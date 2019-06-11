Вымученная победа: как Россия убивалась с Кипром

В Нижнем Новгороде состоялся матч отборочного этапа чемпионата мира 2020 года. Сборная России, принимавшая в своих стенах команду Кипра, одержала третью победу подряд.

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Матч начался со скандала. Дело в том, что в стартовом составе российской команды с первых минут место в воротах занял голкипер московского «Локомотива» Гилерме, что вызвало недовольства со стороны общественности. Бывшему вратарю столичного «Спартака» и сборной СССР Ринату Дасаеву обидно, что первым номером национальной сборной является натурализованный игрок. Так или иначе, Дасаев принимает это решение и оставляет его на совесть тренерского штаба.

Напомним, что этнический бразилец выступает в России с 2007 года. В 2015-м он получил российский паспорт, а еще через год получил первый вызов в сборную.

«Трудно сказать, кто сейчас лучший вариант в воротах для сборной. Андрей Лунев неплох, но если выбрали Гилерме, значит, считают нужным. Немного обидно, что первым номером в воротах стал натурализованный игрок, не являющийся воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои вратари. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб», — приводит слова Дасаева «Чемпионат.com».

«Не знаю, нужна ли ротация вратарей в сборной. В мое время меня всегда ставили на все игры», — добавил он.

Помимо Гилерме матч с первых минут начали Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Антон Миранчук, Алексей Ионов и Артем Дзюба.

Возвращаясь к игре, можно сказать, что первые минуты игры проходили полностью под контролем подопечных Станислава Черчесова. Россияне забрали мяч и давили, фактически не давая спокойно вздохнуть киприотам. Уже на восьмой минуте встречи хороший момент, чтобы открыть счет, был у капитана нашей команды Артема Дзюбы, которому чуть-чуть не хватило, чтобы замкнуть хороший навес с углового.

Большинство острых моментов возникало непосредственно после контакта Дзюбы с мячом. Не исключено, что ставкой Черчесова была именно игра на главного форварда. С фланга постоянно шли навесы на Артема, которые, однако, он реализовать так и не смог.

Безумное количество шансов, которые создавали россияне, вылилось в гол на 18-й минуте игры. Правда, из офсайда.

Еще спустя несколько минут на ударной позиции оказался защитник Марио Фернандес, еще один натурализованный игрок нашей сборной. Он мог расстреливать ворота, но череда рикошетов не позволила мячу достигнуть цели. К слову, вскоре снаряд побывал в воротах киприотов, однако вновь был зафиксирован офсайд.

Неприятный эпизод произошел на 30-й минуте встречи. Алексею Миранчуку досталось в стыке с соперником, тренерский штаб уже готовил замену, однако в итоге хавбек «Локомотива» смог продолжить игру.

Каким-то образом первый тайм киприотам удалось выстоять. Но, к счастью для российских болельщиков, это было исправлено на 38-й минуте. Роман Зобнин отобрал мяч на левом фланге и сделал отличную передачу на край штрафной, где Федор Кудряшову прострелил в центр на Ионова, а Алексей в одно касание пробил точно в ближний угол ворот, отправив снаряд прямо под ногой у вратаря.

Первый тайм напоминал предыдущий матч россиян с Сан-Марино. Разве что не с таким обилием голов, но по моментам — точь-в-точь. Порадовало, что была комбинационная игра, в этом плане отличался Александра Головин, которого после встречи с Сан-Марино в шутку упрекнул одноклубник по «Монако» Сеск Фабрегас в том, что ему не удалось поучаствовать в разгроме (9:0). В матче с Кипром у Головина, как казалось, был особенный настрой отличиться.

Во второй половине встречи российская сборная продолжила придерживаться тактики, которая давала пользу в первые 45 минут, а именно активных подключений левого фланга атаки, где также действовал и Кудряшов.

На 70-й минуте у Федора вновь получился опасный прострел в свободную зону. На передачу откликнулись Дзюба и Миранчук, однако россияне не разобрались в ситуации и не смогли решить, кому именно нанести удар из убойной позиции.

Позднее связка Дзюба-Миранчук вновь могла привести к голу, выступив уже в роли ассистентов, однако прострел на Головина был заблокирован киприотами. Мгновение спустя Артем и Антон разыграли очередную комбинацию: Миранчук прорвался по левому флангу и выполнил зрячую передачу низом в направлении 11-метровой отметки. Дзюба откликнулся на пас своего партнера по команде, убрал защитника на замахе, но попасть по воротам не сумел — удар заблокировал Николас Иоанну.

В концовке встречи игра раскрылась максимально: киприоты атаковали большими силами в надежде свести матч к ничьей, подопечные Станислава Черчесова в свою очередь охотно пользовались свободными зонами, оставленными защитниками гостей. И, как в матче с Сан-Марино, большинство голевых моментов имел Артем Дзюба. Однако отличиться форварду петербургского «Зенита» так и не удалось. Даже после отличной скидки во вратарскую от Фернандеса, когда Дзюба, выиграв единоборство, пробил точно в Рафаэля Пардо.

В итоге: 1:0 — минимальная победа российской команды, празднующей третью викторию подряд.

Таким образом, сборная России набрала девять очков, сравнявшись с бельгийцами, но осталась на второй строчке, уступая «Красным дьяволам» по личным встречам. Киприоты же с тремя очками располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице группы I. Следующим соперником российской сборной станет команда Шотландии. Встреча запланирована на 6 сентября.

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