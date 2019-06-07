«Пусть заплатят $50 млн»: Руис не хочет реванша с Джошуа?

Реванш бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса может быть перенесен на более поздний срок. Дело в том, что до сих пор остаются невыясненными причины неожиданного поражения британца, и хотя он уже активировал опцию ответного поединка, но Руис на правах чемпиона начал диктовать уже свои условия. Такая ситуация для Джошуа в новинку, поскольку ранее в его карьере он всегда был главным.

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Объективной причиной первого поражения Джошуа видится его недостаточная подготовка боя. За весь поединок британец, считающийся одним из величайших боксеров в истории, четырежды побывал в нокдауне. Он не успевал за быстрым мексиканцем, который был ниже его почти на две головы и тяжелее на 10 кг. Глядя на разницу в габаритах, победа британца была очевидна. Эксперты и болельщики принялись называть Энтони распиаренной и раздутой фигурой. В прессе даже появилась информация, что проблемы Джошуа возникли из-за медицинских причин.

Сообщалось, что британца перед поединком преследовали панические атаки. Экс-чемпион, правда, поспешил опровергнуть эти слухи. Его объяснение: все просто пошло не по плану.

«Появилось много слухов и предположений, что со мной могло случиться. Этот вечер был великолепным. Начиная с выхода из раздевалки, все было хорошо, я отлично разогрелся, у меня не было никаких панических приступов. Со мной такие вещи не случаются, все это знают. Вот почему, как я говорил, я должен принять это поражение, как мужчина. Я не должен кого-то винить.

Я — тот человек, который вышел на ринг, но все пошло не по плану. Хочу сказать, что я — солдат. Бывают взлеты и падения. В субботу у меня было падение.

У него будет шесть месяцев, чтобы наслаждаться поясами, потом ему придется их защищать», — заявил Джошуа в видеообращении.

Так или иначе, но Руис сотворил невозможное. Он, ранее не видевший серьезных соперников, был кинут под танк, но переехал его сам. Теперь у него помимо шоколадного батончика собрана вся коллекция главных поясов мира — IBF, WBO, WBA и IBO. Поэтому логично, что именно он является главным в переговорах по поводу реванша.

Основные разногласия состоят в том, что Джошуа хочет драться дома, в Великобритании. Для Энтони выезд в США, где прошел бой с Руисом, был первым в карьере. Неудивительно, что повторять он не хочет. Но сам чемпион на родину соперника ехать не хочет. Или хочет, но только за очень солидный гонорар.

«Сейчас мы ведем переговоры о реванше с Энтони Джошуа. У меня преимущество. Неважно, где именно пройдет поединок, главное — дать фанатам то, чего они хотят. Очень важно для меня оставаться в форме, избегать травм и быть готовым ко второй встрече. Вообще, мне бы очень хотелось отыграть бой в США или Мексике – это, конечно, все от переговоров зависит. Однако если представители Джошуа желают организовать встречу в Великобритании — пусть заплатят $50 млн. Сейчас я чемпион и я буду диктовать условия», — приводит слова Энди Руиса BoxingScene.

Предполагается, что реванш состоится через полгода. Однако промоутер Эдди Хирн пытается организовать поединок раньше. За это его раскритиковал соотечественник Джошуа Амир Хан. В интересах представителей Джошуа показать, что падение идеального рекорда британца было случайностью.

И чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для карьеры Энтони. Однако с психологической точки зрения быстрое возвращение может стать проблемой. Если он проиграет Руису дважды, то тогда можно будет говорить о крахе его карьеры.

«Никаких отмазок, все получилось так, как получилось. Я по-прежнему взбешен из-за поражения. Обещаю, что в следующий раз порадую вас классным шоу», — сказал Джошуа во время прямого эфира в инстаграм.

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