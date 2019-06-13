«Они отняли у нас мечту»: как «Сент-Луис» добил «Бостон»

В седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» сотворил историю: обыграв в гостях «Бостон Брюинз» со счетом 4:1 «блюзмены» впервые завоевали Кубок Стэнли. Клуб вступил в НХЛ в 1967 году, и вот, спустя 52 года, самый продолжительный период в истории НХЛ, «музыканты» достигли заветной цели.

У победителей встречи по шайбе в актив записали Райан О'Райлли (после матча в его руках оказался «Конн Смайт Трофи», вручаемый самому ценному игроку плей-офф), Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн и Зак Сэнфорд. У хозяев льда отличился Мэтт Грызлик.

Российский нападающий гостевой команды Владимир Тарасенко за проведенные на льду 14 минут 45 секунд отметился результативной передачей, тогда как его одноклубник, еще один представитель России Иван Барбашев отыграл 17 минут 23 секунды.

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Стоит отметить, что поединок в Бостоне был решающим в противостоянии. Первые шесть игр финальной серии завершились тремя победами «Сент-Луиса» (3:2 ОТ, 4:2, 2:1) и тремя триумфами «Бостона» (4:2, 7:2, 5:1). Что интересно, в последний раз «музыканты»пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги еще в сезоне-1969/70, и тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию именно «Бостону». Всего же «блюзмены» трижды доходили до решающей серии.

Как итог, лучшим снайпером плей-офф стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр (14 голов). Следом за ним расположился форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц (12), а тройку лучших замкнул как раз Тарасенко (11).

Сразу после вручения трофея Владимир поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли. Он отметил, что для него столь радостное событие за последнее время стало вторым: незадолго до этого хоккеист стал отцом.

«Моя жена родила на прошлой неделе, теперь кубок. Это лучшая неделя в моей жизни»,

— цитирует россиянина журналистка Эмили Каплан.

Всего в этом плей-офф Владимир набрал 17 (11+6) очков в 26 встречи, став первым воспитанником «Сибири», выигравшим Кубок Стэнли. Клуб из Новосибирска уже поздравил Тарасенко в социальных сетях.

Не осталось в стороне от успеха «Сент-Луиса» и московское «Динамо»: бело-голубые также поздравили своего воспитанника Ивана Барбышева с долгожданной победой в престижнейшем клубном турнире мирового хоккея.

«Московское «Динамо» — его школа! Кубок Стэнли — его награда. Иван Барбашев — новоиспеченный чемпион НХЛ! Этот вечер стал особенным для воспитанника нашей школы!» — написала пресс-служба москвичей в твиттере.

Сам россиянин, рассказывая о главном успехе в карьере, заметил, что для игроков его команды это мог быть единственный шанс на победу.

«Особенный момент, который никогда не забудется. Очень рад, что все мои родные здесь. У нас лучшие фанаты в мире. Я до сих пор не могу поверить.

Да, было очень тяжело пропускать шестую игру. Очень надеялся, что команда сможет победить дома. К сожалению, не получилось, хотя парни бились. Сегодня на выезде показали гораздо лучший хоккей и были одной командой.

Перед игрой Баумистер, Пьетранжело сказали, что это, возможно, единственный шанс выиграть Кубок. Оно так и есть даже для этих ребят, которые долгое время играют в лиге», — цитирует Ивана «СЭ».

А вот нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан не скрывал разочарования от итогового результата.

Комментируя поражение в седьмом матче финала Кубка Стэнли, игрок заявил, что гордится своими партнерами по команде, несмотря на крах надежд на трофей.

«Мы были так близки. Я горжусь ребятами, мы много пахали и были одной семьей. Это очень больно, мое сердце разбито. Тяжело объяснить. Они отняли у нас мечту. Мы работали ради этого всю жизнь, были в 60 минутах от победы», — цитирует Маршана официальный сайт лиги.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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