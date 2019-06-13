«Только один удар стулом»: трагедия Кокорина и Мамаева

13 июня в Мосгорсуде состоялось заседание, на котором были рассмотрены жалобы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, осужденных по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»). Все четверо были признаны виновными в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 8 мая Пресненский суд приговорил обвиняемых к реальным срокам: братья Кокорины были отправлены в исправительную колонию общего режима на полтора года, а Мамаев и Протасовицкий — на год и пять месяцев.

20 мая защита осужденных подала апелляции, а 13 июня Мосгорсуд их отклонил. Вместе с тем суд отменил решение Пресненского суда и постановил: признать Кирилла Кокорина виновным в нарушении статьи 115 часть 2, но меру наказания оставил прежней. Приговор остальных фигурантов дела остался без изменений.

По итогам заседания защита осужденных выразила свое несогласие с окончательным вердиктом и вновь сообщила о намерении обжаловать его. Так, адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов объявил о решении обратиться в президиум Мосгорсуда, Верховный суд и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По его словам, сторона обвинения в очередной раз не привела ни одного довода, который смог бы апеллировать и опровергнуть показания защиты в своих жалобах.

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«Им всем вменили один удар стулом. Значит это допустимо в пределах наших правовых познаний. Если нет предварительного сговора, значит действия носили спонтанный характер и нельзя ни под каким боком вменять один удар стулом всем. Поэтому прокурор так настаивал на этом пункте. Надежды на положительный исход суда не было. Нам понятно, что этот срок на всех инстанциях согласован. Это не судебное решение, а административный акт. Была надежда, что что-то скостят, чтобы была видимость правосудия», — цитирует Ромашова «Спорт-Экспресс».

Также адвокат сообщил ориентировочные даты этапирования осужденных в исправительную колонию. В частности, Ромашов обозначил сроки в районе двух недель, а место, где фигуранты дела будут отбывать свое наказание, будет входить в пределы Золотого кольца. Окончательное решение по этому примут сотрудники ФСИН.

Негативно о приговоре Мосгорсуда высказалась еще один адвокат форварда «Зенита» Татьяна Стукалова, которая отметила, что надеялась на «гуманность суда» в связи с травмой у футболиста. В марте прошлого года Кокорин повредил крестообразные связки колена и во время своего нахождения в Бутырском следственном изоляторе неоднократно жаловался на боли в ноге. Как утверждает Стукалова, СИЗО медицинскую помощь ему не оказали. Также адвокат упомянула представителей СМИ, вновь обвинив их в том, что они способствовали неблагоприятному для осужденного расследованию дела.

«Необъективность журналистов в освещении дела повлияла на решение суда. По всем федеральным каналам крутили одни и те же обрезанные кадры с подоплекой, что зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку, абсолютно беспричинно пристать к человеку и избить его.

Все это было в ожесточенной форме, а на поверку — легкие телесные, один сломанный нос и больше ничего. Есть же экспертизы, если бы действительно били ногами, на теле что-то было бы, но нигде ни синяка. Если бы не был создан такой негативный ажиотаж вокруг них в течение трех месяцев… Кому еще уделялось столько внимания, сколько уделялось этому делу? Такие репортажи ориентируют мнение общества. Если бы давали другую оценку случившемуся, если бы это было реже, если бы попытались в этом разобраться, наверное, все было бы по-другому. Ребята ничего другого не ждали и абсолютно нормально восприняли решение суда», — приводит слова Стукаловой «Чемпионат».

Не обошел вниманием роль журналистики в данном деле и Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина. Так,

он вспомнил нашумевшее накануне разбирательство с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым.

«Все сделано для того, чтобы сначала заключить подзащитных под стражу, а затем – дать им реальный срок. Они не должны были и дня провести под стражей и, тем более, в колонии по их фактической категории преступлений. Мы в очередной раз убедились в проблемах с правосудием. На днях был инцидент с прекращением несправедливо возбужденного уголовного дела в отношении Голунова. Неужели мы всем миром должны выходить на улицы, чтобы суд применял закон, а полиция руководствовались законом, а не желанием и общественным мнением?» — заявил Барик.

Примечательно, что сейчас у защиты есть право обратиться с подачей кассации. Однако адвокат Кокорина-младшего на данный момент не считает целесообразном воспользоваться данной возможностью. По его словам, осужденные находятся в неровном психологическом состоянии и пока не готовы к новым судебным тяжбам.

Интересное мнение высказал директор одной московской юридической компании Дмитрий Аграновский, который заявил, что все осужденные могут даже избежать отправки в колонию.

«Скорее всего, они просто не успеют туда попасть — истечет срок приговора. Не думаю, что из-за резонанса процесс их этапирования в колонии будет искусственно убыстрен», — цитирует Аграновского «Чемпионат».

Кроме того, он подчеркнул, что обвиняемые смогут подать прошение на условно-досрочное освобождение, однако Ромашов, в свою очередь, это опроверг, отметив, что после постановления Пленума Верховного суда от 2016 года для получения права на УДО необходимо отбыть в колонии минимум шесть месяцев. В теории в ином случае осужденный может подать заявление на освобождение, но его автоматически отклонят.

В связи с вынесенным приговором, на свободу осужденные смогут выйти уже поздней осенью или в начале зимы. Предполагается, что Мамаев и Протасовицкий будут освобождены в ноябре 2019 года, а братья Кокорины — в декабре. Одним из главных вопросов остается будущая карьера форварда «Зенита» и хавбека «Краснодара». Адвокаты на этот счет высказались скептически, однако сообщили, что после освобождения оба игрока не собираются уходить из профессионального футбола.

Напомним, что Александр и Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были уличены в избиении Виталия Соловчука на парковке у одного из ночных клубов Москвы. После этого компания отправилась в кафе на Большой Никитской улице, где повздорили с Денисом Паком. В ходе конфликта нападающий «Зенита» ударил чиновника стулом. Позднее в потасовку вмешался Сергей Гайсин, который также получил несколько ударов от Кирилла Кокорина и Павла Мамаева. Все четверо осужденных были отправлены под арест в Бутырский следственный изолятор.

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