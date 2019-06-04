Полуголой можно все? УЕФА вручил подарок нарушительнице

Американская модель и блогер Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», продолжает взрывать интернет, охотно рассказывая свежие новости обо всем, что окружало ее уже ставшую знаменитой выходку.

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Так, оказалось, что представитель УЕФА вскоре после происшествия встретил девушку в аэропорту и подарил ей на память почетный билет на матч, который она прервала своим забегом.

«Милейший парень из УЕФА вручил мне эту коробку в аэропорту», — поделилась своей радостью Волански, выложив фотографию VIP-билета.

The sweetest guy who works for UEFA gave me this plaque in the airport pic.twitter.com/nLF83BnD8i — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2 de junio de 2019

Обычно за подобные нарушения выносят запрет на посещение футбольных матчей на многих стадионах. Однако Волански, похоже, удастся избежать этой участи — ей даже не выписали штраф.

«Меня продержали четыре часа в участке, а потом отпустили. Полицейские вели себя очень мило. Правда, ни один из них не говорил по-английски, что создавало определенные трудности, но они были очень вежливы и смеялись над тем, что случилось.

Меня даже никак не наказали и не оштрафовали — удивительно», — приводит слова Волански «СЭ».

Девушка полагает, что УЕФА не запретит ей и в дальнейшем посещать футбольные встречи.

При этом модель отрицает, что главной целью ее забега был пиар, что звучит довольно странно, учитывая, что она нанесла на откровенный купальник название сайта своего парня.

«Мой инстаграм набрал больше 2 млн подписчиков? Я даже не думала, что будет такой эффект! Я просто хотела сделать это, чтобы получить дозу адреналина и выбраться из зоны комфорта.

Когда Виталий позвонил мне в участок и сообщил, что про меня рассказывают во всех новостях, я просто не могла поверить», — поделилась впечатлениями Волански.

К слову, инстаграм модели был заблокирован на следующий же день после выходки на стадионе, когда цифра подписчиков уже достигла 2,5 млн человек.

В настоящее время там до сих пор висит надпись «Страница недоступна».

Сначала девушка сообщила подписчикам, что ее аккаунт взломал неизвестный злоумышленник, однако теперь она допускает, что это могла сделать администрация соцсети, которой, возможно, не понравилось то, каким способом она снискала свою популярность.

«Честно говоря, не знаю точно, что сейчас происходит с моим инстаграмом. Его либо взломали, либо деактивировали. Никакого огромного прироста фолловеров с самого начала я не ждала. Когда люди начали подписываться, я была в полицейском участке и ничего не знала.

Я просто рада, что теперь у меня есть воспоминания на всю жизнь», — отметила Волански.

Ее спутник Здоровецкий прибавил, что они работают над восстановлением доступа к аккаунту.

Как оказалось, он тоже присутствовал на стадионе во время забега девушки и поддерживал ее, несмотря на то что находится в «черном списке» практически всех арен мира после того, как сам выбежал на поле в самый разгар финального матча чемпионата мира — 2014 между Германией и Аргентиной.

Однако Здоровецкому удалось пройти мимо охранников мадридского стадиона благодаря накладной бороде, очкам и кепке.

Причем именно с его подачи девушка сделала последний шаг и перемахнула через огораживающий бортик стадиона.

«Страшновато было, конечно, но, как только Виталий написал мне «Давай, беги сейчас», я побежала, — цитирует Волански «Советский спорт». — Вообще Виталию пришлось слегка поуговаривать меня согласиться на эту выходку, но недолго. Я такая же сумасшедшая, как и он».

Модель призналась, что изначально они со Здоровецким даже раздумывали над тем, чтобы выбежать вместе, но затем решили, что она все-таки должна сделать это одна.

«Разве красивая девушка не привлечет больше внимания?» — рассудила Волански.

В ближайшее время скандальная пара собирается приехать на родину Здоровецкого — в Россию. По словам пранкера, поездка состоится в июле.

Кстати, 14 июля уже пройдет первый тур Российской премьер-лиги сезона-2019/20, так что в теории молодые люди могут посетить и футбольные матчи. Однако оба заверили, что никуда выбегать не собираются — с этими проделками они окончательно распрощались.

В данный пара отдыхает на Ибице, и Волански активно выкладывает забавные видео со своей персоной в твиттере в надежде, что скоро ее инстаграм будет разблокирован.

I did it again folks pic.twitter.com/cVTdz4zUQh — Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 3 de junio de 2019

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