Совершить прорыв: Квят покоряет «Формулу-1» в Канаде. LIVE

Первый представитель команд, которые борются за высокие места, заехал в боксы на смену шин — это Пьер Гасли («Ред Булл»).
Вот изображение того момента, когда у Албона отлетело крыло. Недаром его называют «олимпийским чемпионом по неудачам».
В первой десятке после шести кругов ничего не изменилось. Боттас отчаянно пытается вернуть себе шестую строчку, но совершенно ничего не может поделать на «харде» с Хюлькенбергом.
У Феттеля самый быстрый круг — 1 минута 16.535 секунды.
Уже есть первая авария — Александр Албон («Торо Россо») зарулил к механикам после случайного столкновения с соперниками: ему снесло крыло. Борьба для него окончена.
Квят держится десятым. До идущего девятым Ферстаппена («Ред Булл») — 10,5 секунд.
Феттель на самых жестких шинах — «харде» — сохранил свою первую строчку. Хэмилтон и Леклер следуют за ним. Серьезная рокировка на первых местах произошла только между Хюлькенбегом («Рено») и Боттасом («Мерседес») — немец обогнал финна и поднялся на шестую строчку уже в самом начале гонки.
Гонка началась! Нас ждут 70 кругов по 4 км 300 м! На разгон здесь всего 150 м — а потом идет поворот. Расслабляться нет времени.
Команда «Мерседеса» уверяет, что у Хэмилтона нет проблем с болидом. Что ж, значит, ждем бескомпромиссной гонки!
Болиды ушли на разогревочный круг! Хэмилтон тем временем просит своих механиков проверить, все ли в порядке с машиной. Сегодня у него была утечка в гидравлической системе. Пока ответа нет.
Трасса Гран-при Канады крайне непредсказуема — здесь есть и прямые, где можно разгоняться, есть и повороты, окруженные стенами, где пилотам приходится существенно замедляться. Здесь всегда много столкновений, борьбы и обгонов.
Российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», стартует с десятой позиции. Первая тройка выглядит так: Себастьян Феттель («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари»).
Добрый вечер, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Канады «Формулы-1».