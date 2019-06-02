Чемпион пал: Руис уничтожил Джошуа

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами!
Это фото было сделано три недели назад. Проклятие Дрейка? Что бы за магия это не была, но она работает.
Говоря серьезно, Джошуа очень недооценил Руиса. А Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса — это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но джуниор сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы. Приветствуем нового чемпиона!
«Флоридский человек» шутит по поводу обрушившихся ожиданий боя Джошуа — Деонтей Уайлдер. Справедливо.
Для Энтони Джошуа это поражение стало первым в карьере. До этого британец был несокрушимым 22 боя.
Просто посмотрите на лицо Энтони. Краткий рассказ того, что происходило на протяжении всего боя:
Минутка уважения от Джошуа. Пользуется моментом славы мексиканца. «Поздравляю нового чемпиона мира — Энди Руиса. Прошу прощения у свои болельщиков, потому что не оправдал их ожидания. Скоро увидимся», — заверяет он.
«Для меня это значит все. Дайте мне насладиться победой!» — восклицает Энтони.
«Я не могу поверить, что это произошло», — говорит Руис. Мы тоже, Энди!
Что произошло в моменте с остановкой боя. Рефери несколько раз спрашивал у Джошуа, собирается ли он продолжать, но у Энтони был разве что потерянный взгляд. И никакого ответа! Скорее всего, это сотрясение. Ну а бой показал главное: внешность обманчива.
Руис как ребенок запрыгал после того, как Джошуа не смог продолжить бой. Ну и как иначе? Самый крутой апсет, который бокс видел за последние годы.
ДЖОШУА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ ПОЕДИНОК! ЭНДИ РУИС — НОВЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА В АБСОЛЮТНОМ ВЕСЕ!
Впервые в своей карьере Энтони Джошуа оказывается в нокдауне четыре раза за бой. Безумие.
ДВА НОКДАУНА ПОДРЯД! ДВА!!! Руис пропустил от Джошуа, а после дважды пропустили серии от Энди.
Неплохая комбинация Руиса! А вот Джошуа присматривается и присматривается, неуютно ему.
Начал находить Джошуа своим смертоносным джебом Руиса, а Энди зачем-то стал отходить назад. Зверь потихоньку возвращается.
И, как это часто бывает, переводит силы проведший два нокдауна за раунд боксер. Руис ничего не делал в четвертым раунде, хотя надо было добивать, потому что Энтони всегда проседает в третьем и четвертом отрезках боя. Вспомните Кличко.
И второй нокдаун! Что происходит вообще?! Зажал у канатов Руис Джошуа и провел свою серию. Ох как тревожно за Энтони. Да он и сам, судя по всему, в шоке от такого развития событий.
ВОТ ЭТО ДА! Падает в нокдаун Джошуа! Пошел Руис в наступление и встретил Энтони мощнейшей серией. Безумие.
Очень будничный первый раунд. Присматриваются друг к другу соперники, хотя американец мексиканского происхождения смотрится интересно.
А вот это уже весело! Непросто чемпиону, очень тяжко даже. Руис, несмотря на свои весовые габариты, иногда уже жестко отвечает. Тем не менее один раз в нокдауне Энди уже побывал. Ух, рубка!
Бой начинается! Поехали!
Здравствуйте, уважаемые болельщики, приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции поединка Энтони Джошуа и Джона Руиса.