Зарезал мать? Суд решил судьбу 15-летнего сына Соколова. ОНЛАЙН

Знакомые семьи Соколовых дают противоречивые характеристики сыновей бывшего хоккеиста. В основном все положительно отзываются о старшем мальчике — Максиме, который играет за молодежную команду СКА под руководством отца. Арсений же не смог добиться таких успехов. Близкие Соколовых не исключают, что убийство, если его исполнил младший ребенок, могло быть вызвано ревностью. «Этот парень — паршивая овца. Старший сын — звездочка, надежда и опора. Младший — раздолбай и лентяй.Я его видел на тренировках. Он не очень талантлив, не собран, да еще и желания нет. С матерью ссорился постоянно. Ира (погибшая жена Соколова — «Газета.Ru») Максиму жаловалась. Плюс старшего брата в пример ставят постоянно, батя с Максимом, как с писаной торбой носился, а младший — не нужен. Вот и переклинило, похоже» — цитирует телеграм-канал «112» знакомого семьи.
Арсению Соколову продлили арест на 72 часа по ходатайству СК РФ, информирует «Пятый канал».
Младший сын Соколова Арсений, которого задержали и допросили вчера, выдвигает следующую версию произошедшего: старший брат убил мать и угрожал ему расправой, а когда второй увидел зарезанную мать, то принялся наносить удары Максиму. После он выбежал из дома и стал звать соседей на помощь. Кроме того, Арсений рассказал, что брат планировал ритуальное убийство всей семьи. Следствие не верит, в показаниях он путается.
Вчера удалось допросить старшего сына Соколова — 18-летнего Максима. Он находится в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии с травмами груди и шеи. С молодым человеком следователи общались жестами, потому что в горле у него пока трубка. Более внятные показания он сможет дать не ранее, чем через неделю. Сейчас он не только не может говорить, но и не помнит того, что случилось.
Сегодня стало известно, что Арсения Соколова доставили в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Газета.Ru» продолжает следить за событиями вокруг семьи бывшего хоккеиста сборной России Максима Соловьева. Младший сын тренер молодежной команды СКА подозревается в жестоком убийстве своей матери, которое произошло 13 июня. По другой версии, старший ребенок четы Соловьевых Максим, находящийся в больнице с тяжелыми ранениями, тоже может быть причастен к расправе. В этом его обвиняет младший брат.