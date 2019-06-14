Переплюнули Овечкина: россияне на параде «Сент-Луиса». LIVE

Все фанаты в синих цветах, чемпионских цветах. Видно, что кто-то стоит с зонтом, но даже это не может испортить людям настроение. Они так долго этого ждали!
«Мой дед ждал этой победы, он бы гордился этим!» — вот что скзаал один фанатов, а другой показал татуировку, сделанную в честь любимого клуба.
Центр города просто гудит, можно сказать, что все население вышло встречать своих любимцев.
На парад приехала и Лайла Андрессон!
А вот с безопасностью возле сцены не очень. Курят спокойно люди, дымят курительными устройствами. Непорядок. В Сент-Луисе, судя по всему, сегодня достаточно ветрено и прохладно: люди в одежде с длинными рукавами, у девушек длинные волосы развиваются в стороны.
В студии FOX, которая показывает парад в прямом эфире, ведущие обсуждают успехи «Сент-Луиса» в завершившемся сезоне. Очевидно, что их победа — это чудо. Поэтому внимание к параду сегодня со стороны американской прессы просто сумасшедшее.
На сцену готовятся выйти музыканта. Напомним, что «блюзмены» — это прозвище «Сент-Луиса». Поэтому логично, что музыки сегодня будет много.
Фанаты все пребывают и пребывают, совсем скоро начнется само торжество!
На парад в честь победы команды в Кубке Стэнли пришло очень много людей, для города это настоящий праздник.
Уже совсем скоро город будет встречать своих чемпионов!
Напомним, что «Сент-Луис» впервые в своей истории стал чемпионом. Вместе с командой впервые трофей завоевали и Тарасенко с Барбашевым.
Сам парад должен начаться в 20.00 по московскому времени. В Сент-Луисе в это время будет полдень.
«Сент-Луис Блюз», где играют россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, проводит чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.