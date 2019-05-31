«Кричу Саше: «Бей его!» Откровения жены Овечкина

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наконец находится в долгожданном отпуске со своей супругой — 25-летней моделью Анастасией Шубской.

Судя по инстаграму девушки, семья отдыхает в Италии — она уже выложила видео со знаменитого курорта Форте-дей-Марми.

close

А совсем недавно Овечкин выступал в Братиславе на чемпионате мира, где в составе сборной России сумел завоевать бронзовую медаль.

Шубская сопровождала его и на этом турнире — как оказалось, девушка стала яростной болельщицей хоккея с тех пор, как начались ее отношения с нападающим, и даже часто дает ему советы по поводу игры.

Именно после турнира в Братиславе модель, которая вообще нечасто общается с прессой, дала откровенное интервью, рассказав все о буднях супруги известного хоккеиста.

Как болеть за мужа-хоккеиста

«Во время матчей я кричу Саше либо «Беги!», либо «Бросай!». Просто не могу болеть молча — каждый раз зашкаливают эмоции, — приводит слова Шубской Sport24. — Нервы, седые волосы — вот это вот все.

В НХЛ у клуба моего мужа есть принципиальные соперники, которых хочется всегда побеждать, и в таких матчах иногда могу крикнуть: «Давай, бей его!».

Что касается чемпионата мира, то сюда Шубская прилетела только на самые интересные матчи — под конец группового этапа. Зато в плей-офф девушка присутствовала уже на всех встречах — четвертьфинале, полуфинале и матче за бронзу.

Однако видеться часто с супругом не получалось: согласно правилам в сборной, хоккеисты должны жить отдельно от своих спутниц — в другом отеле, чтобы ничего не отвлекало от выступлений за национальную команду.

Так что видеть возлюбленного Шубской удавалось только перед ужином, когда игроки возвращались после матча.

«А вот перед полуфиналом был свободный от игр день, и после тренировки мы с Сашей немного прошлись по набережной, перекусили… а потом он вернулся к себе в отель»,

— рассказывала модель.

Оказалось, что у супругов даже есть милая традиция, связанная с хоккеем: Овечкин, находясь на льду, посылает возлюбленной воздушный поцелуй после каждой победы. Так же произошло и на чемпионате мира, когда в четвертьфинале Россия одолела США (4:3).

Правда, затем последовало нелепое поражение от финнов (0:1), которые в итоге и стали чемпионами мира. И, судя по всему, Овечкин получил заслуженную порцию критики от своей супруги: оказывается, Шубская откровенно высказывает ему все, что думает, после каждого матча.

«Я всегда говорю свое мнение об игре — и хвалю, и высказываю замечания. Иногда Саша забивает, но весь матч при этом не в игре, и тогда я говорю ему об этом»,

— подчеркнула девушка.

При этом модель считает, что ее супруг мог бы забивать и больше, но не выкладывается на 100%.

«В то же время я прекрасно понимаю, что в таком случае нереально было бы выдержать 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, а потом и плей-офф», — отметила Шубская.

Визит к Трампу

В сезоне-2017/18 «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории победил в Кубке Стэнли и был приглашен в Белый дом к президенту США Дональду Трампу — этой чести по традиции удостаивается каждый чемпион НХЛ.

На встрече присутствовал и Овечкин, который является капитаном команды.

Его визит в Белый дом тогда наделал немало шума, ведь хоккеист в мире политики активно поддерживает президента России Владимира Путина и даже основал общественное движение Putin Team.

Тем не менее игрок тепло пообщался с Трампом и заявил, что для него находиться в Белом доме — это большая честь. Лидер США в ответ назвал себя его фанатом, о чем Шубская сообщила в своем инстаграме:

close

В последнем интервью модель также раскрыла, что именно она посоветовала мужу уложить волосы в необычную для него прическу перед визитом к Трампу:

«После душа Саша всегда зачесывает мокрые волосы назад, мне нравится очень! И я предложила ему попробовать так пойти на встречу с Трампом.

Он мне прислал фотографию, и я говорю: «Вроде здорово, иди так». Ну и пошел. Просто никто не ожидал такой прически».

Модель добавила, что почти все вещи из гардероба Овечкина были выбраны ей. Девушка даже готовит игроку костюмы, которые он надевает перед играми.

Ссоры и ревность

Однако не всегда в звездной семье царит полный мир и взаимопонимание. Причем, как выяснилось, инициатором выяснения отношений обычно выступает Шубская.

«У нас случаются ссоры, у меня сложный характер, я — скорпион в год петуха.

Саша более спокойный. Если у нас ссора, то он молчит, а потом говорит мне: «Я жду, когда ты успокоишься, позже все обсудим».

У меня на самом деле так: я вспыльчивая, но отходчивая. В момент, когда ко мне приходит какой-то псих, я рву и мечу, но проходит время и я готова мириться. Но нам просто в отношениях, потому что я — огонь, а он — лед», — призналась девушка.

Также Шубская заверила, что никогда не ревновала Овечкина к тысячам поклонниц, поскольку он ни разу не давал повода. А вот что действительно может вызвать у нее раздражение, так это ложные публикации в прессе об их отношениях.

«Меня это злит. Саша к этому уже привык и говорит не обращать внимания, но я правдоруб, не могу не высказываться, когда люди откровенно придумывают и врут», — подытожила модель.

Неизвестная сторона Овечкина

Шубская ответила и на вопрос о шикарном праздновании победы в Кубке Стэнли, когда они вместе с супругом отведали из заветного трофея черной икры.

«Даже не помню, кто придумал есть игру из кубка. Мы просто подумали, что должно быть что-то русское, а черная икра — это абсолютно русская история», — объяснила модель.

После этого поступка девушка получила немало негативных отзывов в соцсетях.

«Люди писали, что вот, вы там черную икру едите, а дети голодают. Слушайте, мой муж пашет, кровью и потом зарабатывает,

ни у кого деньги не крадет, а получает официально за свой колоссальный труд, так что он может распоряжаться ими как хочет», — подчеркнула Шубская.

Кроме того, Овечкин отдает очень крупные суммы на благотворительность – однажды траты были настолько серьезные, что это даже испугало модель.

«Как-то собираюсь на игру и тут мне приходит сообщение о снятии 40 тысяч долларов.

Я не могу понять, думала, что украли, в испуге звоню финансисту, говорю: «Можете, пожалуйста, проверить, что за списание средств?». Он мне перезвонил и сказал, что Саша на протяжении 12 лет покупает восемь билетов на каждую домашнюю игру «Вашингтона» больным детям и детишкам из малоимущих семей», — пояснила девушка.

Напомним, Овечкин и Шубская поженились в 2017 году, а уже в 2018-м у них родился сын.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».