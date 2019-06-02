онлайн-табло
Вчера
Развернуть
Чемпион пал: Руис уничтожил Джошуа

Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира

Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. В седьмом раунде британец дважды побывал в нокдауне и не смог продолжить бой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
06:45

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами!

06:40

Это фото было сделано три недели назад. Проклятие Дрейка? Что бы за магия это не была, но она работает.

06:35

Говоря серьезно, Джошуа очень недооценил Руиса. А Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но джуниор сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы. Приветствуем нового чемпиона!

06:32

«Флоридский человек» шутит по поводу обрушившихся ожиданий боя Джошуа — Деонтей Уайлдер. Справедливо.

06:30

Для Энтони Джошуа это поражение стало первым в карьере. До этого британец был несокрушимым 22 боя.

06:25

Просто посмотрите на лицо Энтони. Краткий рассказ того, что происходило на протяжении всего боя:

06:22

Минутка уважения от Джошуа. Пользуется моментом славы мексиканца. «Поздравляю нового чемпиона мира — Энди Руиса. Прошу прощения у свои болельщиков, потому что не оправдал их ожидания. Скоро увидимся», — заверяет он.

06:21

«Для меня это значит все. Дайте мне насладиться победой!» — восклицает Энтони.

06:20

«Я не могу поверить, что это произошло», — говорит Руис. Мы тоже, Энди!

06:17

Что произошло в моменте с остановкой боя. Рефери несколько раз спрашивал у Джошуа, собирается ли он продолжать, но у Энтони был разве что потерянный взгляд. И никакого ответа! Скорее всего, это сотрясение. Ну а бой показал главное: внешность обманчива.

06:15

Руис как ребенок запрыгал после того, как Джошуа не смог продолжить бой. Ну и как иначе? Самый крутой апсет, который бокс видел за последние годы.

06:13

ДЖОШУА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЕДИНОК! ЭНДИ РУИС — НОВЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА В АБСОЛЮТНОМ ВЕСЕ!

06:12

Впервые в своей карьере Энтони Джошуа оказывается в нокдауне четыре раза за бой. Безумие.

06:12

ДВА НОКДАУНА ПОДРЯД! ДВА!!! Руис пропустил от Джошуа, а после дважды пропустили серии от Энди.

06:09

Неплохая комбинация Руиса! А вот Джошуа присматривается и присматривается, неуютно ему.

06:06

Начал находить Джошуа своим смертоносным джебом Руиса, а Энди зачем-то стал отходить назад. Зверь потихоньку возвращается.

06:03

И, как это часто бывает, переводит силы проведший два нокдауна за раунд боксер. Руис ничего не делал в четвертым раунде, хотя надо было добивать, потому что Энтони всегда проседает в третьем и четвертом отрезках боя. Вспомните Кличко.

06:00

И второй нокдаун! Что происходит вообще?! Зажал у канатов Руис Джошуа и провел свою серию. Ох как тревожно за Энтони. Да он и сам, судя по всему, в шоке от такого развития событий.

05:58

ВОТ ЭТО ДА! Падает в нокдаун Джошуа! Пошел Руис в наступление и встретил Энтони мощнейшей серией. Безумие.

05:50

Очень будничный первый раунд. Присматриваются друг к другу соперники, хотя американец мексиканского происхождения смотрится интересно.

05:45

А вот это уже весело! Непросто чемпиону, очень тяжко даже. Руис, несмотря на свои весовые габариты, иногда уже жестко отвечает. Тем не менее один раз в нокдауне Энди уже побывал. Ух, рубка!

05:45

Бой начинается! Поехали!

05:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики, приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции поединка Энтони Джошуа и Джона Руиса.