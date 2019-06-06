Теннисная классика: Федерер против Надаля. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» Федерер — Надаль

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису встречаются швейцарец Роджер Федерер и Рафаэль Надаль из Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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14:26

Вот это уже тот Федерер, которого мы ждали! Нашел он свою игру и сделал сразу несколько эйсов. 3:1 — отыгрывает швейцарец немного отрыв.

14:24

Реабилитируется немного Федерер. Подача прекрасна.

14:22

Безумное доминирование Рафы. Под ноль берет третий гейм: с бэйкхенда ошибся Федерар, принял в коридор и сорвал прием. Кошмар. 3:0 в пользу испанца.

14:20

А вот на повторном подходе к сетке ошибается Федерер, слишком близко к линии подошел. Берет второй гейм испанец — 2:0. С третьей попытки сделал брейк.

14:18

Да ну! Чуть не упал Надаль сейчас. Федерер подошел к сетке и на коротком ударе отыграл двойной брейк-поинт.

14:16

Очередной форхенд пробил Надаль. Честно говоря, ветер вносит серьезные коррективы в игру.

14:14

Гейм, длившийся 8 минут, берет все-таки Надаль — 1:0. С левого форхенда проибвает Надаля.

14:13

А вот и ошибается Федерер. Надаль на короткой подаче умно переиграл швейцарца, отправив мяч далеко в аут. Ветер-ветер...

14:12

Ого! Первый крученный удар в матче наносит Надаль. Федерер пока съедает абсолютно все.

14:10

Федерер берет брейк-поинт в первом гейме! Навылет пробил с бэкхенда.

14:08

По 15 берут Надаль и Федерер на старте. Спокойное начало, без эмоций и обострений.

14:10

Ох какая ошибка испанца! Федерер отлично сработал на подаче, а вот испанец, играя по линии, не смог принять мяч. Ветер мешает.

14:06

Матч начался! Поехали!

14:05

Очень сильный ветер на корте. Мешать это сегодня будет наверняка.

14:00

Вышли теннисисты на корт и разминаются. Скоро начинаем.

13:55

Пока обратимся к статистике. Между собой Надаль и Фередер провели 41 матч. Преимущество в личных встречах удерживает испанец — на его счету 25 побед. Швейцарец выиграл 16 поединков.

13:50

И все-таки задерживается у нас немного поединок. На корте чествуют легендарного в прошлом австралийского теннисиста Рода Лейвера.

13:45

В четвертьфинале турнира Надаль уверенно разобрался с Кеем Нисикори, а вот Федерер помучался со Стэном Вавринкой.

13:40

Наш поединок будет первым в сегодняшнем дне, поэтому начнется в заявленное время. Не пропустите!

13:35

Начало матча запланировано на 13.50 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Открытого чемпионата Франции, в котором встречаются швейцарец Роджер Федерер и Рафаэль Надаль из Испании.