Взяла ученицу Тутберидзе после скандала: история Царевой

История Анны Царевой не совсем типична. В свои 40 лет она больше чем полжизни провела в фигурном катании, но однозначно оценить ее карьеру невозможно.

В биографии нынешнего тренера интересен уже тот факт, что родилась она в Новый год — 1 января.

Фигурным катанием Анна начала заниматься в детстве и подавала определенные надежды, хотя больших успехов не добилась. Тем не менее норматив кандидата в мастера спорта Царева выполнила, а по завершении выступлений, так и не начав профессиональную карьеру, осталась в этом виде спорта.

Царева выбрала интересную и нетипичную для современных тренеров стезю — на протяжении нескольких лет она работала арбитром, что, безусловно, помогло ей изучить нюансы применения правил.

«Это тоже опыт. Но что касается каких-то подсчетов, то можно считать сколько угодно. Но результат все равно зависит от состояния спортсмена. От того, насколько он вынослив, какую нагрузку способен выдержать. Например, в начале сезона у моей спортсменки было одно вращение в конце программы. А сейчас — два», — рассказывала Царева пару лет назад в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тогда она оказалась на волне успеха после взлета ее главной ученицы Анны Погорилой. С ней Царева работала с самого начала своей тренерской карьеры в 2004 году, когда самой Погорилой было только шесть лет.

Родители привели девочку на каток «Хрустальный», где Царева была одним из тренеров школы «Самбо-70» и вела свою группу, работая параллельно с другим специалистом Этери Тутберидзе.

С Погорилой Царева прошла весь путь от детского катания через юниорское и до взрослых успехов.

В 2009 году Погорилая заявила о себе, заняв второе место на первенстве России среди девочек младшего возраста, а с 2012 года ученица Царевой уже была членом сборной команды России.

Ярким получился юниорский чемпионат мира 2013 года, где Погорилая выиграла бронзовую медаль. Тот ЮЧМ был крайне важным и знаковым для России, потому что в третий раз в истории и впервые после долгого перерыва три российских юниорки заняли весь пьедестал почета.

Интересно, что после короткой программы Погорилая занимала второе место между американками Самантой Сисарио и Корнелией Хикс, но в итоге обошла их, уступив Елене Радионовой и подопечной Тутберидзе Юлии Липницкой.

Уже в следующем сезоне ученица Царевой мощно заявила о себе на взрослом уровне, обыграв на этапе Гран-при в Китае чемпионку Европы итальянку Каролину Костнер и более титулованную соотечественницу Аделину Сотникову и пробившись в финал.

Там, правда, дела не заладились, что привело к спаду и неудаче на чемпионате России. Зато после победы в финале Кубка страны Погорилая отправилась на чемпионат мира и там показала свои лучшие на тот момент прокаты.

Подопечная Царевой стала шестой в короткой программе, попав в сильнейшую разминку на произвольную, где произвела эффект разорвавшейся бомбы, откатав вдохновенно и с лучшей техникой среди всех участниц, что позволило подняться на итоговое четвертое место даже при не самых высоких компонентах от судей.

В следующие три сезона у спортсменки были победы и призовые места на этапах Гран-при и бронза в финале серии, две бронзы и серебро чемпионата Европы, бронза мирового первенства, но стать примой в мировом фигурном катании Погорилая так и не смогла.

Постепенно ее отношения с наставницей испортились. Спортсменку мучили травмы, но сама Царева была уверена, что девушке сильно не хватает характера.

Все это привело к ставшему знаменитым диалогу между наставницей и подопечной на этапе Гран-при Skate Canada в начале сезона-2017/18.

«Чего ты умираешь-то, у тебя ноги, что ли, отказывают? Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? Что бы не один раз в неделю, а почаще? Ты скорость-то набирай, а то риттбергер как с места делаешь. Катаешься как неживая», — сказала тогда Царева в Kiss and Cry.

«Посмотрите, как вы дергали меня», — ответила ей ученица.

«Я к тебе вообще подходить не буду, будешь одна на соревнования ездить», — вспылила в ответ тренер.

В итоге Погорилая надолго пропала, а потом стало известно, что сотрудничество двух Анн подошло к своему завершению.

«Да, это правда. Мы провели много лет вместе, и теперь решили попробовать что-то другое. Это абсолютно обоюдное решение. Совершенно безболезненное и нормальное», — рассказывала в ноябре 2018 года РИА «Новостям» Царева.

На лед ее бывшая ученица так и не вернулась. Вместо этого одна из самых красивых фигуристок страны закончила карьеру и вышла замуж.

Но тренерская жизнь Царевой на этом не остановилась. Напротив, она забила бурным ключом, когда к ней со скандалом перешла от Тутберидзе перспективная Дарья Паненкова.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы. Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», — рассказывал хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Стоило Паненковой перебраться из группы Тутберидзе к Царевой, как специалист покинула «Самбо-70» и «Хрустальный», где работала больше десяти лет, и перебралась в «Марьино».

Пока успехов под руководством нового тренера Паненкова не добилась. На этапах Гран-при в прошлом сезоне она стала девятой и шестой, а чемпионат страны провалила, завершив его на последнем, 18-м, месте среди тех, кто попал в произвольную программу.

Впрочем, сама Царева по-прежнему уверена в своей 16-летней подопечной и планирует добиться с Паненковой не меньших высот, чем ей удалось достичь в сотрудничестве с Погорилой.

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