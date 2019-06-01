Мгновенная смерть: экс-игрок сборной Испании погиб в ДТП

Бывший полузащитник «Севильи», «Атлетико», «Арсенала», «Реала», «Бенфики», «Эспаньола» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате автомобильной аварии.

Как сообщает AS, инцидент произошел в 1 июня на выезде из родного города 35-летнего футболиста Утреры. В настоящий момент подробности случившегося неизвестны.

Стоит отметить, что в январе 2019 года Рейес заключил соглашение с испанским клубом «Эстремадура», перебравшись в команду из Китая.

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«Севилья» уже выразила соболезнования родным и близким футболиста — в составе андалузской команды Рейес трижды (в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2015/16) поднимал над головой трофей Лиги Европы.

Немало в списке клубов, за которые играл погибший атлет, и грандов европейского футбола. Так, вместе с «Арсеналом» Рейес брал золото чемпионата Англии (2003/04) и национального Кубка (2004/05); с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании (2006/07), а с «Атлетико» дважды побеждал в Лиге Европы (2009/10, 2011/12).

Что же касается выступлений за сборную Испании, то в активе футболиста 22 матча и четыре забитых мяча.

На страшную новость уже отреагировал капитан «Реала» Серхио Рамос.

«Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат», — написал Рамос в твиттере.

Прокомментировал смерть Рейеса и президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Наш мир покинул один из символов Примеры. Он был частью истории этого турнира и многих клубов, за которые играл. Будем молиться за тебя, Хосе Антонио Рейес», — отозвался о случившемся Тебас.

Экс-защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа также поделился эмоциями от трагической смерти форварда.

«Черт, какой удар. Мои самые искренние соболезнования семье, друзьям и родственникам. Мне очень жаль. Покойся с миром», — написал Арбелоа в твиттере.

Не остался в стороне от трагедии и легенда «Арсенала» Тьерри Анри. Француз пожелал сил и мужества семье и друзьям ушедшего из жизни атлета.

«Опустошен, услышав печальную новость о Хосе Антонио Рейесе. Прекрасный игрок, превосходный товарищ и исключительный человек. Желаю семье и друзьям Хосе сил и мужества, чтобы пережить это трудное время», — прокомментировал произошедшее Анри.

В контексте случившегося с испанским спортсменом нельзя не вспомнить другой ужасный эпизод из летописи футбола. В центре этой истории — молодой аргентинец Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе.

Игрок был приобретен этой зимой после четырех лет выступлений за французский «Нант» выступающим в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Кардифф Сити» за 15 млн фунтов стерлинга. Футболист успел прилететь в Уэльс на подписание контракта, попозировал для фотокорреспондентов с футболкой своего нового клуба, после чего на частном самолете отправился в Нант попрощаться со своей прежней командой.

Мечта Салы была близка как никогда раньше: он очень хотел попасть в топ-клубы, и агент убедил его, что «Кардифф Сити» может стать трамплином для перехода в одну из ведущих команд АПЛ.

Вылетевший 21 января в Великобританию из Нанта легкий одномоторный самолет под управлением пилота Дэвида Айбботсона, у которого, как выяснилось позже, не было лицензии на частные перевозки, через час запросил экстренную посадку на острове Гернси, а затем пропал с радаров.

22 января была начата спасательная операция, и после долгих передряг с финансированием мероприятий по поиску атлета (родственникам Салы удалось собрать средства на продолжение работ — известные футболисты и болельщики пожертвовали 300 тысяч евро) спасатели сначала обнаружили обломки самолета, а затем и тело Эмилиано, которое было извлечено на поверхность 7 января.

Сала выступал за французские «Бордо», «Орлеан», «Ньор», «Кан» и «Нант». За «Кардифф» он не успел провести ни одного матча.

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