Обыгрывала Загитову: почему Цурская ушла из спорта в 17 лет

После сезона-2018/19 как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что свою карьеру завершает четырехкратный чемпион России Максим Ковтун. Фигурист заявил, что проблемы со здоровьем не позволяют ему проявить себя в полной мере, и он, в отличие от многих других спортсменов, не боится сделать следующий шаг и начать новую жизнь — уже без фигурного катания.

Прошло некоторое время, и ровно такая же ситуация повторилась в женском одиночном катании — о своем уходе 31 мая неожиданно объявила 17-летняя Полина Цурская.

«Я приняла решение завершить карьеру. 1 июня ухожу в отпуск, сразу после него официально увольняюсь и… все.

Наверное, стоит сказать, что к такому решению я шла довольно давно, — приводит слова спортсменки РИА «Новости». — Продолжать кататься и тренироваться в полную силу мне не всегда позволяет здоровье, тем более что наш вид спорта сейчас реально выходит на другой уровень, нужно осваивать четверные прыжки… Ну а я слишком хорошо знаю свой организм и понимаю, что, наверное, уже не стоит рисковать».

Цурскую даже не очень привлекает перспектива участия в ледовых шоу, где она могла бы применять свои навыки катания и получать неплохой гонорар.

Слишком серьезно беспокоят накопившиеся травмы.

«Когда решила, что буду заканчивать карьеру, был вариант с долгосрочным шоу в Европе, но, когда я решила посоветоваться по этому поводу с Татьяной Анатольевной Тарасовой, она объяснила, что это не самая легкая жизнь.

Шоу — это постоянные многочасовые переезды, автобусы, иногда по два-три выступления в день, и так на протяжении нескольких месяцев. А у меня болит спина. И как бы ни был велик энтузиазм, нужно сто раз подумать, прежде чем давать согласие», — рассудила Полина.

В качестве нового пути для себя Цурская избрала учебу в университете по направлению «Международная экономика».

Девушка призналась, что ей всегда были интересны уроки в школе, а об уходе из спорта она задумалась уже в 11 лет, но родители не хотели и слышать об этом.

«Папа и мама, хоть и приняли мое решение, но не смирились с ним. Они реально не понимают, как можно взять и добровольно отказаться от всего, что составляло твою жизнь на протяжении многих лет.

Мне же кажется важным думать о том, что фигурное катание — это не вся жизнь, что рано или поздно может наступить момент, когда ты окажешься голым на улице с мыслью, что не умеешь абсолютно ничего, кроме как кататься. Я этого не хочу», — твердо заявила Полина.

Здесь тот же набор, что и у Ковтуна, — травма спины, которая постоянно доставляет мучения и уже никогда не пройдет, невозможность конкурировать на высоком уровне с соперницами, многие из которых вовсю разучивают четверные прыжки, и, как итог, осознание того, что вся жизнь не ограничивается спортом.

Фигурное катание усложняется такими темпами, что начинает буквально вытеснять из себя травмированных и тех, кто не способен показывать чудеса техники.

Естественный отбор становится все более жестким.

Казалось бы, совсем недавно Цурская, которая с 2013 года занималась под руководством Этери Тутберидзе, являлась одной из сильнейших спортсменок мира на юниорском уровне.

В сезоне-2015/16 она выиграла оба этапа юниорского Гран-при и финал серии, юношескую Олимпиаду, а также первенство России в своем возрасте (причем на этом турнире Полина оказалась на голову сильнее своих ровесниц — Алины Загитовой, Софьи Самодуровой и Станиславы Константиновой).

В сезоне-2016/17 Цурская вновь взяла золото на двух этапах юниорского Гран-при, однако с высокими результатами пришли серьезные травмы, которые все больше беспокоили звездную юниорку.

Так, у нее нашли болезнь Кенига, или рассекающий остеохондрит, — когда от кости отделяется участок хряща и смещается в полость сустава.

Мать спортсменки Наталия Цурская тогда отметила в комментарии РИА «Новостям», что причиной возникновения этой болезни может быть наследственная предрасположенность, но в данном случае это не главный фактор. Судя по всему, повлияли серьезные физические нагрузки, которые неизбежны в профессиональном спорте.

Также Полине пришлось пережить разрыв связок, а затем начались те самые проблемы со спиной, о которых она упоминала, объявляя о завершении карьеры, — врачи обнаружили у юной спортсменки грыжу поясничного отдела.

