«Им должно воздаться»: Аршавин назвал победителя ЛЧ

Считанные часы остаются до главного для фанатов футбола поединка сезона 2018/2019.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня в 22:00 по московскому времени. Волнение и ожидание, которые обуревают фанатов и самих футболистов, достигают пика — всем не терпится уже услышать стартовый свисток.

Главный тренер ливерпульского клуба Юрген Клопп с улыбкой отреагировал на вопрос журналиста о шести проигранных финалах из семи, а также признался, что рассчитывает на бразильского форварда Роберто Фирмино.

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«Если вспоминать все мои финалы, то каждый раз ситуация была разной, разными были и команды. Если лично я — причина шести проигранных финалов, то всем нам стоит серьезно переживать. В прошлом году мы проиграли из-за гола-шедевра и двух голов, которые мы обычно не пропускаем.

Фирмино готов. Выйдет ли он в основе? Пока не буду отвечать на этот вопрос. Если он будет готов, то выйдет», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Того же мнения придерживается и нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, который, несмотря на проигрыш «Реалу» в финале ЛЧ прошлого года (3:1), весьма позитивно настроен на субботний вечер и борьбу за «ушастый» трофей.

«У нас есть опыт участия в финале, мы играли тут год назад, но тогда нам не повезло, да и «Реал» был очень уж хорош. Сейчас мы настроены максимально позитивно. Впереди нас ждет большое свершение.

И у нас, и у «Тоттенхэма» очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Довелось поучаствовать в разных играх. Тут нечего слишком долго думать, надо просто идти и побеждать», — заявил Мане.

Защитник же «Ливерпуля» Эндю Робертсон жаждет победы в Лиге чемпионов ради тренера и болельщиков.

«С тех пор как к нам пришел новый тренер, он очень многое изменил в клубе. И мы хотим отблагодарить его кубком. Но хотим сделать это не только ради Клоппа, а в том числе ради всех болельщиков и всей большой команды людей, работающих на «Ливерпуль».

Прошлым летом мы сделали мало трансферов, и от нас практически никто не ушел. То есть многие из нас играли в финале и год назад, в Киеве, так что этот опыт будет нам на руку. Он должен помочь справиться с давлением. Но сейчас мы не должны думать о проигранных финалах ЛЧ в Киеве и Лиги Европы 2016 года в Базеле. Если бы мы это делали, то у нас были бы крупные проблемы», — приводит слова Робертсона «Чемпионат.com».

А вот главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино перед финалом хвалил не только своих парней, но и коллегу по тренерскому цеху Юргена Клоппа.

«Наш сезон в турнире сложился незабываемым образом. Было много радостных моментов. Тренировать эту команду — настоящая честь для меня. Все футболисты максимально собраны. Они очень открыто восприняли новые идеи и продолжали выполнять все установки.

«Ливерпуль» — отличная команда. Думаю, наряду с «Манчестер Сити» это лучшая команда Англии. Они до последнего сражались за титул в Премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов. Это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера. Но нам завтра важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола и очень хорошо знаем, что нужно делать.

Для нас самое главное — чувствовать себя завтра свободно. Играть так, как мы делали это в юности, детьми, когда нам было семь-восемь-девять лет и мы чувствовали себя абсолютно свободными. Главное, не думать о том, что на тебя сейчас смотрит миллион человек», — отмечает Почеттино.

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис также хочет получить удовольствие от финала. Француз спустя год после победы на чемпионате мира может добавить себе в актив и первый триумф в главном клубном турнире.

«Нас ждет фантастическая игра, и надо ею наслаждаться. А лучшая возможность насладиться матчем — это выиграть его. На этой стадии важен каждый игрок команды. Все решают детали, и любой футболист может сыграть решающую роль. Мы все хотим победить.

Лучший образец нашей сплоченности мы продемонстрировали в Амстердаме. Для каждого из нас этот момент стал одним из лучших за все время в «Тоттенхэме». Конечно, хотим, чтобы и завтра, после финального свистка, было не менее радостно. Как профессиональный спортсмен, я считаю, что важно чувствовать радость от своей работы.

Ключевую роль сыграют детали, любая мелочь, которая может повернуть игру в твою пользу. Я думаю, что мы готовы психологически и физически показать завтра свой лучший уровень», — надеется на лучшее голкипер.

В стороне от громкого матча не остался и экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин, уверенно сделавший прогноз на матч «Ливерпуля» против «Тоттенхэма».

«Кто отпразднует победу в Мадриде? Болельщики «Ливерпуля». Потому что команда Юргена Клоппа победит в финале Лиги чемпионов. Шансы «Тоттенхэма»? Очень маленькие. То, что сделал «Ливерпуль» в полуфинале, должно воздаться. Думаю, «Ливерпуль» будет больше владеть мячом и первым забьет», — сказал Аршавин в «сториз» в инстаграме.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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