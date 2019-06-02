Отлучат от Олимпиады? Как Россию накажут за новый допинг-скандал

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал распространенную 2 июня The Sunday Times информацию об отстранении сборной России от Олимпиады в Токио в 2020 году из-за фальсификации данных со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики, — заявил Поздняков ТАСС. — Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций.

Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио.

Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной».

Напомним, что утром 2 июня The Sunday Times опубликовал информацию, что Россия может быть отстранена от Токио-2020 из-за подделки документов в допинговом деле легкоатлета Данила Лысенко, который пропустил три допинг-теста, что автоматически ведет к дисквалификации.

Лысенко представил ИААФ документы, в которых говорится, что он был недоступен для тестирования по независящим от него обстоятельствам. Однако во время разбирательства обнаружились расхождения между устными показаниями россиянина и письменными доказательствами.

По информации британского СМИ, в сфабрикованных документах было указано, что Лысенко был болен и поэтому пропустил визит допинг-офицеров.

При подробном изучении документов обнаружилось, что они были подписаны фамилией несуществующего врача, а по адресу клиники, указанному в справках, расположено разрушенное здание.

«Клиника была поддельной с ног до головы: от регистрационных номеров до ложных фамилий врачей и фальсифицированных документов. Такой клиники нет. Использованный адрес — реальный, но там находится разрушенное здание», — приводятся слова источника издания.

Антикоррупционный легкоатлетический орган провел обыск в офисе Всероссийской федерации легкой атлетики и изъял данные из компьютеров и других электронных носителей, после чего по делу был допрошен глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

По информации агента Андрея Митькова, Шляхтин замешан в этом деле и был одним из организаторов фальсификации.

Напомним, что ВФЛА находится в режиме отстранения еще с ноября 2015 года, из-за чего российские легкоатлеты вынуждены получать специальные разрешения на участие в соревнованиях и почти в полном составе пропустили Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, где в нейтральном статусе выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

По информации The Sunday Times, если фальсификация документов со стороны ВФЛА действительно будет доказана, сборная России будет отстранена Международным олимпийским комитетом от Игр в Японии.

«Статья The Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета ИААФ, — прокомментировал информацию СМИ сам Шляхтин.

— Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко — подразделение ИААФ Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведет расследование.

Давайте дождемся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, неуместны, во-вторых — запрещены антидопинговыми правилами».

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