«Обвинения остались в силе»: Роналду будут судить за насилие

Параллельно с делом нападающего сборной Бразилии Неймара, которого обвиняют в изнасиловании модели, разворачивается другой скандал — с участием лидера туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Легендарная «семерка» тоже подозревается в насильственных действиях сексуального характера по отношению к девушке — только вот предполагаемое преступление было совершено аж десять лет назад, в 2009 году, когда юный Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» и приехал в Лас-Вегас во время отпуска.

34-летняя американка Кэтрин Майорга уверяет, что футболист пригласил ее в свой отель чисто по-дружески повеселиться в джакузи (с ними пошел еще и один из приятелей Роналду), однако в момент переодевания в ванной проник к девушке и изнасиловал ее.

При этом изначально игрок якобы предлагал ей вступить в интимную связь добровольно, но, получив отказ, уже не смог остановиться и принудил к соитию.

По словам Майорги, она решила вспомнить о пережитом насилии спустя длительный срок по той причине, что ее вдохновило движение #MeToo (#ятоже), активистки которого рассказывают о подобных инцидентах и пытаются добиться правосудия.

В итоге женщина отправилась в полицию Лас-Вегаса, и расследование по этому делу было официально возобновлено. Оказалось, что в 2009 году Майорга уже подавала заявление по поводу изнасилования вскоре после ночи с Роналду, однако затем забрала его.

Модель уверяет, что сделала это, поскольку португальцу якобы удалось договориться с ней о молчании.

Они заключили досудебное соглашение, согласно которому американка должна была молчать о случившемся, а футболист выплачивал ей в качестве компенсации $375 тысяч.

Однако в 2018 году Майорга заявила, что соглашение уже не действует, да и сам Роналду уже нарушил его (правда, не объяснила, каким образом).

С тех пор полиция Лас-Вегаса занимается расследованием инцидента, а суд Невады, куда женщина обратилась с иском против футболиста, даже дал ордер на забор образца ДНК Роналду. Целью этого анализа является проверка того факта, действительно ли у пары была очень близкая связь: образцы мужского ДНК были обнаружены на платье Майорги, которое она носила в тот роковой вечер.

Как оказалось, в распоряжении полиции Лас-Вегаса до сих пор хранятся платье и нижнее белье модели, которое она сдала в качестве улик еще десять лет назад.

Адвокаты Майорги даже разыскали дом Роналду в Турине, чтобы вручить ему повестку в суд, хотя он тщательно скрывал свой адрес (конечно, не только из-за этих разбирательств, но и чтобы избежать чрезмерного внимания фанатов).

На фоне всех этих событий 5 июня издание Bloomberg опубликовало неожиданную новость о том, что Майорга якобы отозвала свой иск из суда Лас-Вегаса и дело было полностью закрыто.

При этом не сообщалось, по какой причине американка решила сделать это — то ли Роналду выплатил ей дополнительную компенсацию, то ли она признала свои обвинения беспочвенными.

Однако уже на следующий день один из адвокатов Майорги Лариса Дрогобычер прояснила ситуацию.

«Мы не отказывались полностью от обвинений в сторону Роналду и не закрывали дело,

— приводит слова юриста ESPN. — Мы лишь отозвали иск в суде штата Невада, где он рассматривался раньше, и подали точно такой же в Федеральный суд США. Это было сделано, исходя из судебных правил, по которым рассматриваются дела иностранцев. Таким образом, мы лишь поменяли место подачи иска, — все обвинения остаются в силе».

При этом в СМИ сообщается, что полиция Лас-Вегаса не прекращает свою работу по сбору доказательств, несмотря на перенос дела в другой суд.

Юридическая компания, которая представляет интересы Роналду, пока не дала никаких комментариев по ситуации. Ранее сам футболист заявлял, что у него действительно был половой акт с Майоргой, но все происходило по взаимному согласию.

Несмотря на такую непростую ситуацию с разбирательствами, футболист продолжает успешно выступать на поле. Так, 5 июня он оформил хет-трик в ворота сборной Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вывел свою команду в решающий матч, где решится судьба первого победителя этого турнира.

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