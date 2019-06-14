Увольнение из-за мема: скандал в американской гимнастике

Знаменитая спортивная гимнастка Терин Хамфри, которая является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, была уволена за публикацию в социальных сетях. Девушка трудилась в Федерации гимнастики США в должности члена совета спортсменов. Недавно она в своем аккаунте в Facebook опубликовала юмористическую картинку — и была с позором изгнана из федерации.

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«То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием», — говорилось в тексте мема, на котором были изображены игроки в американский футбол, на повышенных тонах общающиеся со своими тренерами.

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В американском спортивном сообществе пост вызвал шквал критики в адрес Хамфри. Болельщики посылали гимнастке угрозы о том, что сожгут ее дом, а также называли Терин «мусором».

Все дело в том, что картинку восприняли как поощрение или насмешку над насилием в спорте, включая сексуальные домогательства и изнасилования. Однако Хамфри закладывала в публикацию совершенно другой смысл. Она пояснила, что пыталась показать всю тяжесть изнурительных тренировок профессиональных спортсменов. Чемпионке, более того, пришлось уверять, что она никогда не испытывала проблем со своим персональным тренером и вообще не подозревала, что ее могут понять по-другому.

«Я говорила только о собственном опыте. Каждый день я чувствовала боль и усталость. Значит ли это, что мой тренер издевался надо мной? Абсолютно нет. Когда я публиковала этот мем, я имела в виду только тренировки. Я даже не думала о том, что его могут воспринять как-то иначе»,

— призналась Терин в интервью KSHB.

Федерация гимнастики в Соединенных Штатах не выдержала негатива и посчитала верным уволить Хамфри. Напомним, что в 2003 году она становилась чемпионкой мира в командном первенстве. А на Олимпиаде 2004-го, которая проходила в Афинах, помогла своей сборной взять серебро в командном первенстве, а также стала второй в личных упражнениях на брусьях. Профессиональную карьеру Терин завершила в 2008 году.

Ситуация с Хамфри свидетельствует о том, что американская спортивная гимнастика переживает крайне напряженные времена. Всему виной масштабный скандал из-за дела бывшего врача женской сборной страны Ларри Нассара, прогремевший в январе прошлого года.

Медик был осужден за сексуальные домогательства по отношению к несовершеннолетним спортсменкам на срок 175 лет, де-факто — пожизненно. Кроме того, суд признал его виновным в хранении детской порнографии.

Обвинения против Нассара выдвинули более чем 140 юных спортсменок. В их числе оказались и олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Марони, которые публично уличили бывшего врача в педофилии. Они подали иски против Олимпийского комитета США и Федерации гимнастики страны, весь руководящий состав которой после скандала с Нассаром лишился своих должностей.

Существенно пострадал и всемирно известный университет Мичигана, где в период с 1996 по 2015 год работал Нассар.

За преступные действия своего экс-сотрудника учебное заведение было вынуждено выплатить всем пострадавшим спортсменкам в общей сложности $500 млн. Основная сумма из этих средств — $425 млн — направлена 332 гимнасткам, которые стали жертвами домогательств и насилия со стороны Нассара. Еще $75 млн будут выделены в специальный целевой фонд, средствами из которого смогут воспользоваться другие жертвы, которые еще не решились признаться в том, что пострадали от рук врача.

Нассар во время судебных слушаний частично признал свою вину, хотя и настаивал, что причастен лишь к десяти эпизодам насилия.

Самый серьезный удар пришелся на национальную федерацию гимнастики. Организация по страховке выплатила всю компенсацию, заявленную спортсменами, однако была вынуждена признать себя банкротом. Ожидалось, что это позволит продолжить федерации работу в штатном режиме, однако позднее Национальный олимпийский комитет (НОК) США начал процедуру отзыва полномочий.

При этом сам НОК также не остался чистым в сложившейся ситуации. Впоследствии 51 девушка подала в суд на эту организацию, членов ее совета директоров и ряд бывших чиновников. Обвинения строятся на том, что в конце 1990-х годов чиновники якобы медлили и не реагировали должным образом на насильственные действия со стороны врача национальной команды. Судебные тяжбы между атлетами и спортивной организацией продолжаются до сих пор.

Скандальное дело Нассара вынудило Палату представителей США приняла законопроект о защите молодых спортсменов от сексуального насилия.

Согласно новому закону, сотрудники Олимпийского комитета США (USOC) должны будут незамедлительно сообщать о случаях злоупотребления полномочиями в полицию, а руководящие спортивные органы должны будут проводить политику предотвращения подобных преступлений.

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