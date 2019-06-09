Катастрофа за год до Игр: легкоатлетов России опять отстранили

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уже в 11-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это означает, что отечественные атлеты по-прежнему не могут выступать на международных стартах под своим флагом и гимном.

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Кроме того, не все из них вообще допускаются к соревнованиям на международном уровне: накануне каждого сезона российские спортсмены вынуждены подавать индивидуальные заявки в ИААФ с просьбой разрешить им выступать хотя бы под нейтральным флагом (а в честь их побед в таком случае звучит олимпийский гимн).

Почему же ВФЛА никак не может восстановить свои права? До летней Олимпиады в Токио остается всего год,

и если события продолжат развиваться в таком же ключе, то сборная России по легкой атлетике рискует отправиться на Игры под нейтральными цветами. О том, что допуск на соревнования вообще может быть не получен, думать пока не хочется.

В ИААФ заявили, что отстранение Всероссийской федерации было продлено по той причине, что до сих пор неизвестны результаты перепроверки допинг-проб, взятых у российских спортсменов с 2011 по 2015 год и изъятых из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.

Глава рабочей группы по вопросу о восстановлении ВФЛА Руни Андерсон заявил, что пока не может назвать точных сроков окончания перепроверки.

«Неизвестно, как долго эта проверка продлится, — приводит слова функционера ТАСС. — Athletics Integrity Unit (организация в структуре ИААФ, которая занимается антидопинговой деятельностью. — «Газета.Ru») получит доступ к этим данным только 18 июня.

Как только мы получим отчет из Athletics Integrity Unit о результатах перепроверки проб, то будем действовать быстро. Мы не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс восстановления ВФЛА, — он и так длится уже очень долго. Мы бы действительно хотели, чтобы эта ситуация разрешилась».

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики была отстранена в ноябре 2015 года из-за разгоревшегося допингового скандала.

Тогда немецкий журналист Хайо Зеппельт снял документальный фильм Top-secret Doping: How Russia makes its Winners («Секретный допинг: как Россия добивается побед»), в котором при помощи действующей бегуньи Юлии Степановой привел доказательства якобы массового приема допинга среди российских спортсменов.

Этим фильмом заинтересовалось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое провело свое расследование, обнаружило некоторые нарушения и рекомендовало приостановить деятельность ВФЛА, пока не будут устранены все недочеты.

К настоящему моменту российская организация выполнила все пункты дорожной карты для своего восстановления.

В частности, был выплачен долг перед ИААФ в размере $3,2 млн, а WADA уже получила все требуемые допинг-пробы из Московской лаборатории, в которых якобы могут содержаться доказательства употребления допинга в предыдущие годы (с 2011 по 2015-й).

Однако ИААФ снова отказала ВФЛА в восстановлении прав, аргументировав это тем, что пробы нужно не только получить, но и проверить.

Кроме того, на решение Международной ассоциации повлияла негативная информация, опубликованная в западных СМИ прямо накануне очередного заседания, на котором обсуждалась судьба ВФЛА.

Так, в Reuters появился материал о том, что дисквалифицированный на десять лет за допинговые нарушения тренер Владимир Мохнев якобы продолжает работать со спортсменами. То же самое было написано и об отстраненном пожизненно наставнике ходоков Викторе Чегине, и о враче Сергее Португалове, который будто бы до сих пор дает консультации атлетам.

Кроме того, в британских СМИ была опубликована статья о российском прыгуне в высоту Даниле Лысенко, который еще в августе 2018 года был на время отстранен от международных турниров за то, что пропустил три допинг-теста подряд. В материале сообщалось, что справки, которые Лысенко подал для того, чтобы объяснить свое непосещение тестов, были якобы сфальсифицированы.

Ни по одному из этих случаев пока нет твердых доказательств, однако эти слухи заставили ИААФ насторожиться — неужели допинговые нарушения в России продолжаются?

«Рабочая группа отметила недавние утверждения о том, что отстраненные тренеры и врач продолжают работать с российскими спортсменами. Если это так, то это ставит под вопрос, что ВФЛА может обеспечить выполнение отстранения нарушивших антидопинговые правила и все спортсмены стали соответствовать новой антидопинговой культуре, провозглашенной ВФЛА, что является условием для восстановления», — говорится в заявлении ИААФ.

Тем не менее глава рабочей группы по российскому вопросу Андерсон заверил, что

у отечественных атлетов есть шанс вернуть себе флаг и гимн уже в сентябре, когда пройдет очередное заседание совета ИААФ, или даже раньше.

«Я сразу оговорился, что рекомендацию восстановить ВФЛА мы можем дать как на очередном заседании в сентябре, так и раньше. Это означает, что если все условия восстановления будут выполнены, к примеру, завтра, то мы соберем рабочую группу и вынесем решение на рассмотрение совету», — сообщил Андерсон.

Таким образом, если допинг-пробы из Московской лаборатории будут перепроверены в ближайшее время, а случаи с новыми нарушениями не получат реальных доказательств, то ВФЛА имеет все шансы быть восстановленной в правах уже к ближайшему чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Однако после 11-го продления отстранения подряд верится в такой оптимистичный исход с некоторым трудом.

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