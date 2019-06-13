Последнее заседание: Кокорин и Мамаев покидают «Бутырку». LIVE

Адвокат Андрей Ромашов рассказал о состоянии Александра Кокорина. «Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутсвии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования. Это отсутствие реабилитации, которая повлечет инвалидность», — цитирует Ромашова «СЭ».
Сегодня будет рассмотрена апелляция адвокатов всех четверых обвиняемых на срок, к которому суд приговорил их 8 мая. Напомним, братья Кокорины получили полтора года заключения в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции решающего заседания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также общего друга компании Александра Протасовицкого.