«Болел против России на ЧМ»: страшная правда жены Новосельцева

История взаимоотношений защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», и его супруги Катерины Кейру за последние месяцы оказалась наполнена немалым количеством интересной информации, которая пагубно влияет на репутацию футболиста. На данный момент пара находится в бракоразводном процессе. Притом что жена экс-игрока сборной России ждет ребенка.

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Катерина Кейру, которая имеет за плечами большую спортивную карьеру — девушка была профессиональной баскетболисткой, выступала за московское «Динамо» и национальную сборную, — ранее пожаловалась на то, что в прямом смысле потеряла своего мужа. По ее словам, Новосельцев оборвал связь с нею, перестав отвечать на звонки и письма, и скрылся. Однако недавно Катерина все-таки встретилась со своим супругом.

«Ваня пришел на эти переговоры, словно на красную дорожку перед какой-то церемонией – надел самый шикарный, самый красивый костюм, который никогда не носил до этого… Видимо, ждал повода и дождался его в виде этой встречи. И с моей, и с его стороны присутствовали адвокаты. Но ничего конкретного Ваня в итоге не сказал. Я слышала все тот же поток лжи, что и ранее. И речь шла только о деньгах. Спросить меня о ребенке, все ли с ним в порядке, узнать о моем самочувствии он не попытался и, видимо, не хотел», — приводит слова Кейру «Советский спорт».

Так, девушка обвинила футболиста в махинациях, заявив, что тот за последний год вывел большую сумму денег из общего счета супругов на другие. Речь, в частности, идет о более 500 млн рублей, которые, как утверждает Кейру, Новосельцев потратил на себя и на недвижимость своим родителям.

«Я очень ответственно подходила к беременности. А Ваня, как оказалось, в глаза говорил мне одно, а за спиной проворачивал махинации. Он сейчас врет всем подряд и распускает слухи – мол, наш малыш – не от него. Причем публично выступить боится. Все только втихаря», — отметила она.

Особое внимание девушка уделила и спортивной карьере своего супруга. Первой профессиональной командой Новосельцева стала «Истра», из которой он перешел в московское «Торпедо», а вскоре стал игроком «Ростова», откуда получил вызов в сборную России. Вместе с дебютом за национальную команду последовало и повышение в классе: Новосельцева приобрел «Зенит», но в петербургском клубе он не задержался, после чего стал скитаться по арендам в тульский «Арсенал», «Анжи», а затем вернулся в «Ростов».

По мнению его супруги, именно переход в стан сине-бело-голубых негативно повлиял на развитие Ивана как футболиста.

«Там надо быть личностью. Стараться проявлять себя. Выгрызать себе место в основе! Я верила в мужа, что он сможет раскрыться. Но вместо этого на Ваню посыпались травмы. Одна, другая, третья. Сначала думала, что просто не везет. А потом поняла – что в случае с Ваней это не совпадение. Пробежал в легком темпе 100 метров – и вдруг потянул мышцу, и это не единичный случай. Но это непозволительная роскошь для профессионального спортсмена в ответственный период борьбы за место в составе», — рассказала Кейру.

Как отметила Катерина, ее муж особенно переживал за попадание в заявку сборной на чемпионат мира, который прошел в России летом 2018 года. Однако тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым 27-летний защитник не убедил. На тот момент он выступал за «Арсенал», где также играл еще один арендованный у «Зенита» футболист — Артем Дзюба. По словам Кейру, в один момент Черчесов приехал на сборы туляков, однако вызов в сборную получил только Дзюба.

В итоге 30-летний форвард стал капитаном российской команды, с которой на первенстве мира дошел до четвертьфинала, где подопечные Черчесова уступили хорватам в серии пенальти. К слову, сам Новосельцев, как утверждает его супруга, за россиян не переживал, а, напротив, желал команде неудач.

«Он болел против сборной. Мы собирались перед телевизором — с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты. Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод. Я не могла понять — почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на чемпионат. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть?» — рассказала Кейру, отметив, что и за клубы, за которые выступал Новосельцев, он также не переживал.

Причиной этому, по ее мнению, послужило неумение Ивана влиться в коллектив.

«Он никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее — не хотел ощущать. Вот такой человек», — подчеркнула Кейру.

1 апреля стало известно, что супруга Новосельцева подала на своего мужа в суд по факту махинаций. Тогда же стало известно, что дело может быть переквалифицировано в уголовное. В итоге 23 апреля в Таганском суде Москвы состоялось первое заседание по данному факту, однако на слушания футболист не явился, отправив только своего адвоката. При этом сам процесс, по ощущениям юристов, будет затянут. Кейру в свою очередь опасается, что ее муж в случае обвинительного приговора может попасть в тюрьму, подчеркнув, что тот, вероятно, находится в сговоре со своим агентом Олегом Артемовым.

«Процесс будет долгим. Но мне интересно другое. Не только то, чем все закончится. Но как далеко зайдет Ваня, пытаясь получить эти деньги? В данный момент я узнаю, что на Ивана подал в суд его агент, чтобы взыскать с него якобы появившийся из ниоткуда долг.

И не случится ли так, что вся ложь Ивана, все его махинации в итоге приведут к тому, что он сядет в тюрьму?»

— заключила девушка.

Иван Новосельцев и Катерина Кейру состоят в официальных отношениях с октября 2015 года. После одного из футбольных матчей выступавший тогда за «Ростов» защитник сделал своей возлюбленной предложение, на что получил утвердительный ответ. В феврале 2019 года Кейру объявила о своей беременности, однако позднее стало известно, что муж ушел от нее.

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