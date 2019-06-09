Взять Париж: обидчик России истязает Надаля. LIVE

Тим зажег свечу над кортом, Рафа внимательно проводил мяч глазами — тот полетел в аут. 15:15.
Тим угадал, куда побежит Надаль, и направил мяч в противоположный угол. Это было красиво. 0:15.
Надаль забирает этот гейм и сравнивает счет в первом сете — 3:3! Испанец с форхенда отправил мяч прямо по боковой линии — Тим даже не побежал, все равно бы не успел.
15:40 — все-таки удалось Тиму попасть по задней линии на этот раз.
Тим решил действовать агрессивнее и так сильно пробил, целясь в линию, что мяч вылетел далеко за пределы корта. 0:30. И сразу же вторая грубейшая ошибка — 0:40! Устал австриец после великолепного предыдущего гейма...
Тим на подаче. Австриец неожиданно отдал инициативу сопернику по ходу розыгрыша, и у него никак не получалось нормально отбить — мяч постоянно взмывал свечой. В итоге Рафа с четвертой попытки без шансов направил его в корт. 0:15.
Тим забирает этот гейм и делает брейк! Рафа ответил слишком коротко, и австриец безжалостно вогнал мяч в недосягаемый для него угол. Счет в первом сете уже 3:2 в пользу Тима!
Вот эта борьба! Соперники долго перестреливались у сетки, невероятным образом угадывая, куда полетит мяч. В конце концов Тим мощно пробил в другой угол от Надаля — 30:40! Первый брейкпоинт в этом матче у Тима!
30:30! Надаль ошибся по длине.
Ух, совсем не получился удар у Надаля — не сумел он обработать мяч, и тот улетел куда-то совсем в сторону. Уже семь невынужденных ошибок у испанца, а вот у Тима — всего две. 30:15.
Тим рискнул, попытавшись пробить прямо в противоположный угол от Надаля, но не попал в корт. 30:0.
Надаль на подаче — и он быстро выходит вперед. 15:0.
Эх, Надаль подбежал к сетке и попытался слегка перекинуть ее, но мяч угодил в трос и вылетел за пределы корта! Этот гейм Тим очень быстро забрал себе. 2:2 в первом сете.
40:15 — Тим увеличил преимущество из-за ошибки Рафы — тот отправил мяч в аут.
30:15! Надаль изумительно принял мяч, одним ударом послав его в противоположный угол от Тима, еще и попав по линии!
Австриец грамотно пробил под бэкхенд Надалю, и тот не сумел грамотно подстроиться под мяч. 30:0.
Тим начинает гейм на своей подаче шикарным укороченным ударом — Надаль не успел догнать мяч. 15:0.
Ох, мощная косая подача в левый квадрат от Рафы — и это удар навылет! Этот гейм с большим трудом Надаль забирает себе. Счет 2:1 в пользу испанца в первом сете.
Больше у Надаля! Тим загонял его по всему корту, но быстроногий Рафа успевал повсюду. В конце концов испанец хитро сыграл укороченным, и Тим даже не побежал к сетке — не было смысла.
Ровно! Надаль принял неправильную позицию и не смог отбить очень простую атаку — немного не хватило высоты, и мяч ударился в трос, отскочив на половину корта Рафы.
40:30! Тиму удался его фирменный удар с форхенда — прямо под ноги Надалю! Испанец с трудом подставил ракетку, но не смог грамотно принять мяч, и тот отскочил в аут.
40:15 — наконец, Тим набирает первые очки в этом гейме.
Австриец неудачно направил мяч прямо под форхенд Надалю — тот спокойно отбил в недосягаемую для Тима часть корта. 40:0.
На чужой подаче Тим играет очень пассивно, едва успевая отвечать на атаки Рафы. Наконец австриец попытался пойти в наступление и мощно пробить в противоположный угол от соперника, но не рассчитал силу — аут. 30:0.
Надаль начинает очередной гейм на своей подаче шикарнейшим ударом в уголок! 15:0.
Рафа получил возможность для форхенда, но переборщил с силой, подарив Тиму преимущество — 40:30. И тут же австриец выигрывает решающее очко и забирает этот гейм! Счет 1:1 в первом сете.
Очень интересная борьба! Тим неожиданно пробил укороченным, но Рафа каким-то чудом подбежал к сетке и отбил! Австриец среагировал и попытался перекинуть соперника, но и тут Надаль угадал, куда полетит снаряд, и вгнал его в корт. 30:30!
