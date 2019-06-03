Новые растраты? Зачем «Челси» нужен Аллегри

Успехи – к переменам

Перед началом прошедшего сезона лондонский «Челси» заключил контракт с уроженцем Неаполя Маурицио Сарри. Итальянский специалист был привлекателен своими успехами в должности главного тренера «Наполи». Он был приглашен в неаполитанскую команду после ее неудач в еврокубках и чемпионате Италии в сезоне 2014/15. После этого «Наполи» на протяжении трех лет стабильно оказывался в числе призеров серии А.

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После пятиматчевой победной серии на старте сезона в Английской Премьер-Лиге (АПЛ) «Челси» несколько сбавил обороты. Это привело его к итоговому третьему месту в чемпионате. Омрачило выступление «синих» во внутреннем первенстве самое крупное за 18 лет поражение.

10 февраля 2019 года лондонцы уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:6.

Победа в Лиге Европы никак не скрасила впечатление Сарри от нестабильности «Челси» в АПЛ. По итогам сезона он, как сообщает Gazzetta dello Sport, решил перейти в туринский «Ювентус». При этом руководство лондонского клуба готово расстаться с итальянским специалистом и отпустить его в Турин, но только за компенсацию в размере £5 млн. В обратном направлении может проследовать недавно ушедший из «Юве» Массимилиано Аллегри.

Снова риск по-итальянски

Три года назад клуб Романа Абрамовича уже имел опыт сотрудничества с экс-тренером «Старой Синьоры» Антонио Конте. Он добился с туринцами крупных успехов. С 2011 по 2014 год «Ювентус» был бессменным триумфатором серии А. Перед «Челси» Конте возглавлял сборную Италии, с которой «пошумел» на Евро-2016. Несмотря на довольно средний уровень исполнителей итальянцы выбили из плей-офф турнира действующих чемпионов континента испанцев. Далее они до последнего бились за выход в полуфинал с триумфаторами мирового первенства 2014 года немцами.

Оптимистично начинался и роман Конте с «Челси». В дебютном сезоне он привел английский клуб к красивой победе в АПЛ. Помимо завоевания золотых медалей «синие» установили рекорд чемпионата Англии. В сезоне 2016/17 они одержали 30 побед.

Этого не удавалось достичь даже легендарному наставнику «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюссону. Руководство лондонского клуба имело все основания смотреть в будущее с оптимизмом.

Но надежды оказались напрасными. В следующем сезоне «Челси» не смог защитить чемпионский титул. Он показывал крайне нестабильные результаты и финишировал пятым. В Лиге чемпионов лондонцы вылетели уже на стадии первого раунда плей-офф. По итогам сезона Антонио был отправлен в отставку. Победа в финале Кубка Англии померкла на фоне неудач. При этом расставание с итальянским специалистом длилось еще около года, в течение которых шли судебные разбирательства о выплате тренеру неустойки за досрочный разрыв контракта. В итоге Конте суд выиграл и получил от «Челси» компенсацию в размере €10 млн.

Тренерская чехарда

За последние 11 в истории «Челси» случались отставки вопреки достаточно приличным результатам. Назначенный в начале сезона 2007/08 Авраам Грант смог громко выстрелить с «синими», которые под его руководством они заняли второе место в АПЛ и едва не выиграли Лигу чемпионов.

В легендарном московском финале лондонская команда до последнего билась с «Манчестер Юнайтед». В этом матче все решила серия пенальти. При счете 4-4 в ней и после парированного Петром Чехом удара Криштиану Роналду Джон Терри мог принести команде победу.

Однако капитан лондонцев неожиданно промахнулся. Далее удачливее был «МЮ». Руководство не простило Гранту этой неудачи. Сам по себе выход в финал не стал для него весомым аргументом.

Год спустя после неудачи в ЛЧ из «Челси» был уволен Гус Хиддинк. Он был приглашен на пост главкома лондонского клуба по ходу следующего сезона. Голландцу удалось выиграть с «Челси» Кубок Англии и занять третье место в АПЛ, но вылетел в полуфинале Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Барселоне».

В течение всей встречи подопечные Хиддинка полностью доминировали. Забить больше одного гола им помешал ряд неназначенных пенальти. Не рискнул поставить мяч на точку арбитр и при 1:1. Эта «роль личности» не изменила в этой истории ничего. Руководство было сурово и непоколебимо в отношении Хиддинка.

После Хиддинка руководил «Челси» Роберто ди Маттео, с которым лондонцы впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов, но и с ним руководство клуба вскоре расторгло контракт. Не удержался на своем посту и Рафаэль Бенитес, приведший команду к триумфу в Лиге Европы сезона-2012/13. Всего за эпоху правления «Челси» Романом Абрамовичем через него прошло семь тренеров. Как утверждает британское издание Times,

в общей сложности российский бизнесмен потратил более €102 млн только на компенсации уволенным специалистам.

Так что в этот раз «Челси» не планирует совершать подобную ошибку. Посему он и не намерен легко расстаться с Сарри.

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