В итоге на юниорском первенстве России сезона-2016/17 Цурская стала уже третьей, пропустив вперед Загитову и Константинову, а на чемпионате мира — лишь десятой. Годом ранее она также была вынуждена сняться с ЮЧМ из-за повреждения, полученного прямо на разминке перед короткой программой.

Травмы потихоньку начинали губить карьеру перспективной фигуристки.

В олимпийском сезоне-2017/18 Цурская перешла на взрослый уровень, но на этапах Гран-при сумела стать лишь третьей и четвертой, не пробившись в финал.

На чемпионате России она заняла только пятое место — теперь ее обогнали уже Загитова, Константинова, Мария Сотскова и юниорка Алена Косторная.

Хотя нельзя сказать, что у Цурской были срывы программ — она выполняла почти все прыжки, лишь иногда допуская «бабочки», однако конкурентки значительно усложнили контент, а Полина никак не могла этого сделать — возможно, мешала боль в спине.

«Спина — это такая вещь, что, если начинает болеть, это уже навсегда, и за этим нужно просто следить. Приходится подбирать упражнения, закачивать мышцы, регулярно делать массаж.

Уже привыкла, что на тренировку нужно прийти минут на 20-30 пораньше, чтобы хватило времени на то, чтобы провести разминку, сделать подкачку, растяжку», — рассказывала спортсменка.

К тому же Цурская начала испытывать серьезное психологическое давление — с такими результатами в группе Тутберидзе ей было попросту неуютно.

Каждый день наблюдая за коллегами по группе, которые выполняют сложнейшие каскады из тройных прыжков и приступают к четверным, фигуристка осознавала, что не может работать в таком темпе.

«В прежней группе у нас все шло на каком-то постоянном соревновании, на соперничестве. То есть ты смотришь, что делает на льду кто-то один, и сам тянешься за этим. Мне такая работа не слишком нравилась. Понимала, что мне срочно нужно что-то изменить.

Родители очень долго сомневались, долго пытались меня удержать от этого шага, переубедить. Я продолжала ходить на тренировки, но как-то вечером вернулась домой и твердо сказала: «Все»,

— подытожила Полина.

Девушка объявила о своем уходе от Тутберидзе спустя всего несколько дней после того, как то же самое сделала Евгения Медведева. Возможно, ей придал решительности поступок двукратной чемпионки мира, которая занималась с именитым тренером 11 лет, но все равно пошла на кардинальные изменения в своей карьере. Напомним, из-за жестких нагрузок Медведева получила стрессовый перелом кости за несколько месяцев до главных соревнований в своей жизни — Олимпиады в Пхенчхане, которую она проиграла Загитовой.

С тех пор Медведева неоднократно повторяла, что намерена всерьез заняться восстановлением здоровья и построить долгую карьеру в фигурном катании.

Однако у Цурской судьба складывается по-другому. Ее переход от Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой не принес никакого облегчения.

Результаты стали еще хуже, а травмы, полученные ранее, все еще беспокоили.

В сезоне-2018/19 она вообще не получила возможности выступать на этапах Гран-при, а на чемпионате России заняла лишь 14-е место из-за множества ошибок в произвольной программе.

«Я тогда расстроилась, но не из-за занятого места, а из-за того, что не получился прокат. Была очень хорошо готова, подготовительный период тоже прошел хорошо, но по каким-то причинам у меня постоянно случались срывы.

После этого я продолжила тренироваться, но мне пришлось взять двухнедельный перерыв ради подготовки к ЕГЭ, который я сдавала досрочно.

Я каждый день по много часов сидела над учебниками, занималась с репетиторами, проходила какие-то тесты и очень быстро начала понимать, что все это реально меня захватывает и затягивает», — признавалась Цурская.

Так девушка и пришла к выводу, что пора оставить фигурное катание ради чего-то нового.

Никаких претензий к бывшим наставникам Полина не имеет: она выразила благодарность и Тутберидзе, которая сделала ее спортсменкой высокого уровня, и Буяновой, которая приняла ее в непростой момент карьеры.

Однако жаль, что очевидно талантливая фигуристка настолько выдохлась в спорте, что теперь не испытывает желания кататься даже в шоу. Великолепное скольжение, артистизм и умение выполнять сложные тройные прыжки Цурской не изменило даже в последнем сезоне, несмотря на физические и психологические проблемы, которые иногда приводили к неожиданным срывам.

Может, если бы ей удалось сохранить здоровье, как Елизавете Туктамышевой, которая в 22 года смогла восстановить аксель в три с половиной оборота, Цурская и сейчас представляла бы серьезную конкуренцию кому угодно.

Но не судьба.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».