьянения.

«Мама звонит: «Ты, скотина, ты чего?» Я думаю, что случилось?

Может, из-за того, что я с другом полетел внепланово. Она говорит: «Там везде пишут, что ты такой-сякой», — рассказал Лунев.

Голкипера очень удивили заголовки материалов о «пьяном дебоше». По собственному признанию, он почувствовал в тот момент «злость и панику». Попасть в такую ситуацию публичному лицу крайне неприятно, тем более в форме сборной России — в момент задержания на нем были шорты национальной команды.

«Скоро в «Зените» начинаются сборы. И мне сейчас нужно объясняться», — посетовал игрок.

Сразу по прилете в Петербург вратарь позвонил главе пресс-службы «Зенита» Антону Макаренко и рассказал, как все произошло. После этого в стане сине-бело-голубых сразу сделали заявление в поддержку игрока.

«Конфликт во Внуково, в который был втянут Лунев, давно исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы.

Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности.

В итоге Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», — говорилось в сообщении.

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