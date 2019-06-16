Смертельные сборы: 17-летний биатлонист погиб в Крыму

Молодой российский биатлонист Артемий Хасанкаев найден мертвым в Крыму, где проходил сборы. Трагедия произошла в поселке Рыбачье, который находится в Алуштинском районе республики. Как сообщает Крымское информационное агентство, в пресс-службе МЧС подтвердили гибель 17-летнего спортсмена.

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По предварительной версии, 15 июня Хасанкаев отправился на утреннюю пробежку, после которой так и не вернулся в пансионат «Рыбачье», где базируются биатлонисты.

Примерно в 16.30 по местному времени в МЧС поступил звонок о пропаже юноши. На его поиски был отправлен спасательный отряд Liza Alert, а в операции, которая велась как в горно-лестной местности, так и в акватории Черного моря, также были задействованы водолазы «Крым-спас», кинологи «Россоюзспаса», сотрудники пожарной охраны, ГУ МЧС России по региону, полиция и волонтеры.

16 июня спасатели обнаружили тело юноши. О причинах и обстоятельствах смерти Хасанкаева официальной информации нет. Соответствующие органы ведут проверку по факту гибели биатлониста.

«К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование», --сообщил глава республиканского МЧС Сергей Шахов в беседе с пресс-службой ведомства.

При этом источник ТАСС в силовых структурах полуострова рассказал, что Хасанкаев мог умереть от остановки сердца.

«Да, это Хасанкаев. Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти — остановка сердца»,

— сообщил собеседник агентства.

Хасанкаев представлял Мурманскую область и был членом юношеской сборной России по биатлону. В 2019 году он принимал участие в чемпионате мира среди юниоров в словацком Осрбли, где финишировал на 14-м месте в индивидуальной гонке.

По итогом завершившегося сезона он расположился на третьей строчке юношеского рейтинга Союза биатлонистов России (СБР).

В последнее время участились случаи гибели молодых спортсменов. Так, одной из самых резонансных стала смерть 18-летнего футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина. В декабре прошлого младший брат полузащитника «Факела» Александра Ломакина погиб при нелепых обстоятельствах.

Молодого человека объявили без вести пропавшим, а его тело спустя нескольких дней поисков обнаружили возле реки Городня на юге Москвы. Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. По версии следствия, Ломакин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал на землю и умер от переохлаждения.

Похожая ситуация сложилась спустя несколько дней после гибели Ломакина. 17-летний гандболист Герман Тихонов трагически скончался прямо в свой день рождения. Молодой человек, становившийся чемпионом Москвы на юношеском уровне, выпал из окна лестничного пролета на десятом этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью. Знакомые и близкие считают, что это был несчастный случай.

10 июня в Лос-Анджелесе был убит российский сноубордист Дмитрий Кольцов. 31-летний спортсмен, выступавший за национальную сборную страны с 2007 года, шел с другом по улице, когда неожиданно вступил в перепалку с неизвестным мужчиной, проезжавшим мимо на машине.

Неизвестно, кто именно стал инициатором конфликта, однако после короткого разговора по Кольцову открыли огонь из пистолета. По информации LA Times, спустя 20 минут спортсмен скончался от полученных ранений. Его приятель не пострадал.

Убийцей оказался 30-летний мужчина по имени Ретт Маккензи Нельсон, который также подозревается в убийстве заместителя шерифа Джозефа Солано. За две недели до происшествия, 25 мая, он покинул на машине свой дом и 28 мая был объявлен без вести пропавшим. Согласно американскому законодательству, за покушение и два убийства ему грозит смертная казнь.

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