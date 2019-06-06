Подставил русскую легенду: скандальная история Сальхова

Фигурный энтузиаст

Великий в будущем шведский фигурист Ульрих Сальхов, внесший огромный вклад в развитие своего вида спорта, родился в 1877 году в столице Датского королевства — Копенгагене.

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Коньками он увлекся с детства и, переехав в Швецию, поспособствовал организации первого национального чемпионата по фигурному катанию, который и выиграл в 1895 году в возрасте 18-ти лет.

На национальном уровне молодой Ульрих побеждал и в следующие два года, отправившись в 1897 году также на второй официальный чемпионат мира, где уступил только австрийцу Густаву Хюгелю.

После этого швед утратил интерес к первенству своей страны, и оно на протяжении нескольких следующих лет не проводилось. Впрочем, Сальхов не появлялся на шведских чемпионатах и после их возобновления в начале ХХ века. Он к тому времени был уже ведущим фигуристом мира, и ему это было неинтересно.

С 1888 по 1900 год он трижды подряд первенствовал на чемпионатах Европы, обыгрывая там в числе прочих Хюгеля, которому еще дважды уступал на мировых форумах золотые награды.

Триумфы и скандалы

Впервые чемпионат мира покорился фактурному шведу в 1901 году, когда турнир проходил в Стокгольме, и проигравший ему немец Гильберт Фукс остался крайне недоволен судейством.

Вообще, Сальхов славился своим вздорным характером и постоянно провоцировал скандальные ситуации.

Так, в следующем году на чемпионате мира, воспользовавшись лазейкой правил, в которых ничего не было сказано о поле участников, выступила британка Медж Сайерс-Кейв.

Уже непобедимому к тому моменту Сальхову она, конечно, проиграла, но зато оказалась впереди всех остальных, завоевав серебряную награду.

По легенде, Ульрих настолько впечатлился мастерством и смелостью британки, что подарил ей свою золотую медаль. На деле же швед вовсе не собирался терпеть конкуренцию со стороны представительниц слабого пола и сделал все, чтобы подобного больше не повторилось.

Международный союз конькобежцев (ИСУ) внял доводам самого авторитетного фигуриста и запретил женщинам участвовать в мужских соревнованиях. Сайерс-Кейв не сдалась и в итоге добилась создания отдельного чемпионата мира для женщин, и со шведом их пути на катке больше не пересеклись.

Борьба с Паниным-Коломенкиным

Каким бы ни был вздорным характер Ульриха, фигуристом для того времени он действительно был отменным. Сальхов катался в силовой и размашистой манере и делал упор на исполнение элементов. Его коронкой была произвольная программа, а фигуры, изображение на льду которых тогда было первой обязательной частью соревнований, иногда «хромали», хоть и недостаточно для того, чтобы шведа кто-то победил.

Недостаточно до появления на горизонте россиянина Николая Панина-Коломенкина, тогда выступавшего под первой частью фамилии, являвшейся псевдонимом, чтобы об увлечении спортсмена не узнали на работе.

Впервые Сальхов сошелся с россиянином на чемпионате мира 1903 года в Санкт-Петербурге и победил его, хотя Панин показал отменное катание и удивил зрителей и судей.

После этого швед и россиянин встречались редко, но их спор все равно был неизбежен. Особенно после того, как, не в последнюю очередь усилиями самого Сальхова, фигурное катание было включено в программу летних (зимние тогда еще не проводились) Олимпийских игр в Лондоне в 1908 году.

Ульрих и Николай встретились на последнем перед олимпийским стартом турнире в Санкт-Петербурге, и уже на тот момент семикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы неожиданно проиграл россиянину.

Причем проиграл Сальхов по всем статьям. И запаниковал.

На Олимпийских играх он всячески старался напакостить конкуренту из Российской Империи, пытаясь саботировать его выступление.

«Да вы только поглядите на эту восьмерку, она же совсем кривая!» — безосновательно кричал швед прямо на катке, смущая зрителей и судей, когда катался Панин.

«Он абсолютно потерял форму! У него ничего не получается!» — столь же громко добавлял он позже.

Удивительно, но на арбитров он действительно повлиял, и они занизили оценки россиянину, оставив того лишь на втором месте после исполнения обязательных фигур.

Позже перед Паниным арбитры извинились сначала устно, затем и письменно, а сам фигурист рассказывал, что Сальхов во время своего выступления подкладывал невидный арбитрам белый платок, чтобы ориентироваться во время исполнения фигуры.

В итоге возмущенный российский спортсмен снялся с произвольной программы, и Сальхов без проблем взял золото, а его соотечественники дополнили пьедестал почета.

Панин-Коломенкин отыгрался во втором виде — специальных фигурах, где спортсмены давали судьям эскизы собственного изготовления, а потом должны были нарисовать это на льду, двигаясь на одном коньке.

Увидев заявленную россиянином программу, все обомлели, а целая группа спортсменов во главе с Сальховом снялась с соревнований, поняв тщетность борьбы.

Участников осталось только трое, и Панин легко выиграл (что сделал бы при любом составе), но Сальхов пытался оспорить золото, заявив, что турнир из трех участников не может быть легитимным. Правда, его доводам не вняли, и Николай тоже получил свою золотую олимпийскую медаль.

Яркая жизнь

После тех Игр из-за проблем на работе Панин-Коломенкин, об увлечении которого узнали, вынужден был прекратить выступления, а вот Сальхов продолжал коллекционировать победы.

В итоге он стал десятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы, не проиграв больше ни одного турнира на этом уровне. Собственно, до сих пор ни одному фигуристу не удавалось выиграть десять ЧМ, а у женщин такое достижение покорилось лишь Соне Хени.

В 1913 году швед ушел из любительского фигурного катания. Он, кстати, много и лестно отзывался о Панине-Коломенкине и звал его в Швецию открыть школу имени Николая (тот отказался).

Сальхов вернулся на лед в 1920 году и принял участие во втором олимпийском фигурном турнире, но в 43 года остановился на следующей за медальными, четвертой строчке.

В дальнейшем Ульрих был с 1925 по 1937 год третьим президентом Международного союза конькобежцев, а впоследствии возглавлял шведский клуб АИК, в котором есть отделения футбола, хоккея, тенниса и других видов спорта.

Одним из главных достижений его как фигуриста было изобретение нового прыжка, который получил название по фамилии его создателя.

В последние годы жизни Сальхов активно работал журналистом и сотрудничал с различными изданиями Швеции и Великобритании. Скончался он в 1949 году в Стокгольме, где и похоронен на Северном кладбище.

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