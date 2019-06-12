Пьяный дебош? За что вратаря сборной России задержали в аэропорту

Едва сборная России прилетела в Москву после двух побед в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020, как появились не самые приятные новости о поведении голкипера команды Андрея Лунева. По информации «Пятого канала»,

вратарь, который провел оба матча на скамейке запасных, пока в рамке стоял натурализованный бразилец Маринато Гилерпе, устроил скандал в аэропорту.

Отмечается, что футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. Основная часть событий развернулась около 11 часов утра возле стойки регистрации одной из авиакомпаний в аэропорту «Внуково», откуда Лунев пытался вылететь в Санкт-Петербург.

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По информации СМИ, голкипер «Зенита» вел себе довольно вызывающе, доставляя дискомфорт окружающим. Утихомирить футболиста якобы не удалось, и сотрудники авиакомпании отказались пускать его на борт.

Лунева возмутило это решение, и он принялся на повышенных тонах выяснять отношения с представителями авиакомпании.

В итоге к стойке регистрации пришлось вызвать полицейских, которые задержали футболиста и доставили его в отделение.

К этому времени Лунев уже успокоился и не оказывал стражам порядка сопротивления. В отделении игрок сборной прошел медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что в его крови действительно присутствовал алкоголь в объеме 0,77 промилле.

Такое содержание означает умеренное алкогольное опьянение, однако этого вполне может хватить для начала разборок на фоне сильного раздражения.

В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) уже подтвердили факт задержания футболиста.

На Лунева был составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) — «Мелкое хулиганство».

Наказание, которое может быть назначено за это нарушение, — это штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Впрочем, об аресте игрока на какой-либо срок пока ничего не сообщалось. Если он не оказывал сопротивления полиции, то в этом вряд ли была необходимость. Так что, скорее всего, футболист был отпущен вскоре после составления протокола.

Однако мало приятного в том, что такие новости появляются вскоре после успешного выступления сборной в отборе на Евро.

8 июня подопечные Черчесова разгромили команду Сан-Марино (9:0), а 11-го числа с минимальным перевесом одолели гораздо более крепкий Кипр (1:0).

Такие результаты позволили отечественной команде с девятью очками закрепиться на втором месте в группе I — сразу после бельгийцев (12 баллов), которые обладают сумасшедшим составом и занимают первое место среди сборных в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обгоняя даже действующих чемпионов мира французов.

Впрочем, Лунев не принимал участия в победных матчах сборной — Черчесов предпочитает видеть в состава Гилерме из московского «Локомотива».

Бразилец с российских паспортом защищал ворота во всех матчах квалификации на Евро-2020, которые уже состоялись, — помимо встреч с Сан-Марино и Кипром, это были игры с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0).

Лунев же в последний раз выступал за сборную еще в 2018 году — в рамках Лиги наций. 20 ноября команда уступила на выезде Швеции (0:2) и осталась на втором месте в своей группе, что не позволило ей подняться в элитный дивизион турнира.

После этого голкипер сине-бело-голубых больше не играл за сборную — только попадал в заявку и сидел на скамейке запасных.

Зато на клубном уровне он добился серьезных успехов, в первый раз в карьере завоевав с «Зенитом» титул чемпионов России. В 29 матчах Премьер-лиги Лунев пропустил 28 мячей.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы добиться места в составе национальной команды, что определенно не добавило вратарю позитива. Остается надеяться, что этот случай так и останется единственным скандалом в карьере футболиста.

Напомним, в октябре 2018 года за пьяные разборки был арестован другой игрок «Зенита» — Александр Кокорин.

Нападающий вступил в конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и нанес по нему удар стулом, а также принимал участие в потасовках с директором научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) Сергеем Гайсиным и водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

За эти действия Кокорину были предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Нанесение легкого вреда здоровью». В итоге игрок был приговорен к полутора годам заключения в колонии общего режима. 13 июня будет рассмотрена апелляция его адвоката на это решение суда.

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