Цыганский Аполло Крид: как Фьюри разбил Шварца

В ночь на 16 июня в Лас-Вегасе прошел вечер бокса, хедлайнерами которого стали британец Тайсон Фьюри и непобежденный до этого боя немец Том Шварц. Поединок определял судьбу титула интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), принадлежавшего Шварцу.

Для него эта защита стала уже пятой, однако до встречи с Фьюри с серьезными соперниками он не встречался.

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Цыганский Король (прозвище Фьюри — «Газета.Ru»), вернувшийся на ринг год назад после почти трехлетнего отсутствия, считался неоспоримым фаворитом. Этому не был помехой даже рекорд и стиль 25-летнего Шварца, который ассоциируют с братьями Владимиром и Виталием Кличко — у немца очень опасный острый джеб и правая рука. Всего на профессиональном уровне молодой немец провел 24 боя, каждый из которых завершился его победой, при этом 16 — нокаутом. У него богатая любительская карьера, где в 50-ти поединка он 43 раза праздновал триумф и потерпел лишь семь поражений. Но это не сравнится с резюме Фьюри, которому справедливо пророчили легкую победу.

Эпатажный Тайсон появился на ринге арены MGM Grand в Лас-Вегасе (США) в черном плаще. Фишка была в том, что когда Фьюри снял одеяние, то перевоплотился в образ персонажа Аполло Крида из фильма «Рокки». Британец с ирландскими корнями оказался в цветах американского флага, таким образом выказав уважение болельщикам земли, на которой дерется.

Напомним, что Фьюри, подобно любому британцу, не так уж и часто выезжал в Штаты, до этого проведя там лишь два боя. Выход Фьюри, которого и без того поддержала американская публика, еще больше восхитила поклонников. Атмосфера была максимально приближена к той, при которой он дерется в Великобритании.

Сам бой продлился сравнительно недолго. Шварц попытался взять под свой контроль ход боя, однако Фьюри быстро накормил его своими джебами и заставил отойти к канатам. Обессиленный немец с разбитым лицом просто не попадал по быстрому Тайсону.

I can watch this gif 1000x. Tyson Fury you absolute beast. Most talented heavyweight boxer by far. pic.twitter.com/65mAQbrMLr — UFCStats (@TheUFCStats) 16 июня 2019 г.

В привычной для себя позерской манере британец, по которому в этот вечер было трудно сказать, что он из Британии, корявыми ударами избивал немца, находящегося в пассивной защите. Сам Тайсон при этом не поднимал перчатки и совсем не заботился о своем блоке. Во втором раунде Фьюри отправил Шварца в нокдаун, принявшись добивать соперника, что вынудило рефери остановить поединок прямо под гонг. Как о ожидалось, эта встреча мало значило для Тайсона.

«Шварц пришел сюда, чтобы биться. Я хотел показать хорошее шоу. Я «выключил» этого большого парня. Да, он поймал меня пару раз, но нельзя плавать, не намокнув. Я пришел сюда получить удовольствие и не воспринимаю это слишком серьезно. Думаю, у меня получилось сделать хорошее шоу и болельщики получили то, за что они заплатили деньги»,

— приводит слова Фьюри «Би-би-си».

Статистика по итогам боя была ужасающей. Фьюри, еле передвигавшийся по рингу, выбросил 158 ударов при 30 у Шварца. Точными оказались 45 выстрелов британца, у немца — всего лишь шесть. Для Тайсона эта победа стала самой быстро в карьере с того момента, когда в 2010-м он в отправил в нокаут другого немца Ханса-Йорга Бласко уже в первом раунде.

Tyson Fury dominates Tom Schwarz with a second round TKO.



It's the earliest win for Fury since a first-round knockout of Hans-Joerg Blasko in Mar. 2010



According to CompuBox Fury landed 45 punches to Schawrz 6. pic.twitter.com/FZynli9zJD — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 июня 2019 г.

Традиционная церемония чествования победителя на ринге у Фьюри была не менее яркой, чем и его выход.

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing», выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его. В рамках подготовкой к бою он, кажется, больше работал над своим костюмом и перфомансом, чем над планом на поединок.

Свой следующий поединок Цыганский Король намеревается провести против Деонтея Уайлдера, с которым встречался в декабре прошлого года. Бой, который многими изданиями признавался лучшим поединком года, завершился вничью решением судей, а Тайсон дважды побывал в нокдауне. Американец же сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксера совета (WBC), однако Фьюри по-прежнему намерен его отобрать.

«Я пришел сюда, чтобы получить удовольствие и развлечься, чтобы показать шоу. Надеюсь, все получили такое же удовольствие, как и я. У нас зарезервированы даты 21 сентября и 5 октября (для следующих поединков — «Газета.Ru»), а в следующем году мы будем охотиться на Уайлдера, чтобы заставить его отдать мне этот пояс», — уверен Фьюри.

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