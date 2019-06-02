Зеппельт злорадствует: Россию не пустят на Олимпиаду?

По поводу участия сборной России в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, приходят тревожные новости. Журналист британского издания The Sunday Times Джордж Арбутнотт сообщил, что российскую команду могут отстранить от соревнований из-за допингового скандала вокруг легкоатлета Данила Лысенко.

«Я думаю, Россия столкнется с запретом на участие в Олимпиаде — 2020 из-за того, что высокопоставленные чиновники российской федерации легкой атлетики были причастны к изготовлению ложных документов с целью сокрытия допинг-преступления со стороны прыгуна в высоту Лысенко, который может выиграть золото на Играх»,

— написал журналист в твиттере.

Russia is facing a ban from competing in the 2020 Olympics over allegations its top athletics officials oversaw the fabrication of medical documents to cover-up a doping offence by a high jumper tipped to win gold at the games. Insight in tomorrow's @thesundaytimes @JCalvertST — George Arbuthnott (@Arbuthnott) 1 июня 2019 г.

Напомним, что 22-летний Лысенко временно отстранен от участия в международных стартах с 3 августа прошлого года из-за пропуска нескольких допинг-тестов — он нарушил правило доступности три раза. При проведении специального расследования были обнаружены расхождения в устных показаниях спортсмена и предъявленных доказательствах. Это было расценено комиссией как попытка фальсификации.

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Впоследствии сам спортсмен признался в нарушении антидопинговых правил. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) планирует дисквалифицировать Лысенко на четыре года. Легкоатлет заявил, что будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу возможного сокращения бана.

Нарушения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), о которых говорит The Sunday Times, заключаются в следующем: чиновники якобы собирались помочь спортсмену уклониться от ответственности за то, что он не сообщил свое реальное местоположение допинг-офицерам в прошлом году.

Именно это может стать основным пунктом обвинения, если дело об отстранении России от Игр действительно будет инициировано.

Лысенко, как сообщает «Матч ТВ», ради возможного сокращения срока дисквалификации ранее уже сообщил ИААФ имена чиновников, которые были причастны к фальсификации документов.

Соответственно, расследование инцидента может привести к тому, что российская команда по легкой атлетике может не быть допущена до международных соревнований. Однако из-за повторения допингового скандала подобная участь грозит спортсменам и из других дисциплин.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, ставший автором серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, с иронией прокомментировал потенциальный скандал. Репортер намекнул, что Россия так и не сделала вывод из допингового скандала, преследовавшего страну последние годы.

«Выглядит как еще один кусок непрекращающейся истории. Руководители российской легкой атлетики не выучили урок?» — написал Зеппельт.

Looks like another piece in the never ending story. Didn't the Russian Athletics officials learn their lesson? https://t.co/LFPDsV7MZW — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 1 июня 2019 г.

Напомним, что в 2015 году комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать ВФЛА за систематические нарушения антидопинговых правил. В этом же году членство российской организации было временно приостановлено, а в декабре 2018-го санкции были продлены, из-за чего российские спортсмены не смогли в полном составе выступить на чемпионате Европы в Глазго. Под нейтральным флагом на турнир отправились 25 отечественных атлетов.

Глава организации Дмитрий Шляхтин ВФЛА планирует встретиться с рабочей группой ИААФ 6 июня в Монако, чтобы обсудить ситуацию в российской легкой атлетике и найти возможные пути возвращения статуса. Сейчас рабочая группа, возглавляемая норвежцем Руне Андерсеном, занимается вопросом реализации пунктов восстановления ВФЛА.

Таким образом, если бы не скандал с Лысенко, то флаг российской организации могли бы вернуть уже на этой неделе, однако сейчас на это надежды мало.

Russia is facing a ban from competing in the 2020 Olympics over allegations that its top athletics officials oversaw the forgery of documents to cover up a doping offence by a high-jumper tipped to win gold at the Tokyo games https://t.co/Pinnxsnlu0 — The Sunday Times (@thesundaytimes) 1 июня 2019 г.

Но определенные сдвиги в отношениях ВФЛА и ИААФ уже есть. Задолженность российской организации перед международной, составлявшая $3,2 млн, была погашена.

«31 мая ВФЛА в полном объеме выплатила ИААФ задолженность в размере $3,2 млн. Таким образом, формально федерация выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению ВФЛА», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Ближайшее будущее российской легкой атлетики станет известно после встречи Шляхтина с рабочей группой 6 июня.

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