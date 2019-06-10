«Сродни пыткам»: последние дни Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

Совсем скоро нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев узнают окончательное решение по своему приговору и, скорее всего, отправятся по этапу в колонию общего режима.

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13 июня суд рассмотрит апелляцию футболистов на срок, к которому они были приговорены за две потасовки в центре Москвы, в ходе которых пострадали два чиновника — Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Кокорин получил за эти драки полтора года заключения, а Мамаев — год и пять месяцев.

Защита игроков все еще сохраняет надежду на то, что приговор может быть смягчен.

«Я искренне надеюсь, что нас, обращаясь к спортивной терминологии, не засудят, — приводит «СЭ» слова адвоката Мамаева Игоря Бушманова. — На основании моего обращения заседание посетит представитель уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Если будет решение, которое нас не устроит, то в дальнейшем Москалькова может подключиться к кассационному обжалованию — такие полномочия в соответствии с федеральным законом имеются».

Если учитывать, что в СИЗО, где Кокорин и Мамаев находятся с октября 2018 года, один день считается за полтора в колонии общего режима, то футболисты отбыли уже не семь месяцев срока, а практически 11. Таким образом, даже если суд не уменьшит срок заключения, они проведут за решеткой не все полтора года, а около семи месяцев.

Если же суд решит существенно смягчить предыдущий приговор, то возможна ситуация, при которой обвиняемые будут отпущены прямо в зале суда, поскольку уже отсидели необходимый срок в СИЗО.

Как же чувствуют себя футболисты в преддверии такого важного заседания?

Муки Кокорина

Нападающий «Зенита» привыкает к новому сокамернику, отправленному в СИЗО за экономические преступления. Предыдущему соседу игрока изменили меру пресечения, и он покинул «Бутырку».

«Это молодой человек, они знакомятся, общаются, — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. — Кроме того, у Кокорина регулярно бывают посетители».

Не так давно футболиста навещали родители. Также стало известно, сотрудники СИЗО изъяли у него из камеры мобильный телефон

— такие средства связи запрещены в заключении. Один раз в день игрок может позвонить близким по стационарному телефону (для этого нужно получить специальную карточку), причем беседа должна ограничиваться 15-ю минутами.

Что касается занятий спортом, то Кокорин ходит в тренажерный зал каждый день и делает лечебную физкультуру, рекомендованную ему врачами «Зенита». Напомним, нападающий все еще страдает от последствий тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок колена, и его состояние в СИЗО, по словам защиты футболиста, постоянно ухудшается.

В «Бутырке» нет необходимых тренажеров и аппаратов для полноценной реабилитации после такого повреждения.

«Кокорин получает далеко не все, что необходимо. Нет беговой дорожки, отвечающей определенным критериям, и специальных тренажеров.

Желательно, чтобы СИЗО их передала какая-нибудь общественная организация. Там же все регламентировано, с учетом многочисленных требований безопасности, — отметил Мельников. — Мы пытаемся решить этот вопрос и со своей стороны готовы оказать всяческое содействие».

Кокорин уже давно начал жаловаться на боли в колене и недостаток медицинского ухода в «Бутырке». Также у игрока практически нет возможности для физической активности, необходимой для «разработки» его колена. От работы в хозблоке футболист отказался.

«Кокорин сразу сказал, что у него нет необходимой квалификации для работы поваром или ремонтником.

Он предпочел бы отправиться в колонию на свою малую родину, в Белгородскую область», — отметил Мельников.

Драма Мамаева

Полузащитник «Краснодара», по словам правозащитника, сильно переживает из-за предстоящего заседания и регулярно посещает православный храм при СИЗО.

Не так давно его приезжала поддержать из Краснодара супруга Алана. Футболист выразил желание пообщаться и со своими детьми, которых не видел с октября, однако суд отказал ему в этом ходатайстве.

Что касается условий, то Мамаев содержится в 12-местной камере — совсем не в таком комфорте, как Кокорин, у которого только один сосед.

Полузащитник сам попросил перевести его в такое помещение, чтобы иметь возможность играть в футбол во время часовой прогулки в тюремном дворе. Дело в том, что на прогулку выводят одну камеру, и при наличии 12 человек есть возможность разделиться на две команды.

Однако с наступлением лета и жары под 30 градусов в СИЗО царит невозможная духота, а кондиционеры в камерах не предусмотрены, утверждает защита Мамаева.

В помещении с большим количеством человек переносить такую температуру становится еще сложнее.

«Они кое-как спасаются вентиляторами, которые предоставляет администрация, — сообщил адвокат Мамаева Бушманов. — Также у тех, кто регулярно ходит в спортивный зал, как это делают Павел и Александр, есть возможность принимать душ. Павел ходит в спортзал практически ежедневно, чтобы хоть как-то поддерживать спортивную форму».

Сложно представить, как будут чувствовать себя футболисты в автозаке, когда их повезут на заседание, ведь там было довольно душно и до наступления жары.

«В автозаках вообще душегубка, доставка в суд подсудимых приравнивается к пыткам. Все об этом знают»,

— цитирует Бушманова «Чемпионат.сom».

Также стало известно, что Мамаев лишился возможности играть в футбол, поскольку в тюремном дворе проводится ремонт.

«Насколько я знаю, площадка по-прежнему закрыта. Сейчас там гоняют мяч только заключенные хозотряда, — сообщил правозащитник Мельников. — Обсуждается вариант постелить в «Бутырке» искусственное поле — для безопасности. Зимой-то был утрамбованный снег, а теперь голый асфальт — можно получить травму».

Заключительное заседание по делу Кокорина и Мамаева состоится 13 июня и начнется в 11.00 по московскому времени.

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