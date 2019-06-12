«Уже надоело»: вратарь сборной объяснил пьяный дебош во Внуково

В истории с пьяным скандалом голкипера сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Лунева в аэропорту Внуково появились новые подробности.

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Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) официально подтвердило факт задержания мужчины из-за нарушения общественного порядка. Сообщается, что

линейный отдел полиции в аэропорту получил заявление от сотрудника одной из авиакомпаний, в котором говорилось о дебоше пьяного пассажира возле стойки регистрации.

После этого стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия и забрали футболиста в дежурную часть, оформив на него протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство». Луневу пришлось заплатить за свое поведение штраф в размере 1 тысячи рублей, после чего он был отпущен.

Тем не менее на рейс до Санкт-Петербурга дебошира не пустили.

«Этот пассажир вел себя не очень адекватно, был агрессивным. Сотрудники авиакомпании попросили службы безопасности подойти, и те, в свою очередь, по стандартной процедуре все отработали, и пассажир никуда не полетел», — цитирует РЕН ТВ директора по маркетингу во Внуково Михаила Ильина.

Тем временем в пресс-службе «Зенита» заверили, что неприятная ситуация с участием игрока уже была успешно разрешена. При этом в заявлении клуба основным виновником конфликта был назван сотрудник авиакомпании, на которого сорвался Лунев.

«Конфликт, в который был втянут Лунев, давно исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга,

вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности»,

— говорится в заявлении сине-бело-голубых.

Также стало известно, что вратарю пришлось лететь в Северную столицу уже другим рейсом.

Сам Лунев объяснил возникший конфликт странными действиями представителя авиакомпании, который якобы задерживал его по какой-то причине. По словам вратаря, он вместе со своим приятелем — другим голкипером Дмитрием Волкотрубом — торопился вылететь из Москвы и потому взял самый ближайший рейс, до которого оставалось не так много времени.

«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время.

Я сказал, что мне это надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали, — цитирует голкипера РЕН ТВ. — Но этот работник тянул, тянул, слово за слово, а я на эмоциях…»

Любопытно, что Волкотруб, который, видимо, не принимал активного участия в скандале, сумел улететь нужным рейсом. А вот Лунева в самолет не пустили.

Еще более подробную версию происшествия озвучил глава пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тертышный. Дело в том, что до перехода в «Зенит» Лунев отыграл сезон в Премьер-лиге в составе уфимцев и до сих пор поддерживает теплые отношения с некоторыми представителями этой команды. После появления первых новостей о пьяном скандале Тертышный позвонил вратарю, и тот рассказал ему о причинах произошедшего.

«Представитель аэропорта очень долго возился, а у них было лишнее место багажа. Он долго копался, копался и потом говорит : «Ребята, а у вас тут лишнее место багажа! Нужно доплатить». Они ответили, что все знают и спросили, где можно оплатить», — рассказал пресс-атташе.

По его словам, сотрудник авиакомпании абсолютно не реагировал на просьбы Лунева поторопиться, из-за чего вратарь и вспылил.

«Он мне сказал, что матом старался не кричать. Но тот молодой человек заметил, что от него пахнет алкоголем. И действительно, Андрей в баре выпил два коктейля, и от него был свежий запах»,

— отметил Тертышный.

Судя по всему, после замечания о неприятном запахе конфликт достиг своего пика, и представитель авиакомпании вызвал полицию. В отделении в крови футболиста действительно обнаружили алкоголь в объеме 0,77 промилле, что означает умеренное опьянение.

Этот конфликт уже прокомментировали в Российском футбольном союзе (РФС). Почетный президент организации Вячеслав Колосков не исключил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов применит к Луневу спортивные санкции.

«Вратарь не находился в момент скандала в расположении сборной — он был в аэропорту… Если бы Лунев напился на сборах, то это было бы другое дело, серьезнее, — цитирует функционера РИА «Новости». — А так к этому нужно относиться, как к любому пьяному делу.

Думаю, на это происшествие отреагирует Черчесов, который и определит меру спортивного наказания».

Также Колосков отметил, что Лунева могут посадить на небольшой срок, если он действительно нарушил общественный порядок, но заверил, что это нисколько не отразится на имидже сборной или РФС.

«На моем веку столько всего было, и похлеще», — подытожил функционер.

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