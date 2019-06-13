Последнее заседание: Кокорин и Мамаев покидают «Бутырку». LIVE

Сегодня будет рассмотрена апелляция адвокатов всех четверых обвиняемых на срок, к которому суд приговорил их 8 мая. Напомним, братья Кокорины получили полтора года заключения в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.