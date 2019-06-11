Вынес деньги и часы: баскетболистов обокрали во время матча

Скандалом завершился третий матч финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Химки» на своей площадке принимали московский ЦСКА. Во время встречи в раздевалку хозяев проник неизвестный и украл ценные вещи игроков. О происшествии сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

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«Во время игры в раздевалку вошел неизвестный, он взял вещи игроков и скрылся. Фото передано полиции. Клубу личность незнакома», — приводит сообщение «Химок» ТАСС.

Отмечается, что грабитель попал в раздевалку команды еще во время первой четверти матча, а сами баскетболисты обнаружили пропажу в перерыве. По предварительным данным,

неизвестный успел утащить с собой деньги, часы, украшения и иные ценные вещи игроков. Среди пострадавших насчитывается сразу восемь баскетболистов.

Капитан и легкий форвард подмосковной команды Сергей Моня оперативно сообщил о произошедшем службе охраны баскетбольной арены, потребовав проверить записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить преступника. Позднее видеозаписи попали в Сеть.

Фотографии грабителя в своем инстаграме опубликовал и лидер «Химок» Алексей Швед, который участие в матче не принимал. 6 июня у 30-летнего игрока обострилась старая травма. Медицинское обследование выявило у него обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости, в связи с чем Швед выбыл минимум на три недели, и, таким образом, сезон для него досрочно завершился.

Instagram Алексея Шведа

Судя по фотографиям и видеозаписям, на которых был запечатлен грабитель, доступ в подтрибунное помещение он имел благодаря аккредитации. Так, преступник мог представиться работником СМИ при том, что сотрудники баскетбольной арены данную личность опознать не сумели. Однако, как утверждает «Советский спорт», аккредитация у похитителя подписана не была, а доступа в раздевалку он в любом случае иметь не мог. На видеозаписях четко видно, как грабитель осматривает личные вещи спортсменов и достает из сумок различные драгоценности. Общая сумма ущерба может превышать сотню тысяч рублей.

А вот и видео. Ну это просто эпик, конечно. Фантастика pic.twitter.com/uSkMUdCvVl — Семён Галькевич (@galkevich32) 10 июня 2019 г.

Примечательно, что предполагаемый преступник пытался проникнуть и в раздевалку ЦСКА, однако позднее президент армейского клуба Андрей Ватутин сообщил, что видел неизвестного, но не дал ему зайти в игровое помещение.

«Он ходил около нашей раздевалки, но я его выгнал», — заявил Ватутин.

По информации ряда СМИ, предполагаемый грабитель пытался зайти в раздевалку под предлогом просьбы попасть в туалет и даже сумел попасть в комнату, однако сотрудники клуба моментально вывели его из помещения. Также сообщалось, что преступник якобы успел украсть центрового армейцев Отелло Хантера дорогие часы, но американский баскетболист данную информацию опроверг.

По факту грабежа сотрудники полиции, приняв заявление, начали доследственную проверку.

«В органы внутренних дел поступило сообщение о краже из раздевалки в спорткомплексе, расположенном в подмосковных Химках, она была совершена во время баскетбольного матча. Полиция начала доследственную проверку. Идут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание причастного к этому деянию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что правоохранительные органы также занимаются допросом пострадавших и вероятных свидетелей произошедшего и снимают отпечатки пальцев с места преступления.

Третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ завершился победой московского ЦСКА со счетом 80:62. В составе красно-синих самым результативным игроком стал защитник Кори Хиггинс, набравший 23 очка. По итогам встречи 29-летний американец сообщил об уходе из клуба. Главным претендентом на него является «Барселона».

Благодаря третьей победе в серии ЦСКА оформил чемпионство, которое стало для красно-синих юбилейным. За всю свою историю армейцы 50 раз брали золотые медали чемпионатов СССР и России.

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