От Поветкина — к толстяку: над Джошуа издеваются в США

В ночь с 1 на 2 июня по московскому времени на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке пройдет поединок между непобежденным британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

На кону будут стоять сразу четыре пояса чемпиона в тяжелом весе (свыше 91 кг)

— по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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Причем все эти титулы принадлежат одному из соперников — Джошуа. Руис же пока кажется очевидным статистом предстоящей встречи.

Это и неудивительно: мексиканец вообще не должен был принимать участие в этом бою,

но из-за непредвиденных обстоятельств получил приглашение от представителей Джошуа и не смог отказать — по данным ESPN, даже за проигрыш в этом бою он получит $5 млн.

Что же это за обстоятельства? Назначенный британцу соперник — непобежденный американец Джаррелл Миллер — провалил три (!) допинг-теста подряд.

О наличии запрещенных веществ в пробах Миллера стало известно в апреле, в результате чего Всемирная боксерская ассоциация наказала его полугодовой дисквалификацией и отказалась выдавать боксерскую лицензию. Американец утверждал, что не принимал допинг сознательно, но это уже никого не интересовало.

Тем временем на предстоящий бой, который станет для Джошуа первым за пределами его родной Британии, было продано 17 тысяч билетов из имеющихся 20-ти.

Отступать было некуда, и промоутер боксера Эдди Хирн быстро нашел нового соперника — мексиканца Руиса, который провел свой последний бой 20 апреля против крепкого немца с крымскими корнями Александра Димитренко.

Та встреча завершилась досрочной победой Руиса — причем его оппонента снял с боя собственный тренер после пятого раунда. Преимущество мексиканца было настолько серьезным, что угол Димитренко принял решение не продолжать это издевательство.

Таким образом, мексиканец определенно подойдет к бою с Джошуа на эмоциональном подъеме. Хотя стоит признать, что шансов у него все равно практически нет — Джошуа гораздо более техничен и опытен, выше на 10 см, а по размаху рук превосходит соперника на все 20 см.

Кроме того, британец должен быть значительно мобильнее своего соперника — на взвешивании он оказался легче Руиса на 9 кг.

На церемонии мексиканец старательно втягивал живот — по сравнению с атлетичным Джошуа он казался немного комичным толстячком.

Также не стоит забывать и чем закончился последний поединок Джошуа — он нокаутировал российского тяжеловеса Александра Поветкина в седьмом раунде. Выглядело это довольно жутко.

Наконец, многие до сих пор вспоминают одну из главных побед Джошуа в карьере — нокаут Владимира Кличко, после которого украинский боксер принял решение о завершении карьеры.

Единственный шанс Руиса против этой британской машины заключается в том, что Джошуа может быть излишне расслабленным и недооценит своего соперника. К тому же чемпион отнюдь не всегда образцово начинает встречи: в том же поединке против Поветкина он в самом начале пропустил тяжелый удар, а потом несколько раундов приходил в себя, прежде чем включился на полную мощь и вынес оппонента.

А ведь в тяжелом весе все может решить одно удачное попадание. Кроме того, Джошуа сам пообещал, что будет рисковать.

«В бою с Руисом я мог бы действовать на контратаках, часто уходить в защиту, двигаться по кругу… Но это скучно.

Зрители хотят увидеть размен ударами. Людям интересно, когда они не знают, кто победит.

Можно расслабиться на минуту и получить нокаут. Но в этом бою я собираюсь действовать смело и необычно», — цитирует британца Sky Sports.

Понять Джошуа можно: ему нужно покорять американскую публику, продавать следующие возможные бои на этой территории. Но тем самым он дает Руису шанс на чудо.

Сам мексиканец перед боем открыто признал, что для него встреча с таким звездным соперником — буквально подарок небес.

«Не думал, что когда-нибудь достигну такого уровня. Многие во мне сомневались. Говорили, что этот коротышка ничего не добьется. Однако я следовал своей мечте, тренировался, не щадя себя, и не обращал внимания на критиков.

Теперь я здесь, чтобы победить. Энтони, не стоит недооценивать этого маленького толстяка. Я иду за тобой»,

— заявил Руис.

Сам боксерский вечер начнется в 00.30 по московскому времени, однако главный бой — между Джошуа и Руисом — стоит ожидать ближе к 8 утра. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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