Переплюнули Овечкина: россияне на параде «Сент-Луиса». LIVE

А вот с безопасностью возле сцены не очень. Курят спокойно люди, дымят курительными устройствами. Непорядок. В Сент-Луисе, судя по всему, сегодня достаточно ветрено и прохладно: люди в одежде с длинными рукавами, у девушек длинные волосы развиваются в стороны.