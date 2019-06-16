Не дошла до дочери: украинскую гимнастку сбили насмерть

Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина. О гибели спортсменки, которая также известна как супруга бывшего футболиста и тренера львовских «Карпат» Бориса Рассыхина, сообщил руководитель департамента по связям с общественностью бело-зеленых Юрий Назаркевич. По его словам, Рассыхина собиралась навестить свою дочь и в момент, когда она переходила дорогу по направлению к железнодорожному вокзалу, ее сбил автомобиль.

«Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова — Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно», — написал Назаркевич у себя в фейсбуке.

Отмечается, что ДТП произошло возле Привокзального рынка. По информации пресс-службы Львовской областной государственной администрации, водителем иномарки оказался 44-летний гражданин Азербайджана, сбивший Рассыхину на пешеходном переходе.

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Любовь Рассыхина является мастером спорта по спортивной гимнастике. По окончании своей карьеры она возглавила специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском футбольном клубе СКА, где отработала более десяти лет. Помимо тренерской деятельности, Рассыхина также занималась развитием детско-юношеского спорта в регионе и на протяжении нескольких лет работала в качестве рефери.

В начале 1960-х годов гимнастка вышла замуж за Бориса Рассыхина, в 1963-м перешедшего в «Карпаты», которые были созданы на базе СКА — до того момента единственного футбольного клуба во Львове.

Пресс-служба «львов» также выразила свои соболезнования в связи с гибелью гимнастки.

«Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды «Карпаты» выражают искренние соболезнования семье Рассыхиных. Вечная память»,

— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте бело-зеленых.

Борис Рассыхин после недолгой профессиональной карьеры в качестве футболиста также занялся тренерской деятельностью и в начале 70-х годов вошел в тренерский штаб «Карпат». При нем «львы» выиграли первую группу «А» чемпионата СССР в 1970 году. Тогда же бело-зеленые в качестве действующих обладателей Кубка СССР получили право выступить в Кубке обладателей кубков сезона-1970/71. В первом раунде львовский клуб уступил румынскому «Стяуа». Домашний матч завершился поражением «Карпат» с минимальным счетом 0:1, а в Бухаресте команды сыграли вничью — 3:3, — в результате чего румынский клуб пробился в 1/8 финала турнира.

Спустя менее чем 20 лет существования «Карпаты» оказались на грани расформирования.

Невысокие результаты команды, а также финансовые проблемы привели к тому, что руководство львовского футбола приняло решение об объединении «Карпат» со СКА, в результате чего профсоюзная команда бело-зеленых была ликвидирована.

Наставником клуба, который состоял из игроков СКА и «Карпат», стал Николай Самарин, тогда как Рассыхин остался без работы. Объединение клубов не оказало положительного влияния. Команда оказалась непопулярной среди болельщиков, количество зрителей на стадионе не превышало пяти тысяч, а результаты с каждым годом становились все хуже.

В результате СКА «Карпаты» заняли последнее место в турнирной таблице Первой лиги в 1989 году, потерпев 30 поражений в 42 матчах. Зимой того же года решением инициативной группы граждан было принято решение возродить «Карпаты» как отдельный клуб, не принадлежащий военному ведомству.

Именно Борис Рассыхин стал главным тренером возрожденного клуба.

В первом же сезоне бело-зеленые заняли третье место по итогам Второй лиги 1990 года, не добрав одного очка для выхода в дивизион выше. Спустя год «Карпаты» выиграли Вторую лигу последнего в истории чемпионата СССР, после чего начали свое выступление в первенстве Украины.

В браке с Любовью Борис Рассыхин прожил более 60 лет.

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