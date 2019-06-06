Забыть Серену: Тим обыгрывает россиянина на «Ролан Гаррос». LIVE

Как и в случае с первой партией, Хачанов удачно начал, но резко сдал. В этом сете до последнего пытался выровнять игру, но в итоге Тим взял свое. Пока перерыв.
И выигрывает второй сет Тим! Отвечает Хачанов ударом в сетку. 6-4.
Больше. Не сумел принять подачу Тима Хачанов.
40:40! Тим хотел перекинуть Хачанова у сетки, но тот мощно пробил смэшем в угол.
40:30. Пробил кроссом мимо, не попав в корт.
Двойной сетбол у Тима. 40:15.
30:15. Хотел перехитрить Карена Доминик коротким ударом, но в итоге проиграл сам.
Мимо корта отвечает Хачанов. 30:0.
Тим на подаче. 15:0.
И не удержал свой гейм Хачанов! Попадает в сетку Карен. 5-4 в пользу Тима.
30:40. Трижды подряд мимо на своей подаче бьет Хачанов.
И вновь невынужденно ошибается Хачанов, теряя преимущество. 30:30.
30:15. Принимает подачу Хачанова Тим, а затем Карен бьет мимо.
30:0. Мощно подал Карен, и австриец ответить не сумел.
15:0. На подаче Хачанов.
И выигрывает фирменно коротким ударом Тим гейм. 4-4.
40:15. Не справляется россиянин с подачей Тима.
30:15. Неудачно отвечает Карен. Хотел с бэкхенда отправить мяч в угол, но попал в сетку.
15:15. Из глубины точно по линии пробил Тим.
0:15. На подаче Тим.
И легко выигрывает свой гейм Карен. 3-4.
40:15. В сетку на приеме попадает Тим.
30:15. Указывает Тим на то, что Хачанов пробил неточно по линии, и судья с австрийцем соглашается.
30:0. Вновь точно бьет в угол Хачанов.
15:0. На подаче Хачанов. Кроссом отправляет Тима в угол, тот по линии отвечает мимо корта.
И под ноль выигрывает свой гейм Тим. 3-3.
40:0. Вновь ошибается на приеме Хачанов.
30:0. Коротким ударом пробил Хачанов, но вновь не смог перебить сетку.
15:0. На подаче Тим.
Дважды отвечает на мощные удары Тима Хачанов, и с трудом выигрывает этот гейм Карен. Аж закричал на весь стадион россиянин. 2-3.
Опять ровно. Хачанов неудачно перевел мяч в угол.
Вновь больше. Тим пробил с форхэнда, но очень неточно.
Больше. Мощно пробил смэшем Хачанов, Тим ответить не смог.
40:40. Долгий розыгрыш провели теннисисты, но в итоге Карен пробил мимо корта.
40:30. Вновь провоцирует Тим Хачанова на игру у сетки и дуэль в итоге выигрывает.
40:15. Дважды заставляет ошибиться Тима Карен. Австриец отвечает в сетку.
15:15. Сравнивает Карен.
На подаче Хачанов. Отвечает Тим, а Карен вторым ударом попадает в сетку. 0:15.
Вновь вышел вперед Тим, Хачанов долго отвечал, но в итоге гейм проиграл. 2-2.
30:30. А теперь ловко на противоходе играет Хачанов. Тим не успел.
30:15. Мимо корта отвечает Хачанов.
15:15. Сравнивает счет Тим.
0:15. Двойная ошибка у Тима на подаче.
Выигрывает гейм Хачанов. 1-2. Точно пробил по линии, Тим не успел и разочарованно развел руками.
40:30. Мимо корта бьет Хачанов.
40:15. Диагональ навылет удачную выполняет Тим.
Мощным эйсом обыгрывает Тима Хачанов. 40:0.
30:0. На подаче Хачанов.
И мощным смэшем забирает свой гейм Тим. 1-1.
40:15. Брейк-поинт у Тима.
Забирает себе преимущество Тим двумя шикарными подачами навылет. 30:15.
0:15. Двойная ошибка на подаче у Тима.
Мощно подает Хачанов и выигрывает первый гейм в этой партии. 0-1.
40:30. По длине ошибается Хачанов.
40:15. А вот теперь удалось развести австрийца и мяч по углам.
30:15. Невынужденная ошибка у Карена. Хотел мощно пробить в противоход, но попал в сетку.
30:0. Дважды подряд отвечает мимо Тим.
Началась вторая партия. На подаче Хачанов. 15:0.
Но все-таки добивается своего Тим. Коротким кроссом красиво выигрывает первый сет. 6-2.
