Предтеча Плющенко: кто воспитал первого чемпиона мира из СССР

Виктор Кудрявцев родился еще до войны, 24 октября 1937 года, в Туле. С детства будущий тренер занимался в местной в хореографической студии Дворца пионеров. Видя талант в мальчике, в 14 лет ему предложили поступить в хореографическое училище при Большом театре. Кудрявцев согласился, но спустя непродолжительное время вернулся домой. Дело в том, что в те времена у училища не было своего общежития, а родственники Виктора не могли предоставить молодому человеку место проживания. Москву и Тулу разделяют больше 180 км, поэтому варианта ездить туда-обратно тоже не было.

Так и не сыскав счастья в Москве, Кудрявцев в 16 лет записался в только что открывшуюся группу фигурного катания в родном Дворце пионеров.

Обычно дети впервые встают на коньки в три-четыре года, а у Виктора это произошло чрезвычайно поздно. Однако это не помешало ему добиться каких-никаких значимых результатов в качестве профессионала. Всего спустя пару лет тренировок он завоевал бронзовую медаль на юниорском первенстве страны и готовился в составе взрослой сборной СССР к зимней Олимпиаде 1956 года, которая прошла в Италии. Однако впоследствии страна отказалась от участия в дисциплине фигурного катания.

Эти Игры стали первыми в истории, в которых приняли участие советские спортсмены. Как итог, сборная СССР победила в неофициальном турнирном зачете, завоевав 16 медалей, семь из которых были золотыми.

После школы Кудрявцев со второго раза поступил в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а, окончив его, приступил к тренерской деятельности. Впрочем, еще во времена карьеры фигуриста в нем можно было разглядеть задатки тренера.

Сейчас уже с полной уверенностью можно говорить, что на этом поприще Кудрявцев реализовался сполна.

Из-под крыла Виктора Николаевича вышел целый ряд выдающихся отечественных фигуристов: будущий вице-президент Международного союза конькобежцев (ИСУ) Александр Лакерник, ныне работающий в группе Этери Тутберидзе Сергей Дудаков, чемпион мира и Европы Илья Авербух и, наконец, первый советский чемпион мира в мужском одиночном катании Сергей Волков.

С ним у Кудрявцева связана особенная история.

Триумф Волкова пришелся на 1975 год. На тот момент он уже был двукратным чемпионом СССР и дебютировал на первенствах Европы и мира. Однако именно в Колорадо он заявил о себе как о фигуристе с большой буквы. В произвольной программе Волков выступал с травмой, но чисто выполнил три тройных прыжка (два тулупа и сальхов), завоевав первое и единственное для себя золото чемпионата мира. К слову, годом ранее он стал вторым на первенстве Европы, при этом катаясь со сломанным пальцем ноги.

В последующие два года Волков работал с другим именитым советским специалистом — Станиславом Жуком. Однако выдающихся результатов не добился, в 1978-м завершив карьеру.

Еще одной яркой страницей в тренерской работе Кудрявцева стал период сотрудничества с филиппинским фигуристом Майклом Кристианом Мартинесом.

Он стал первым представителем своей страны, который принял участие в мужском одиночном катании на Олимпиаде. Кроме того, он был единственным спортсменом из Филиппин на Играх 2014 года в Сочи, к которым его готовил именно Кудрявцев. По итогам короткой программы он занял 19 место, набрав 64,81 балла, и тем самым квалифицировался в произвольное выступление. Там он набрал 119,44 балла и в итоге закончил соревнования одиночников на 19-м месте в общем зачете с суммой 184,25 балла.

Кудрявцев известен преимущественно тем, что тренировал одиночников, однако в его резюме имеется графа и по работе со спортивными парами. Так, его ученики Людмила Смирнова / Андрей Сурайкин на Олимпиаде в Саппоро — 1972 стали вторыми в короткой программе, проиграв всего одним судейским голосом Ирине Родниной / Алексею Уланову.

Он тренировал и двукратную чемпионку СССР Марину Титову, на которой впоследствии женился. Она также стала тренером и воспитала Игоря Пашкевича, Викторию Волчкову, Юлию Солдатову и других.

Всего его ученики завоевали на чемпионатах страны, Европы и мира 108 медалей. В возрасте 81 года Кудрявцев продолжает работать старшим тренером в ГОУ ДОСН ЭШВСМ «Москвич».

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