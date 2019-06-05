Хачанов бьется с Тимом за четвертьфинал «Ролан Гаррос». LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала «Ролан Гаррос» Хачанов — Тим

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Карен Хачанов (10) встречается с австрийцем Домиником Тимом (4). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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16:30

Первыми на корте имени Сюзанны Ленглен (втором центральном в Париже) должны сыграть свой четвертьфинал женщины. Окончания дождя ждут американка Мэдмисон Киз (14) и австралийка Эшли Барти (8). Уже после них на корте появятся Тим и Хачанов.

16:20

В Париже идет дождь, а потому начало матча откладывается.

16:10

Начало матча запланировано не раньше чем на 16.30 мск, а вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

16:00

В четвертьфинале второго турнира «Большого шлема» в сезоне «Ролан Гаррос» встречаются австриец Доминик Тим (4) и россиянин Карен Хачанов (10). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.