«Это отвратительно»: за что россиянина гонят из Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вписывает свое имя в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с такой скоростью, что уже начинают дрожать достижения Александра Овечкина и Никиты Кучерова.

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Не стал исключением и четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз». Нападающий по прозвищу Русский Танк сказал свое слово, когда на табло горели цифры 1:1.

До этого его команда довольно быстро открыла счет: уже на первой минуте Райан О'Райлли удачно подхватил шайбу за чужими воротами после длинного паса партнера и занес ее в самый уголок — защитники и вратарь соперника просто не успели отреагировать на такую наглость.

Тем не менее на 14-й минуте «Брюинз» сумели сравнять счет, причем сделали это довольно просто: Чарли Койл удачно расположился на «пятаке», получил передачу от партнера и легко отправил шайбу в створ мимо беззащитного вратаря.

Однако «Сент-Луис» не дал сопернику толком отпраздновать гол и почти сразу осадил его, забрав психологическое преимущество, — уже спустя две минуты забил Тарасенко.

Началось все с броска канадского защитника «блюзменов» Алекса Пьетранджело: шайба полетела прямо по центру и голкипер «Бостона» Туукка Раск без особых затруднений отбил снаряд перед собой.

Но не тут-то было — на «пятачок» мгновенно влетел Тарасенко и с добивания внес снаряд в ворота.

Этот гол стал для Русского Танка уже 11-м в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, он повторил старое достижение Овечкина, который забрасывал 11 шайб за один плей-офф в 2009 году, а также Никиты Кучерова, которому удалось отличиться столько же раз в 2016-м.

Больше всех среди россиян в течение одного розыгрыша Кубка Стэнли забивал Павел Буре — на его счету было 16 шайб в 1994 году.

Впрочем, учитывая, что серия «Сент-Луиса» с «Бостоном» имеет все шансы продлиться до семи встреч, у Тарасенко еще будет возможность покуситься на рекорд Буре.

При этом сам нападающий не забывает повторять, что все его индивидуальные достижения меркнут по сравнению с небывалыми успехами команды. И Тарасенко можно понять — «блюзмены» вышли в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет, что кажется еще более невероятным, если учесть, что в январе 2019 года они занимали последнее место в турнирной таблице.

«Скоро я могу сравняться по голам с легендой «Сент-Луиса» Бреттом Халлом? Это для меня отходит немного на второй план.

Если вспомнить, этот плей-офф начинался так, что я забивал, но выиграть не получалось. А сейчас — получается, и дай бог, чтобы так продолжалось.

Хотя, конечно, о возможных рекордах мне говорят партнеры и друзья, и это приятно, но, если ты достойно работаешь на льду, моменты и голы всегда приходят», — рассуждал Тарасенко после матча.

Возвращаясь к встрече, стоит отметить, что на голе Русского Танка игра не закончилась. Более того, она имела все шансы пойти по сценарию «Бостона», когда на 35-й минуте Брэндон Карло неожиданно занес шайбу в ворота, хотя «Брюинз» играли в меньшинстве!

После нескольких отличных атак «блюзмены» позволили себе расслабиться и проворонили простенькую контратаку: Патрис Бержерон аккуратно поймал снаряд перед воротами и зарядил в створ, голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отбил перед собой, а Карло сыграл на добивании — 2:2.

После этого обескураживающего гола команда Тарасенко какое-то время приходила в себя, но в середине заключительного периода все-таки сумела восстановиться и организовать победную шайбу

— отличился О'Райлли, оформивший в этой встрече дубль.

Затем «Бостон» поменял вратаря на шестого полевого, но положительного результата это не принесло: гости пропустили четвертую шайбу от Брэйдена Шенна и распрощались с последней надеждой.

Таким образом, счет по итогам четырех встреч равный — 2-2. Учитывая, что предыдущий матч «Сент-Луис» проиграл «Бостону» со счетом 2:7, эта победа должна сыграть важную психологическую роль в противостоянии. Об этом в послематчевом интервью заявил и Тарасенко.

«Очень важно было победить — особенно после прошлой встречи. Надо было показать, что мы не сдались.

На эту игру у нас был хороший план, и мы верили, что счет 2:7 в предыдущем матче не отражал объективно ситуацию, которая была на льду.

Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч мы вышли биться друг за друга», — отметил нападающий.

Также Русский Танк прокомментировал эпизод с пропущенным голом в тот момент, когда у «Сент-Луиса» было численное преимущество.

«Карло забил нам в меньшинстве? Такое бывает. Хоккей просто такая игра, в которой очень быстро меняется ситуация. Так что после неожиданного гола Карло было очень важно не зацикливаться на этом, а, наоборот, постараться перехватить инициативу в игре, возможно, начать действовать где-то попроще.

Я думаю, что мы это сделали, и это принесло свои плоды», — подытожил Тарасенко.

Стоит отметить, что, помимо гола, Русский Танк привлек к себе внимание неоднозначным поведением в ситуации, из-за которой был удален защитник «Бостона» Коннор Клифтон: тот применил силовой прием к россиянину, и Тарасенко неожиданно схватился за лицо, хотя на повторе видно, что удар не пришелся по физиономии.

This is a penalty in the Stanley Cup Final? Great sell-job from Vladimir Tarasenko pic.twitter.com/8XY5F31LbM — Evan Marinofsky (@emarinofsky) 4 de junio de 2019

В итоге «Сент-Луис» получил большинство, которое, впрочем, нисколько ему не помогло: именно в эти две минуты Карло сравнял счет (2:2).

Тем не менее некоторые любители хоккея накинулись на Тарасенко с обвинениями в симуляции — соцсети пестрят сейчас шутками про то, как нападающий «выпрашивал пенальти».

Tarasenko drawing that penalty like pic.twitter.com/S5sPTbAcvO — Brendan (@BrendanWincek) 4 de junio de 2019

«Надо же, я вижу такое. Это отвратительно, и такому не место в нашем спорте. Это вам не футбол. Поступать таким образом гнусно для любого «блюзмена», кто когда-либо надевал нашу форму.

Тарасенко должен по своей воле покинуть эту финальную серию. С его стороны это неуважение по отношению к хоккею и к другим парням, которые тяжко трудятся»,

— написал пользователь Dave Portnoy.

I'm just seeing this. This is disgusting and has no place in our sport. This isn't soccer. Disgraceful to every Blue who ever wore the uniform. Tarasenko should voluntarily remove himself from the rest of the series. He's a disgrace to the sport and these hardworking people https://t.co/B3hoIO8lrW — Dave Portnoy (@stoolpresidente) 4 de junio de 2019

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