«Леди разминаются»: Медведева станцевала с Туктамышевой

Во время межсезонья звезды фигурного катания не только проводят свои выходные на пляже, но и зарабатывают деньги, выступая в ледовых шоу. Ведущие российские фигуристки сейчас покоряют катки Японии на Fantasy On Ice. В их числе и Евгения Медведева с Елизаветой Туктамышевой. Недавно обе россиянки приняли участие в шоу Махукари. Причем перед выступлением Медведева и Туктамышева в ходе разминки исполнили совместный сексуальный танец.

«Как разминаются леди», — подписала видеозапись в своем инстаграме ученица Брайна Орсера.

Подписчики Медведевы отреагировали двояко. Некоторые оценили танец Евгении с Туктамышевой как проявление нетрадиционной ориентации, другие же оказались в восторге от самого факта дружбы двух фигуристок.

«Я думала, что меня сложно поразить, но когда две любимые фигуристки танцуют так классно. Повзрослевшие и умеющие мыслить фигуристки. Приятно видеть их открытость и чистоту. Удачи вам, девочки. Мне нравится именно такое женское фигурное катание. Продолжайте»,

— пишут пользователи.

К слову, на ледовом шоу в Японии также выступили вместе. И тот номер был не в качестве дружеского танца, а полноценным совместным номером.

Также в Махукари выступили и другие мировые звезды фигурного катания, например, Алина Загитова, Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес, Рика Кихира и даже Евгений Плющенко.

Интерес к фигурам и взаимоотношениям Медведевой и Туктамышевой особенно прибавился в марте этого года, когда двукратные чемпионка мира и Европы неожиданно отписалась от своей коллеги по цеху в инстаграме. Это мгновенно стало вниманием общественности и СМИ, что спровоцировало ответ от самой фигуристки. Ее агент Леван Матуа даже был вынужден выступить с объяснениями.

«Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было.

Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира. Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в инстаграм перед соревнованиями. Не стоит искать проблему там, где ее нет. Возможно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения», — цитирует Матуа РИА «Новости».

Вдвойне примечателен этот факт еще и потому, что именно между Медведевой и Туктамышевой была «разыграна» путевка в сборную России на чемпионат мира в японской Сайтаме.

В прошедшем сезоне 19-летняя Евгения, перешедшая в мае прошлого года от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, не смогла пробиться финал Гран-при, заняла седьмое на чемпионате России и не пробилась на первенство Европы. Неудачи своей соотечественницы, к слову, оправдала и Туктамышева.

«Это спортивный путь. Каждый спортсмен должен пройти через это. Это просто новый этап. Смена тренера. Конечно, должна привыкнуть. Она это прекрасно понимает. Да и я проходила через это. Большой трагедии делать не надо. Главное, что она сделала ранее. Ты катаешься, потому что ты знаешь, что можешь. Пока Женя катается, думаю, у нее будет такой же год, как у меня сейчас. Она катается – значит, она знает, что может. Если бы она не знала – она бы закончила», — говорила Елизавета.

Правда, и Туктамышева осталась без континентального чемпионата, несмотря на то, что она выиграла этап Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии, заодно завоевав бронзу в финале. Елизавета за неделю до соревнований в Саранске попала в больницу с воспалением легких, что вынудило ее сняться с участия в чемпионате и, соответственно, лишиться путевки в Минск.

В итоге между Медведевой и Туктамышевой разгорелась серьезная борьба за попадание в Японию.

Прошла она в Великом Новгороде в рамках финала Кубка России, победу в котором одержала Евгения. Ученица Алексея Мишина же осталась на втором месте, уступив своей сопернице менее двух баллов.

В итоге тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отдал большинство голосов в пользу Медведевой, кандидатуру которой выбрали 19 членов совета, тогда как семеро проголосовали только семеро.

На чемпионате мира в Сайтаме Медведева завоевала бронзу, а победу одержала ее соотечественница Алина Загитова, обошедшая Элизабет Турсынбаеву из Казахстана.

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