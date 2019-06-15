Покаялся перед уходом? Глушаков обратился к болельщикам

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде. Капитан красно-белых пояснил, что пока не может точно сказать, останется ли в команде на следующий сезон. При этом он в очередной раз подчеркнул, что всегда отдавался в матчах за «Спаратка», и это может подтвердить любой член команды.

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«Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.

Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в «Спартаке» или нет.

Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы «Спартак» добивался результата!» — написал Глушаков в инстаграме.

Коснулся Глушаков и ситуации с увольнением с поста главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Итальянец, который привел красно-белых к чемпионству в сезоне-2016/17, был отправлен в отставку в октябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. Часть болельщиков красно-белых была разочарована случившимся и обвинила некоторых игроков, включая Глушакова, в увольнении Карреры. Капитан «Спартака» стал ключевой фигурой в этом конфликте, однако в своем заявлении уверяет, что всегда действовал в интересах команды.

Итальянец, напомним, по ходу сезона сослал Глушакова и защитника Андрея Ещенко в дубль из-за лайков, которые футболисты поставили под постом актера и болельщика команды Дмитрия Назарова с призывом уволить Карреру.

«Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними. На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!»

— заключил он.

После увольнения Карреры Глушаков и Ещенко были возвращены в основу, а пост наставника «Спартака» занял Олег Кононов, ранее трудившийся на аналогичной должности в «Краснодаре» и тульском «Арсенале». Под его руководством команда показывала неубедительную игру и провалила концовку сезона, упустив шанс попасть в Лигу чемпионов.

С Глушаковым связан еще один крупный скандал в российском футболе в этом сезоне. В сеть попала видеозапись, на которой футболист, состоявший на тот момент в браке, проводил время с неизвестной девушкой в бане. Оказалось, что ролик в интернет слила сама Дарья Глушакова, после чего супруги приняли решение развестись. Судебные тяжбы между бывшими возлюбленными длились до весны: стороны определяли сумму алиментов и условия опеки над двумя несовершеннолетними детьми. Это тоже оставило определенный отпечаток на реноме Глушакова в глазах болельщиков.

В конце сезона, когда фанаты красно-белых остыли, в сеть была слита переписку Глушакова, в которой присутствовали доказательства, что команда во главе с капитаном добивалась увольнения Карреры, нарочно играя ниже своих возможностей. Сам футболист грозился «уничтожить» итальянца.

Волна критики в адрес Глушакова вновь поднялась, а болельщики «Спартака» окончательно для себя убедились, что Денис якобы предал команду, потребовав его продажи в летнее трансферное окно. Ходили слухи, что руководство красно-белых, где по окончании сезона произошли кадровые изменения, готово удовлетворить запрос поклонников команды. Однако 15 мая «Спартак» вышел из отпуска, а некоторые игроки прошли медосмотр перед началом сборов. В их числе был и 32-летний Глушаков, написав, что все проходит «в рабочем режиме».

Это и возмутило группу болельщиков красно-белых, которые не хотят, чтобы хавбек оставался в клубе.

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