40:30. Не желает отдавать этот сет Карен. Заставил соперника пробить мимо.
40:15. Двойной сетбол у Тима. Отличная подача прошла у австрийца.
30:15. А теперь ошибку допускает Доминик. Хотел обводящим ударом слева обмануть Карена, но попал в сетку.
30:0. На подаче Тим. Неудачный прием у Хачанова.
И забирает этот гейм Тим. 5-2.
Меньше. Брейк-поинт на подаче Хачанова зарабатывает Тим.
40:40. Упустил Карен шанс выиграть гейм под ноль и преимущество потерял. Смэшем бьет россиянин, но неточно.
40:30. Отвечает укороченным Тим. Хачанов к мячу не успел.
40:15. А вот и первая двойная ошибка в матче. Допускает ее Хачанов.
40:0. Тим ответил укороченным, но Хачанова переиграть не сумел.
30:0. На подаче Хачанов. Мимо отвечает Тим.
Отвечает Тим геймом под ноль. Мощно пробил Хачанов, но попал в трос, и мяч вылетел в аут. 4-2.
40:0. Хачанов хотел пробить коротким ударом, но мяч сетку не перелетел.
30:0. На подаче Тим. Помог ему, видимо, небольшой перерыв, и после отдыха австриец не дает Хачанову ответить.
3-2. Ух, под ноль выигрывает свой гейм Хачанов. Хороший ответ на прошлые ошибки.
40:0. Трижды подряд ошибается на приеме Тим и попадает в сетку.
На подаче Хачанов. 15:0.
Гейм за Тимом. 3-1. Вновь мимо бьет Карен.
Возвращает себе преимущество Тим. Карен пробил слева по длине — мимо. 40:30.
30:30. Вновь ошибка у Доминика. Подошел австриец к сетке и проиграл в дуэли с Хачановым.
30:15. А теперь уже ошибается Тим. Хотел пробить с бэкхэнда в дальний угол, но не попал в корт.
30:0. И вновь отправляет мяч на трибуны Хачанов. Неудачно пока начинает этот матч Карен.
На подаче Тим. 15:0. Мимо корта отвечает Хачанов.
Но все-таки реализует свой брейк-поинт Доминик Тим и выходит вперед: 2-1.
30:40. Отыгрывает два брейка Карен, срывая прием Тима.
0:40. Тройной брейк-поинт у Тима.
0:30. И вновь ошибается Хачанов. Пробил мощно по длине, но неточно.
На подаче Карен. 0:15. Принимает Тим и после длительного розыгрыша заставляет россиянина пробить в трос.
1-1. И в итоге выигрывает свой гейм Тим. Мощно подал в свободный угол.
40:30. Навылет в угол принял Карен, но немного ошибся по длине.
30:30. Слева по линии мощно бьет Хачанов, Тим даже не дернулся за мячом.
30:15. А вот теперь Хачанов угадал направление подачи Тима и сумел удачно ответить.
30:0. Ответил на подачу Тима Хачанов, но в корт не попал.
На подаче Тим. 15:0.
И выигрывает первый гейм Карен Хачанов. Бэкфордом пробил россиянин, Тим вновь ответил ударом в сетку. 1-0.
Больше (4). Повесил «свечку» Карен, но Тим шансом не воспользовался и смэшем пробил в сетку.
Трижды подряд выходил вперед Хачанов, и столько же раз отыгрывался Тим. В итоге после длительного розыгрыша Карен бьет в противоход австрийцу, но не попадает в корт. Ровно (3).
40:40. Выравнивает этот гейм Тим.
40:30. Удачно на приеме действует Доминик, Хачанов отвечает резаным ударом, но попадает в сетку.
40:15. Дважды подряд выполняет мощную подачу Хачанов, Тим вновь отразить ее не сумел.
15:15. Хорошая подача получилась у Карена, Тим принять не сумел.
0:15. Неудачное начало у Хачанова.
Итак, матч начался. На подаче Хачанов.
Ранее Хачанов и Тим встречались только в одном официальном матче — в 1/2 финала «мастерса» в Париже в 2018 году. Тогда победил россиянин в двух сетах.
Матч должен был состояться еще вчера, 5 июня, однако встречу пришлось перенести из-за дождя. Что ж, соперники получили лишний день для восстановления и сегодня, надеемся, покажут зрелищный теннис. Кроме того, Тиму, должно быть, нужно немного отойти и от скандала с Сереной Уильямс, куда он оказался втянут не по своей воле.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции четвертьфинала престижнейшего турнира «Ролан Гаррос», где россиянин Карен Хачанов встречается с австрийцем Домиником Тимом, который является четвертой ракеткой мира.