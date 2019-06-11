Адвокаты отказываются защищать: новый поворот в деле Неймара

С главной звезды сборной Бразилии по футболу Неймар в ближайшее время могут быть сняты подозрения по обвинению в изнасиловании. Нажила Триндади, выдвинувшая против футболиста иск, лишилась своих адвокатов, которые отказались ее защищать из-за того, что она занимает «неэтичную позицию, лишенную здравого смысла и правды». О странном поведении девушки рассказал ее уже бывший правозащитник Данило Гарсия де Андраде. По его словам, Триндади утверждала, что планшет с уликами против Неймара украден, но при этом находится в офисе ее адвоката.

«Она обвиняет меня, утверждая, что геолокация ее устройства указывает на мой офис. Мой клиент занимает неэтичную позицию, лишенную здравого смысла и правды. Мне бы очень хотелось иметь этот планшет, чтобы передать его полиции и использовать его для укрепления ее позиции как жертвы. Но я сдаюсь, потому что отношения между адвокатом и клиентом должны основываться на доверии, которого больше нет. Надеюсь, что правда восторжествует»,

— приводит слова адвоката L'Equipe.

Реклама

Ранее стало известно, что де Андраде попросил Триндади предоставить ему доступ к семиминутному ролику, на которых якобы присутствовали доказательства вины Неймара. Однако девушка отказала, сославшись на то, что планшет украли. При этом владелец квартиры, где находилось устройство, отрицает факт кражи.

Из-за странного развития дела со стороны общественности к Триндади складывается негативное отношение. Игроки «Пари Сен-Жермен», за который выступает Неймар, полностью поддерживают своего одноклубника и недоумевают, как его можно было обвинить в изнасиловании. Болельщики бразильца и вовсе подозревают Триндади в желании прославиться таким грязным способом. Но особенно отличился бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен: он сравнил предполагаемую жертву с Лигой 2 – вторым по силе дивизионам французского футбола. За это Ротен был отстранен от эфира радиостанции RMC.

«У него может быть все, что он хочет, но он выбрал Лигу 2. Если тебя зовут Неймар, у тебя максимум качества. Обычно это Лига чемпионов. Но эта девушка — «Лорьян» (команда, которая выступает в Лиге 2 – «Газета.Ru»)»,

— сказал Ротен.

Напомним, что Триндади обратилась в полицию Сан-Паулу на позапрошлой неделе. Она заявила, что долгое время вела с Неймаром переписку, а когда он предложил лично встретиться, то девушка не смогла из-за финансовых проблем. Футболист оплатил ее поездку в Париж и проживание. В одном из люксовых отелей, где они уединились, Неймар якобы изнасиловал свою подругу.

Сторона бразильца полностью отрицает обвинения и утверждает, что он стал жертвой мошенников. Неймару даже пришлось опубликовать скриншоты переписки с Триндади, чтобы доказать свою невиновность перед обществом, однако в итоге его вызвали в полицию из-за публикации материалов интимного содержания, а Instagram удалил пост.

Триндади же на одном из допросов поменяла показания, заявив, что сексуальная связь между ней и футболистом была по взаимному согласию, а обвинения вызваны его агрессией и ударом. В другой раз Нажила упала в обморок во время общения со следствием. Полная картина с ее слов стала известна испанскому изданию AS, которое опубликовало фрагменты переписки Триндади с адвокатом.

«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой»,

— написала она.

Так или иначе, но обвинения и доказательства, которые выдвигает Триндади, выглядят несерьезно, поэтому не исключено, что в ближайшее время расследование в отношении футболиста может быть прекращено. Это, правда, не поможет ему принять участие в домашнем Кубке Америки, поскольку из-за травмы он будет лечиться еще как минимум четыре недели.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».