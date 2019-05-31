Станет уроком: Кузнецов извинился за скандальное видео

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов 31 мая на официальном сайте клуба принес извинения лиге, руководству клуба и болельщикам за видео, на котором он фигурирует в комнате, где на столе находится порошок, похожий на наркотики.

«Хотел бы высказаться о видео, которое появилось в сети в понедельник. Я никогда не принимал наркотики в жизни, но хотел бы публично извиниться перед «Вашингтоном», партнерами по команде, болельщиками за то, что попал в плохую ситуацию. Для меня это станет хорошим уроком»,

— приводятся на сайте слова Кузнецова.

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Напомним, что после возвращения сборной России по хоккею с чемпионата мира с бронзовыми медалями в сети был распространен видеоролик, на котором Евгений находится в гостиничном номере и разговаривает по телефону, а на столе рядом находятся свернутые в трубочку банкноты и белый порошок неизвестного происхождения.

Опубликованное в твиттере видео быстро разошлось по сети во многом благодаря реакции журналиста Василия Конова, и многие предположили, что события происходили во время чемпионата мира в Словакии.

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — заверил Кузнецов.

По информации «Спорт-Экспресс», речь идет о вечеринке годичной давности после завоевания «Вашингтоном» Кубка Стэнли, и Кузнецов действительно только разговаривал по телефону, не принимая участия в сомнительном веселье.

«Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Лас-Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер.

Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной.

Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — цитирует издание центрфорварда сборной России.

Историей сразу же всерьез заинтересовались за океаном, и «Вашингтон» оперативно объявил о начале своего внутреннего расследования. По его итогам клуб опубликовал свое заявление.

«Вдобавок к нашему собственному расследованию мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространено в социальных сетях, — говорится в коммюнике.

— Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации.

Евгений – потрясающий игрок и активный член организации. Ожидаем, что он извлечет уроки из этого и поддержит свои собственные стандарты и стандарты организации».

Не осталась в стороне и сама Национальная хоккейная лига, которая внимательно следит за репутационными издержками и имеет право наказывать хоккеистов за истории, происходящие с ними в личной жизни, как это было с российским защитником Вячеславом Войновым, который из-за семейного инцидента, случившегося в 2015 году, и приговора о домашнем насилии до сих пор не может играть в сильнейшей лиге мира.

Войнов должен был пропустить весь следующий сезон, но после апелляции игрока срок отстранения был сокращен, и теперь защитник сможет выйти на лед за океаном, начиная с 42-го матча регулярного чемпионата его новой команды, если сможет найти такую.

А вот к Кузнецову никаких санкций применено не будет. Лига провела собственное расследование и ознакомилась с данными «Кэпиталз», после чего заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подвел итог истории.

«Мы подробно изучили ситуацию вокруг видео с Евгением Кузнецовым, которое появилось в социальных сетях в понедельник. Мы рассмотрели инцидент со всех сторон, в том числе лично пообщавшись с господином Кузнецовым, — приводятся слова функционера на официальном сайте НХЛ.

— Мы не поощряем и не оправдываем некоторые решения, которые он принял в ту ночь, но у нас нет оснований сомневаться в объяснениях того, что он делал и чего не делал. На этом инцидент можно считать официально исчерпанным».

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