А вот теперь отличный удар с форхенда удался Тиму! Он так мощно атаковал, что Надаль с большим трудом отбивал мяч — тот плавно приземлялся на середину чужой половины корта. В итоге австриец мощным ударом загнал снаряд в уголок. После двух таких атак он выходит вперед — 30:15.
Тим начинает гейм на своей подаче с двойной ошибки. 0:15. Перенервничал австриец.
Надаль здорово подал и быстро выиграл решающее очко. Первый гейм остается за испанцем.
Повезло Рафе! Испанец попал в трос, однако мяч чудом перевалился на чужую половину корта. Тим успел подстроиться под снаряд и мощно пробил по линии, но немного перестарался — аут. 40:30.
Вау! Рафа суперски пробил форхендом в неудобный для Тима угол. Тот едва успел к мячу и кое-как его отбил, отправив в аут. 30:30.
Надаль долго готовится к подаче, но публика неожиданно начала гневно кричать, и испанец остановился. Шум сильно мешает настраиваться. Судья просит людей успокоиться. Наконец Надаль выполняет подачу, завязывается размеренная перестрелка, в которой испанец ошибается по длине. 15:30.
Тим быстро сравнивает — Рафа попал в сетку. 15:15.
Матч начался! Надаль на подаче. Тим очень предсказуемо отбивал атаки, в итоге испанец использовал свой мощный форхенд и пробил в противоположный от соперника угол. 15:0.
Диктор объявляет титула каждого из оппонентов. После слов «Встречайте Рафаэля Надаля!» публика заходится в овациях. Конечно, нелегко сегодня будет Тиму. Хотя за последние четыре года никто больше этого австрийца не побеждал на грунте. Даже Рафа (хотя он много пропускал из-за травм).
Соперники сделали совместное фото под громкие крики болельщиков и приступили к разминке. Напряжение на корте становится все сильнее.
Надаль и Доминик выходят на корт. Сейчас начнется разминка.
Да, кстати, Надаль еще никогда не проигрывал в финале на «Ролан Гаррос»!
Для Надаля этот титул может стать уже 18-м на турнирах «Большого шлема» и 12-м на «Ролан Гаррос». Тим пока «мейджоров» не выигрывал ни разу.
Вот с кем на пути к этому матчу встречался Тим.
1-й круг: Пол (США) — 6:4, 4:6, 7:6 (7-5), 6:2 2-й круг: Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:7 (6-8), 6:3, 7:5 3-й круг: Куэвас (Уругвай) — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5 4-й круг: Монфильс (Франция, 14) — 6:4, 6:4, 6:2 Четвертьфинал: Хачанов (Россия, 10) — 6:2, 6:4, 6:2 Полуфинал: Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5
Как теннисисты шли к этому финалу. Вот соперники Рафы Надаля.
1-й круг: Ханфманн (Германия) — 6:2, 6:1, 6:3 2-й круг: Маден (Германия) — 6:1, 6:2, 6:4 3-й круг: Гоффен (Бельгия, 27) — 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 4-й круг: Лондеро (Аргентина) — 6:2, 6:3, 6:3 Четвертьфинал: Нисикори (Япония, 7) — 6:1, 6:1, 6:3 Полуфинал: Федерер (Швейцария, 3) — 6:3, 6:4, 6:2.
Не лишним будет напомнить, что Надаль сейчас является второй ракеткой мира, Тим — четвертой.
При этом Тим действительно имеет неплохие шансы против Надаля даже на любимом испанцем грунте, где тот является безусловным королем. Все дело в том, что сам Доминик — «принц грунтового покрытия».
Надаль и Тим встречались 12 раз, испанец оказывался сильнее в восьми случаях, но при этом потерпел четыре поражения. При этом они дважды встречались уже после финала «Ролан Гаррос», и на US Open в четвертьфинале испанец одержал тяжелейшую победу в пяти сетах (выиграв последний на тай-брейке), а в нынешнем сезоне в полуфинале турнира в Барселоне на грунте сильнее был Тим, причем в двух партиях!
Все их матчи, кроме того на US Open, проходили на грунте. При этом в трех встречах на «Ролан Гаррос» Рафа не отдал Доминику ни сета.
Эти же теннисисты встречались в прошлогоднем финале Открытого чемпионата Франции, и тогда, хотя от австрийца ожидали многого, Рафа не оставил ему шансов — 6:4, 6:3, 6:2.
Начало главного матча турнира запланировано на 16.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча «Ролан Гаррос», в котором встречаются Доминик Тим и Рафаэль Надаль.