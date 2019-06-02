Чемпион пал: Руис уничтожил Джошуа

Говоря серьезно, Джошуа очень недооценил Руиса. А Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но джуниор сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы. Приветствуем нового чемпиона!