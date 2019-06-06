«Спартак» возмущен: в Премьер-лиге появятся два новых клуба

На собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято важнейшее решение о регламенте турнира: в ближайшее время состав его участников может быть расширен с 16-ти команд до 18-ти.

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Стоит отметить, что это решение еще должно получить одобрение исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), однако он вряд ли пойдет против воли клубов.

Из 16-ти уже выступающих в Премьер-лиге коллективов против расширения высказались только представители московского «Спартака» во главе с президентом клуба Леонидом Федуном.

Остальные 15 команд проголосовали «за».

«Абсолютное большинство выступило за увеличение команд до 18, — цитирует РИА «Новости» генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева, который также присутствовал на собрании. — Но с оговорками. Мы должны быть уверенными, что эти вышедшие команды будут соответствовать всем требованиям, должны быть гарантии».

Речь здесь в первую очередь идет о финансовой стабильности клубов.

За последние два года сразу несколько команд РПЛ прекратили существование из-за неразрешимых финансовых проблем — это пермский «Амкар», «Тосно» из Ленинградской области, и скоро такой командой станет махачкалинский «Анжи».

Если уж даже при нынешнем составе клубов Премьер-лиги постоянно находится коллектив, который еле сводит концы с концами, привлекает мало зрителей на трибуны и буквально выживает от месяца к месяцу, чего же ожидать после расширения лиги до 18-ти команд? Не станут ли два новых клуба, приглашенные из второго по силе дивизиона — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — дополнительными якорями чемпионата, не способными внести хоть какую-то интригу в борьбу за очки? Справятся ли они с финансовыми нагрузками на высшем уровне?.

Именно по этим причинам «Спартак» и выступил против расширения Премьер-лиги.

«Если будем рассматривать футбол как некий бизнес-процесс, то больше 12 команд в высшем дивизионе иметь нельзя,

— приводит слова президента красно-белых Федуна «Матч ТВ». — Пусть 12 команд играют в четыре круга или в два круга, потом делятся на две шестерки и играют еще два круга. Тогда я понимаю, что у меня будет примерно 40 матчей в году, которые будут собирать по 35 тысяч зрителей. И это серьезная добавка в бюджет. Это интересная картинка на телевидении, это повышенное внимание рекламы к такому зрелищу».

Аргументы тех, кто выступил за увеличение количества команд в лиге, звучат примерно так: во-первых, это поможет расширить географию турнира, что привлечет дополнительных болельщиков (то есть зрителей трансляции) и поднимет общий интерес к РПЛ; во-вторых, это поможет развивать футбол на местах, ведь ребята из разных регионов получат возможность выходить на поле в матчах против топ-клубов; в-третьих, будут постоянно задействованы на высшем уровне стадионы, построенные к чемпионату мира — 2018, — например, арены «Нижнего Новгорода», «Сочи» и «Мордовии», которые сейчас выступают в ФНЛ.

Однако при увеличении количества городов, участвующих в Премьер-лиге, могут возникнуть серьезные проблемы при составлении календаря, которые уже доставляли немало беспокойства в предыдущих сезонах.

Например, согласно графику, командам приходилось играть в ноябре или декабре в Красноярске или в Хабаровске, а температура там уже царила настолько низкая, что даже зрители на трибунах укутывались в зимнюю одежду, в то время как футболистам приходилось бегать в шортах.

Что касается роста интереса к турниру, то тот же Федун не считает, что увеличение команд сильно этому поспособствует. Скорее всего, поднявшиеся из ФНЛ дополнительные клубы станут аутсайдерами Премьер-лиги, чьи матчи не будут собирать много зрителей у экранов и на стадионах.

Так что с этой точки зрения действительно было бы выгоднее сократить количество команд и заставить их играть в два круга, — так общий уровень конкуренции повысится, а все сильные соперники встретятся между собой по четыре раза, то есть количество топ-матчей увеличится вдвое, уверен президент «Спартака».

Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус также не считает, что лига нуждается в расширении.

«На сегодня 16 клубов в РПЛ — это идеальная схема проведения турнира, — написал специалист в своем инстаграме. — Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится все более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперед».

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался об инициативе расширения более жестко:

«Кто проводил экономическую обоснованность этого решения? Насколько оно экономически выгодно? Есть ли календарь с предварительными датами, не плавающими в плюс-минус три месяца?

Как можно виллами по воде водить и говорить, что вот это будет хорошо?» — цитирует Широкова Sport24.

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