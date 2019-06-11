Коррупционные разборки: Родченков нанес удар по биатлону

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения о коррупции в организации.

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Об этом стало известно из промежуточного отчета независимой комиссии IBU, опубликованного на официальном сайте организации.

«Я провел беседу с доктором Григорием Родченковым по поводу его заявлений об IBU и российском биатлоне, упоминаемых в отчете WADA. Он предоставил важную дополнительную информацию и документы и согласился продолжить помогать комиссии в ее расследованиях. Мы благодарны доктору Родченкову и его адвокату за помощь», — отмечается в данном отчете за подписью председателя комиссии Джонатана Тэйлора.

Незадолго до этого Родченков уже передавал WADA вызвавшую большой резонанс информацию о том, что экс-президенту Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову было известно о даче взятки российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Рёш. Все это, по словам информатора, должно было помочь скрыть положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

Как итог, эти свидетельства легли в основу масштабного антикоррупционного расследования, которое весной 2018 года начала австрийская полиция. Бессеберг и Рёш впоследствии покинули свои посты до окончания разбирательства, а в расположении сборной России на этапе Кубка мира в Австрию прибыли следователи для проведения расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира — 2017 .

В контексте данного инцидента стоит вспомнить и об уголовном преследовании в отношении сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с хищением денежных средств на сумму 1 млн рублей. Как стало известно в апреле, махинации производились во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Главой РУСАДА в тот момент был ушедший из жизни в 2016 году Никита Камаев.

Тогда неустановленные сотрудники некоммерческого партнерства РУСАДА под предлогом оплаты за поставку оборудования с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года «осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене».

О начале расследования рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам,

антидопинговое агентство само обратилось к правоохранителям.

«Это правда. Было проведено внутреннее расследование. Оно завершилось подготовкой материалов, и мы передали документы наблюдательному совету, а также прокуратуре и МВД. На основании этого и было возбуждено уголовное дело. О материалах я не могу говорить, поскольку продолжается следствие по этому делу», — цитировал Гануса телеканал «360».

Также нельзя не вспомнить и о допинговом скандале в России 2015 года. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило РУСАДА в сокрытии многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Позднее The New York Times опубликовал резонансные заявления Родченкова, который стал информатором WADA.

Из-за обвинений бывшего главы Московской лаборатории WADA провело целое расследование, по итогам которого юрист Ричард Макларен опубликовал свой доклад, разоблачающий многих российских спортсменов в употреблении допинга. РУСАДА впоследствии было лишено прав. Выводы доклада Макларена до сих пор остаются не признаны Россией.

Осенью прошлого года РУСАДА удалось выполнить условия «дорожной карты» и вернуть свой статус, избежав повторной изоляции. А в феврале 2019-го Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Это дало право отечественным спортсменам вновь выступать под флагом и гимном России на международных соревнованиях.

Однако в отношении некоторых атлетов по сей день продолжают вестись расследования.

Стоит отметить, что Родченков с января 2016 года находится в США, так как в России он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. По данным делам суд избрал в отношении него заочный арест.

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