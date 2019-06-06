Забыть Серену: Тим обыгрывает россиянина на «Ролан Гаррос». LIVE

Матч должен был состояться еще вчера, 5 июня, однако встречу пришлось перенести из-за дождя. Что ж, соперники получили лишний день для восстановления и сегодня, надеемся, покажут зрелищный теннис. Кроме того, Тиму, должно быть, нужно немного отойти и от скандала с Сереной Уильямс, куда он оказался втянут не по своей воле.