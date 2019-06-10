«Последняя ночь»: экс-игрок «Зенита» готовится к смерти

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», шотландского «Рейнджерс» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен выступил с публичным обращением, в ходе которого намекнул на то, что в ближайшее время попрощается с жизнью. 42-летний голландец страдает от бокового амиотрофического склероза — поражения центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц, — и в последние годы не может самостоятельно передвигаться и говорить. В ходе своего обращения Риксен пригласил болельщиков и всех неравнодушных нанести ему визит в рамках прощального вечера, который должен состояться 28 июня.

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«Привет. У меня особенный вечер 28-го числа. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо»,

— сказал Риксен при помощи компьютера для синтезации речи, который ему в сентябре прошлого года подарила одна из крупнейших компаний Нидерландов, занимающаяся поставкой средств для людей с ограниченными возможностями.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Работает компьютер за счет управления глазами. Так Риксен, лишившийся возможности говорить в мае 2018 года, может смотреть на экран монитора и составлять предложения и словосочетания.

«Это устройство сильно изменило мою жизнь. Теперь я снова могу рассказывать, спрашивать и шутить. Я снова могу сказать жене, что мне нужно. Никто не должен грустить из-за меня. Это жизнь — ее нужно принимать такой, какая она есть. Я все еще здесь и по-прежнему борюсь», — говорил тогда Риксен.

Сейчас же бывший хавбек сборной Нидерландов продолжает находиться под контролем врачей в больнице Шотландии.

По информации британского издания Daily Mirror, среди гостей точно будут бывший партнер Риксена по «Рейнджерс» Марвин Эндрюс, а также телеведущий Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Отмечается, что вход на мероприятие, которое пройдет в одном из отелей в Глазго, не будет свободным. Желающие смогут приобрести билеты стоимостью £70, все собранные средства пойдут в благотворительный фонд помощи больным амиотрофическим склерозом.

В октябре 2013 года Риксен публично рассказал о своем диагнозе и признался, что он смертельно болен. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, футболист смог бороться с неизлечимым недугом на протяжении шести лет.

О фигуре Риксена широко известно в Нидерландах. В апреле 2017 года на местном телевидении вышел документальный фильм, посвященный больному спортсмену, а в январе 2018-го руководство «Фортуны» из Ситтарда, которая стала первой командой Фернандо в его профессиональной карьере, установило своему бывшему игроку памятник. На том мероприятии присутствовал сам Риксен и его партнеры по «Фортуне» Кевин Хофланд и Марк ван Боммель в окружении сотни болельщиков.

Известен Фернандо и во всем футбольном мире. В поддержку больного игрока выступали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

В ноябре прошлого года голландец едва не скончался в больнице из-за ошибки врачей.

По информации De Telegraaf, Риксен в начале октября вновь был госпитализирован из-за болей в грудной области, однако медсестра, не узнав футболиста, оставила его без специального компьютера. Не зная о диагнозе пациента, она уложила его на спину, чего нельзя было делать из-за проблем Фернандо с легкими. В конечном итоге другая медсестра, обнаружив Риксена в неправильном положении, сумела вовремя исправить ситуацию и спасти пациента от гибели.

Фернандо Риксен начал свою профессиональную карьеру в 1993 году, проиграв в общей сложности пять лет за «Фортуну», после чего перешел в АЗ, где стал одним из лидеров команды. В 2000 году голландцу поступило предложение от «Рейнджерс», на что футболист ответил согласием.

В составе клуба из Глазго Риксен дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка Шотландии.

В 2006 году перешел на правах аренды в «Зенит», а затем подписал с сине-бело-голубыми полноценный контракт. За петербургский клуб Риксен провел в общей сумме 40 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами, а также

помог команде впервые в своей истории выиграть золото Российской премьер-лиги, Суперкубок России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Сегодня Фернандо Риксену исполняется 42 года.



Фернандо, мы от всей души поздравляем вас с днем рождения и желаем вам здоровья и удачи. Ваш характер — настоящий пример для каждого как на футбольном поле, так и за его пределами.



Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag! pic.twitter.com/Kjv1xUt9ve — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 июля 2018 г.

После трех лет, проведенных в «Зените», голландец вернулся в родную «Фортуну», а затем перешел в клуб из любительской лиги Нидерландов «Минор», где и завершил спортивную карьеру в 2014 году.

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