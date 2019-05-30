Последнее заседание: что будет с Кокориным и Мамаевым

Стала известна дата рассмотрения апелляции адвокатов Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, осужденных по делу о драках в центре Москвы.

Мосгорсуд соберется на заседание по поводу жалобы на приговор 13 июня.

«В Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и апелляционного представления прокурора на приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Рассмотрение состоится 13 июня и назначено на 11.00», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу суда.

Все осужденные будут лично присутствовать на заседании.

Напомним, что Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев. Такой срок обвиняемые получили за то, что 8 октября бурно отметили десять лет дружбы форварда «Зенита» (Кокорина-старшего) и полузащитника «Краснодара» (Мамаева) и влипли сразу в две неприятных истории.

Сначала на парковке у ночного клуба «Эгоист» друзья повздорили с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, избив того в ответ на оскорбление.

По словам подсудимых, водитель назвал футболистов «петухами», хотя сам Соловчук это отрицает, и суд не установил факта провокации с его стороны.

Уже после первой драки ребята поехали завтракать в кофейню на Никитской, где у них произошел конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком, который счел оскорбительным для себя сравнение с корейским исполнителем Psy, которое компания друзей якобы применила к нему.

В итоге сначала произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку, в результате которой Кокорин-старший ударил Пака стулом, а в заварушке досталось и пришедшему на встречу с Паком гендиректору НАМИ Сергею Гайсину.

Компания футболистов снова утверждала, что в их адрес со стороны пострадавшего изначально последовали оскорбления, но Пак все отрицал, а суд опять не установил провокации в действиях потерпевшего.

Теперь адвокаты Кокориных, Мамаева и Протасовицкого требуют отмены решения Пресненского суда и освобождения их подопечных.

Подала апелляцию и прокуратура, не согласная с изменением формулировки приговора, где перестал фигурировать предварительный сговор, на котором настаивают следователи и гособвинитель Светлана Тарасова.

Интересно, что, несмотря на изменение формулировки совершенных деяний в приговоре, наказание для всей четверки подсудимых судья вынесла ровно такое, какое просила прокурор.

Касательно апелляций адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик пояснял, что со стороны защиты будет оспариваться законность приговора.

«Мы уже устали на что-то надеяться. Считаем приговор несправедливым, полагаем, что показания свидетелей не получили никакой оценки. Решение суда полностью построено на однобоком толковании слов потерпевших.

Считаем, что суд должен был проявить больше гуманности. У моего клиента один эпизод убрали из четырех. При этом наказание никак не смягчено — все, что просил прокурор, исполнено. Мы думаем, что это неправильно и незаконно», — цитирует Барика «СЭ».

Напомним, что в СИЗО вся четверка подсудимых находится с октября 2018 года, и в ожидании суда ей дважды на два месяца продлевался срок ареста, а уже во время судебного процесса время задержания увеличилось еще на полгода.

За время пребывания под арестом Александр Кокорин стал в составе «Зенита» чемпионом России по футболу, и хотя форвард принял участие только в трех матчах РПЛ в закончившемся сезоне, он, как уже официально сообщило руководство сине-бело-голубых, получит золотую медаль.

При этом дальнейшая карьера Кокорина под вопросом из-за недолеченной травмы колена, которая обострилась из-за отсутствия полноценной реабилитации в изоляторе.

Что касается Мамаева, то его клуб — «Краснодар» — дожидается освобождения полузащитника, чтобы расторгнуть с ним контракт, что нельзя сделать без личного присутствия игрока.

По словам владельца «быков» Сергея Галицкого, футболисты его команды должны быть примерами для подражания воспитанникам клубной академии, а ситуация, приведшая Павла за решетку, несовместима с этим.

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