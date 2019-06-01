Осталось лишь обугленное тело: страшная смерть футболиста

В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского «Арсенала», мадридского «Реала», «Атлетико» и «Севильи» — Хосе Антонио Рейес.

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С «Арсеналом» он выигрывал Английскую премьер-лигу в сезоне-2003/04, не потерпев ни одного поражения, с «Реалом» — Примеру в 2007 году, а с «Атлетико» и «Севильей» взял в сумме пять (!) кубков Лиги Европы.

До недавнего времени было известно только то, что легендарный футболист погиб в результате ДТП, однако портал Diario de Sevilla раскрыл подробности трагического происшествия, опираясь на свои источники в правоохранительных органах.

По информации издания, в момент автокатастрофы Рейес находился за рулем собственной иномарки.

Футболиста сопровождали два двоюродных брата — Джонатан Рейес и Хуан Мануэль Рейес.

Компания выехала из небольшого городка Альмендралехо, где полузащитник провел тренировку со своей нынешней командой «Эстремадура», выступающей во втором по силе дивизионе Испании — Сегунде. Пунктом назначения был родной город игрока — Утрера.

Расстояние между этими городами составляет около 200 км, и доехать на машине можно примерно за три часа. Однако уже на 18-м километре трассы A-376, по которой двигалась машина, произошел несчастный случай.

Автомобиль Рейеса резко вылетел с дороги и загорелся.

В результате происшествия футболист и его брат Джонатан скончались мгновенно.

Их обугленные тела все еще находятся на месте происшествия — следствие до сих пор не дало разрешения вывезти их. Планируется, что трупы будут вскоре доставлены в Институт судебной медицины Севильи для проведения вскрытия.

Стоит отметить, что пожарные уже потушили горящую машину, однако огонь был настолько сильным, что дым от него до сих пор видно за несколько километров от места ДТП.

Что касается второго брата Рейеса Хуана Мануэля, то он сохранил сознание и сумел самостоятельно выбраться из горящей машины.

Его оперативно доставили в больницу, однако 60% тела пострадавшего было покрыто ожогами — он находился в очень тяжелом состоянии. Спустя несколько часов Хуан Мануэль скончался.

В полиции утверждают, что иномарка Рейеса покинула трассу сама — без какого-либо столкновения с другим транспортным средством.

Также в правоохранительных органах отмечают, что дорога А-376 не является сложной для водителя — она хорошо просматривается, и там нет участков с резкими поворотами.

Таким образом, несмотря на отсутствие официального подтверждения этой версии, скорее всего, машина вылетела с трассы из-за сильного превышения скорости.

Некоторые источники утверждают, что автомобиль Рейеса разогнался до 200 километров в час.

Однако эту версию еще предстоит подтвердить правоохранительным органам, которые собираются провести измерения с помощью специальной техники.

Свои соболезнования по поводу произошедшего уже выразили многие деятели из мира футбола — в том числе и в России.

Так, своими воспоминаниями о Рейесе поделился бывший игрок испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев, который пересекался с погибшим в «Севилье», где какое-то время работал помощником тренера.

«Это трагедия, Хосе — один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я знал. С ним всегда смешно, всегда весело, он всегда поддерживал своих ребят.

Где бы он ни находился, когда приезжал играть, а я на трибуне сидел, мы всегда встречались и разговаривали. Мне очень жаль, это большая потеря», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.

На сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) появилось сообщение о том, что

финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», который пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Атлетико», начнется с минуты молчания в память о Рейесе.

«УЕФА и весь европейский футбол глубоко опечалены кошмарными известиями о гибели Рейеса. Я хотел бы выразить глубокие соболезнования его семье и близким, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Хосе провел замечательную карьеру и выиграл много титулов во всех клубах, за которые выступал. Я потрясен и опечален тем, что его жизнь была так трагически прервана».

Также из-за траура по Рейесу было перенесено начало воскресных матчей Сегунды. Клуб погибшего футболиста «Эстремадура» должен был сыграть на выезде с «Кадисом». Теперь вместо 2 июня эта встреча пройдет 4-го числа.

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