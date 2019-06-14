Зарезал мать? Суд решил судьбу 15-летнего сына Соколова. ОНЛАЙН

Знакомые семьи Соколовых дают противоречивые характеристики сыновей бывшего хоккеиста. В основном все положительно отзываются о старшем мальчике — Максиме, который играет за молодежную команду СКА под руководством отца. Арсений же не смог добиться таких успехов. Близкие Соколовых не исключают, что убийство, если его исполнил младший ребенок, могло быть вызвано ревностью. «Этот парень — паршивая овца. Старший сын — звездочка, надежда и опора. Младший — раздолбай и лентяй.Я его видел на тренировках. Он не очень талантлив, не собран, да еще и желания нет. С матерью ссорился постоянно. Ира (погибшая жена Соколова — «Газета.Ru») Максиму жаловалась. Плюс старшего брата в пример ставят постоянно, батя с Максимом, как с писаной торбой носился, а младший — не нужен. Вот и переклинило, похоже» — цитирует телеграм-канал «112» знакомого семьи.