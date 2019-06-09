Совершить прорыв: Квят покоряет «Формулу-1» в Канаде. LIVE

Онлайн-трансляция Гран-при Канады «Формулы-1» с участием Квята

Российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», борется за очки на Гран-при Канады в рамках «Формулы-1». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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21:23

Первый представитель команд, которые борются за высокие места, заехал в боксы на смену шин — это Пьер Гасли («Ред Булл»).

21:22

Вот изображение того момента, когда у Албона отлетело крыло. Недаром его называют «олимпийским чемпионом по неудачам».

21:20

В первой десятке после шести кругов ничего не изменилось. Боттас отчаянно пытается вернуть себе шестую строчку, но совершенно ничего не может поделать на «харде» с Хюлькенбергом.

21:19

У Феттеля самый быстрый круг — 1 минута 16.535 секунды.

21:17

Уже есть первая авария — Александр Албон («Торо Россо») зарулил к механикам после случайного столкновения с соперниками: ему снесло крыло. Борьба для него окончена.

21:16

Квят держится десятым. До идущего девятым Ферстаппена («Ред Булл») — 10,5 секунд.

21:14

Феттель на самых жестких шинах — «харде» — сохранил свою первую строчку. Хэмилтон и Леклер следуют за ним. Серьезная рокировка на первых местах произошла только между Хюлькенбегом («Рено») и Боттасом («Мерседес») — немец обогнал финна и поднялся на шестую строчку уже в самом начале гонки.

21:13

Гонка началась! Нас ждут 70 кругов по 4 км 300 м! На разгон здесь всего 150 м — а потом идет поворот. Расслабляться нет времени.

21:12

Команда «Мерседеса» уверяет, что у Хэмилтона нет проблем с болидом. Что ж, значит, ждем бескомпромиссной гонки!

21:11

Болиды ушли на разогревочный круг! Хэмилтон тем временем просит своих механиков проверить, все ли в порядке с машиной. Сегодня у него была утечка в гидравлической системе. Пока ответа нет.

21:10

Трасса Гран-при Канады крайне непредсказуема — здесь есть и прямые, где можно разгоняться, есть и повороты, окруженные стенами, где пилотам приходится существенно замедляться. Здесь всегда много столкновений, борьбы и обгонов.

21:08

Российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», стартует с десятой позиции. Первая тройка выглядит так: Себастьян Феттель («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари»).

21:05

Добрый вечер, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Канады «Формулы-1».